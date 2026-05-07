La Compagnia delle Seggiole

Cari amici, Ci sono storie che si ascoltano.

E altre che si attraversano. Nelle prossime settimane continueremo a portarvi dentro luoghi straordinari, trasformati dal teatro in esperienze vive: una basilica rinascimentale, un palazzo mediceo, il cuore della Pergola, una limonaia immersa nel mistero e perfino una tavola apparecchiata dove il vino diventa racconto. Dal radiogiallo de L’avventura della donna in nero ai percorsi teatrali di Santo Spirito e della Pergola, fino alla conversazione impossibile con Michelangelo, ogni appuntamento nasce per coinvolgere lo spettatore dentro lo spazio scenico e dentro la storia. Il 28 maggio vi aspetta inoltre una serata speciale: NETTARE DI…VINO, tra letture, musica, convivialità e degustazioni, per celebrare il vino come memoria, cultura e piacere dello stare insieme. E tra il 29 e 30 maggio, con La Congiura dei Pazzi, entreremo nei giochi di potere della Firenze rinascimentale, nei luoghi dove la storia cambiò volto. Non semplici spettacoli.

Esperienze da vivere, dentro i luoghi.