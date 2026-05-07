Risultati record per Empoli dei teatri 2025/2026:

si sfiorano i 7500 biglietti venduti

Prosa da tutto esaurito e grande partecipazione alle rassegne

di Teatro contemporaneo, per le famiglie e le scuole

Empoli, 7 maggio 2026– Si chiude con numeri significativi Empoli dei teatri , il cartellone teatrale rivolto ai cittadini di ogni età, promosso dal Comune di Empoli, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

I dati di affluenza alle varie rassegne, volute in varie sale della città dall’amministrazione comuale, superano ogni aspettativa, con 7490 biglietti venduti, registrando il sold out per tutti gli spettacoli della prosa e una media di presenze che sfiora il 90% di riempimento.

Numeri che confermano, ad Empoli e dintorni, una grande e crescente domanda intergenerazionale di teatro.

Una richiesta importante e qualificata, dimostrata dalla forte presenza agli spettacoli di teatro contemporaneo e intesa anche come strumento di formazione per i giovani e le scuole. Un grande progetto che ha trovato nel Minimal Teatro uno stabile laboratorio di formazione teatrale rivolto a bambini, adolescenti, adulti oltre che insegnanti e studenti.

Il grande successo è stato trainato dalla stagione di prosa, che ha visto una fedeltà altissima degli abbonati, con un tasso di riconferma che ha toccato l’85%, ed ha registrato con 2976 spettatori il tutto esaurito per tutti e sei gli spettacoli proposti dal cartellone, che annoverava attori e attrici di primissimo piano tra cui Franco Branciaroli, Silvio Orlando, Michele Riondino, Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Silvia Gallerano, Alessia Giangiuliani, Francesco Acquaroli e Luca Bizzarri.

Ottime notizie anche per le rassegne dedicate alle famiglie, DireFareTeatrare , che ha ospitato le migliori compagnie italiane di teatro per nuove generazioni e che nella programmazione della domenica pomeriggio ha ospitato al Minimal Teatro oltre 1000 spettatori, mentre gli spettacoli per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I°grado hanno visto la presenza di 1846 studenti.

Teatri di confine, rassegna per famiglie proposta in orario serale, ha ottenuto oltre 200 spettatori, mentre Finalmente domenica e lunedì con i suoi appuntamenti domenicali, in replica per le scuole il lunedì, ben 718 presenze.

Gli appuntamenti del Teatro contemporaneo hanno visto alternarsi sul palco del Minimal Teatro artisti importanti della nuova scena italiana come Tindaro Granata, Sacchi Sabbia, Omini, Luisa Borini, Michelangelo Canzi, Francesco Pennacchia, che hanno portato a Empoli proposte di teatro focalizzate sulla ricerca e spettacoli, che fondono con sapienza linguaggi tradizionali e innovativi, ottenendo un buon riscontro di pubblico con oltre 500 presenze.

«Parlare di questi numeri – commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi – significa certificare, come avviene da molti anni, il senso di fiducia che gli spettatori ripongono verso la programmazione teatrale della nostra città. I dati presentati non possono che significare una qualità indubbia e un successo assodato e rinnovato di anno in anno. Si parte dalle scuole dell’infanzia per arrivare alla prosa e al teatro contemporaneo con una voglia di scoprire nuovi spettacoli. Ringrazio Giallo Mare e Fondazione Toscana Spettacolo per il lavoro di qualità che ogni anno viene ripagato con un’affluenza senza paragoni».

«Siamo grati al pubblico di ogni età per l’attenzione alle proposte che abbiamo elaborato in autonomia o in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo -affermano Renzo Boldrini e Vania Pucci di Giallo Mare Minimal Teatro-. Questi numeri non sono solo statistiche, ma la prova che il teatro, quando è mirato su vari immaginari, accessibile e di qualità, trova un grande consenso nella comunità. Abbiamo lavorato per offrire un mix equilibrato tra la migliore tradizione e la nuova drammaturgia, pensando anche ai più giovani e ci gratifica una partecipazione così intensa e trasversale, sia agli spettacoli che ai tanti percorsi di laboratorio e formazione teatrale promossi dalla nostra compagnia nel quadro di Empoli dei Teatri».