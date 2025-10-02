STAGIONE LIRICA DI ANCONA
DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE ORE 11.00
AL RIDOTTO DEL TEATRO DELLE MUSE
SI TERRÁ LA GUIDA ALL’OPERA
GRATUITA
DE IL TROVATORE
DI GIUSEPPE VERDI
UN NUOVO ALLESTIMENTO
CHE APRE LA STAGIONE LIRICA DI ANCONA 2025
IL 10 E 12 OTTOBRE
(l’8 ottobre è prevista l’Anteprima Giovani in esclusiva per gli studenti)
Domenica 5 ottobre alle ore 11 al Ridotto del Teatro delle Muse si terrà la consueta GUIDA ALL’OPERA per IL TROVATORE di Giuseppe Verdi, nuovo allestimento in cartellone nella Stagione Lirica di Ancona 2025 venerdì 10 ottobre alle 20.30 e domenica 12 ottobre alle ore 16.30, con l’anteprima giovani prevista in esclusiva per gli studenti l’8 ottobre alle ore 18.00.
La guida all’opera sarà condotta dal critico musicale Fabio Brisighelli
L’appuntamento è ad ingresso libero.
Sarà già possibile acquistare il libretto di sala dell’opera.
Ad arricchire l’attesa dell’opera in scena alle Muse, il cartellone “Tutti all’Opera!” conoscere e ri-conoscere Il Trovatore di Giuseppe Verdi, a cura della Fondazione Teatro delle Muse in co-organizzazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona continua a proporre appuntamenti in diretta facebook (facebook.com/fondazionemuse) durante le prove de Il Trovatore, accompagnati dal direttore artistico Vincenzo De Vivo.
1 ottobre ore 16.00 cos’è una prova di scena?
7 ottobre ore 16.00 prova d’assieme coro e orchestra.
L’anteprima giovani di mercoledì 8 ottobre è dedicata in esclusiva agli Istituti scolastici (con un biglietto di €5 con prenotazione al numero 071 20784222 o scrivendo a info@marcheteatro.it), e, grazie al sostegno dell’Università Politecnica delle Marche, agli studenti universitari dell’UNIVPM (con ingresso gratuito) che si presentino all’anteprima, in biglietteria, muniti di tesserino.
Nelle serate di spettacolo accanto all’opera, il Teatro riserva al pubblico un’occasione speciale: dall’8 al 12 ottobre, proprio nei giorni delle recite, sarà infatti possibile visitare gratuitamente la mostra documentaria “Opera fai da te – Immagini in mostra”. L’esposizione, allestita all’interno del Teatro delle Muse, sarà accessibile a tutti gli spettatori con il biglietto dell’opera.
La mostra racconta la realizzazione di una nuova opera lirica, “Una missione per due”, un progetto unico che ha coinvolto quasi 600 persone – studenti, loro familiari, personale docente e non docente, artisti e ragazzi con sordocecità – in tutte le fasi creative, dalla scrittura del libretto alla messa in scena. In esposizione si troveranno disegni, fotografie, contributi video e il trailer del progetto. Un vero viaggio dietro le quinte dell’opera, all’insegna della creatività e dell’inclusione. Un progetto di Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Fondazione Lega del Filo d’Oro e Istituto Comprensivo “Caio Giulio Cesare” di Osimo e Offagna, con la collaborazione dell’Istituto “Laeng Meucci” di Osimo, e con il supporto del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un inizio di stagione che unisce la forza del repertorio verdiano alla scoperta di un percorso artistico e sociale davvero speciale.
Info: biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org.
Vendita on line su www.vivaticket.com.
Il Trovatore è su libretto di Salvatore Cammarano e Leone Emanuele Bardare, dal dramma El Trobador di Antonio Garcia Gutiérrez, musica di Giuseppe Verdi, direttore Andriy Yurkevych, regia Giuseppe Dipasquale. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse.
Dirigerà Trovatore il direttore ucraino Andriy Yurkevych, che – dopo gli esordi come direttore stabile presso il Teatro Lirico Statale d’Opera e Balletto di Lviv – si è rivelato nel 2010 debuttando all’Opera di Roma con Falstaff e si è affermato rapidamente a livello internazionale con numerosi inviti presso l’Opéra di Montecarlo, il Théâtre Royal de la Monnaie, la Bayerische Staatoper, il Liceu di Barcellona, il Teatro Municipale di Santiago del Cile, la Greek National Opera e la San Franscisco Opera. È stato inoltre Direttore Musicale del Teatro Nazionale di Odessa. Attualmente è Direttore Musicale dell’Opera Nazionale Polacca al Teatro Wielki di Varsavia.
La nuova produzione de Il Trovatore è firmata da Giuseppe Dipasquale, Direttore di Marche Teatro e prestigiosa presenza nelle stagioni del teatro italiano, che torna all’opera dopo il debutto con Traviata al Teatro Massimo Bellini di Catania nel 2012.
Il cast raccoglie alcune delle voci più interessanti del panorama internazionale: Salomè Jicia – dopo i numerosi successi al Rossini Opera Festival – canta per la prima volta Leonora, Amadi Lagha è Manrico – ruolo che ha appena interpretato all’Opera di Pechino – Il conte di Luna è Serban Vasile – Azucena è Valentina Pernozzoli – prossima al debutto in Falstaff al Festival di Glyndebourne – Ferrando è Yongheng Dong, Ines Antonella Granata e Ruiz Alessandro Fiocchetti.
Saranno impegnati nella produzione l’Orchestra G. Rossini di Pesaro e il Coro Lirico marchigiano “V. Bellini“.