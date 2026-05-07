La Compagnia delle Seggiole

Il teatro che attraversa la città Esperienze immersive tra storia, arte, mistero e convivialità. Ogni luogo diventa scena, ogni spettatore parte del viaggio.
|
Il teatro che attraversa la città
Esperienze immersive tra storia, arte, mistero e convivialità.
Ogni luogo diventa scena, ogni spettatore parte del viaggio.
|
|
Cari amici,
Ci sono storie che si ascoltano.
E altre che si attraversano.
Nelle prossime settimane continueremo a portarvi dentro luoghi straordinari, trasformati dal teatro in esperienze vive: una basilica rinascimentale, un palazzo mediceo, il cuore della Pergola, una limonaia immersa nel mistero e perfino una tavola apparecchiata dove il vino diventa racconto.
Dal radiogiallo de L’avventura della donna in nero ai percorsi teatrali di Santo Spirito e della Pergola, fino alla conversazione impossibile con Michelangelo, ogni appuntamento nasce per coinvolgere lo spettatore dentro lo spazio scenico e dentro la storia.
Il 28 maggio vi aspetta inoltre una serata speciale: NETTARE DI…VINO, tra letture, musica, convivialità e degustazioni, per celebrare il vino come memoria, cultura e piacere dello stare insieme.
E tra il 29 e 30 maggio, con La Congiura dei Pazzi, entreremo nei giochi di potere della Firenze rinascimentale, nei luoghi dove la storia cambiò volto.
Non semplici spettacoli.
Esperienze da vivere, dentro i luoghi.
|
|
10 MAGGIO · SANTO SPIRITO
…che nel mondo non se ne trova una simile…
Un viaggio teatrale dentro la Basilica di Santo Spirito, tra arte, architettura e pensiero umanista.
Non una visita. Un’esperienza.
|
|
9 MAGGIO · LIMONAIA STROZZI
L’avventura della donna in nero
Una cena con delitto che diventa esperienza immersiva: voci, suoni e indizi per entrare dentro un radiogiallo dal vivo.
|
|
10 MAGGIO · TEATRO DELLA PERGOLA
In sua movenza è fermo
Un viaggio teatrale nel cuore della Pergola.
Ultima replica della stagione 2025/26.
|
|
24 MAGGIO · SANTO SPIRITO
Conversazione (in)credibile con Michelangelo
Un dialogo impossibile con Michelangelo Buonarroti, tra arte, visione e inquietudine.
|
|
28 MAGGIO · COOKING IN FLORENCE
NETTARE DI…VINO
Una serata tra vino, parole e convivialità: letture radiofoniche, musica e racconti dedicati alla bevanda che accompagna la storia dell’uomo.
Cena buffet con degustazione di vini e spettacolo.
Cooking in Florence – FIRENZE
Ore 20.00
Cena + spettacolo: 50 euro
|
|
29–30 MAGGIO · PALAZZO MEDICI RICCARDI
La Congiura dei Pazzi
Un viaggio teatrale immersivo nei luoghi del potere mediceo, tra storia, intrighi e tensione politica.
|
Il teatro è esperienza
Luoghi, storie, persone.
Ogni spettacolo è un viaggio.