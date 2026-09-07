Verdi al Chiostro di San Domenico, il Rotary Club Trapani apre i 75 anni nel

segno della Trilogia popolare

Orchestra, coro e giovani solisti del Conservatorio ‘Antonio Scontrino’ diretti da

Riccardo Serenelli. Da lunedì lo stesso programma nei parchi archeologici della

Sicilia Occidentale

Trapani, 5 settembre 2026 – Tre opere, tre donne, tre modi di perdere tutto. ‘Verdi: sogno e

passione’ ha portato ieri sera al Chiostro di San Domenico le pagine più celebri della trilogia

popolare – La traviata, Il trovatore e Rigoletto – nel concerto che ha inaugurato le

celebrazioni per il 75° anniversario della fondazione del Rotary Club Trapani.

Sul palco l’Orchestra, il Coro e i solisti delle classi di canto del Conservatorio di Musica di

Stato ‘Antonio Scontrino’, diretti da Riccardo Serenelli, con progetto e casting di Micaela

Carosi. Il programma ha seguito la linea del desiderio e della sua impossibilità: dal preludio

della Traviata al Brindisi, dal monologo di Violetta’È strano… Ah, fors’ è lui… Sempre libera’

a ‘Di Provenza il mar, il suol’, fino alla lettera e all’addio di Violetta, ‘Teneste la promessa…

Addio del passato’poi il coro degli zingari e la grande scena di Leonora dal Trovatore, con

"D’amor sull’ali rosee’, il Miserere e ‘Tu vedrai che amore in terra’; infine ‘Caro nome’, la

scena del Duca e il quartetto ‘Bella figlia dell’ amore, in cui quattro personaggi cantano

insieme quattro emozioni opposte senza mai incontrarsi.

Le voci soliste sono state quelle di Martina Saviano e Alessandra Piro (Violetta), Giuseppe

Galante e Yu Zicheng (Alfredo e il Duca di Mantova), Liu Haoran e Chen Yinjing (Giorgio

Germont e Rigoletto), Giorgia Ferrara (Leonora), Diletta Alonge e Federica Caruso (Gilda),

Mao Yalin (Maddalena).

«Celebrare i 75 anni di fondazione del Rotary Club Trapani significa onorare tre quarti di

secolo di servizio, amicizia e impatto positivo sulla nostra comunità, e per farlo abbiamo

scelto l’unica arte capace di unire le persone oltre ogni barriera linguistica e culturale: la

musica – ha dichiarato la presidente Pamela Cosenza –. In un’orchestra strumenti diversi

per timbro, forma e accordatura si uniscono sotto la guida di un’unica partitura: allo stesso

modo il Rotary unisce professionalità, storie e sensibilità differenti, animate dallo stesso

ideale del servire al di sopra di ogni interesse personale. Settantacinque anni sono un ritmo

costante, una pulsazione che non si è mai fermata, e le nostre azioni sul territorio hanno

generato una risonanza positiva, portando sollievo, cultura, sviluppo e speranza dove ce

n’era più bisogno. Utilizziamo questa armonia come una nuova intonazione per il futuro».

«Il legame tra le nostre due realtà nasce da lontano: il Rotary Club Trapani è socio dell’Ente

Luglio Musicale Trapanese e ne accompagna il cammino condividendo la premessa più

semplice, che la cultura sia una forma di servizio, un bene che si costruisce insieme e

appartiene a tutti – ha affermato il consigliere delegato Filippo De Vincenzi –. Settantacinque

anni di Rotary e settantotto stagioni del Luglio Musicale raccontano la stessa città negli

stessi decenni e la stessa idea di responsabilità verso chi verrà dopo di noi. C’è un secondo

motivo per cui questa serata ci riguarda da vicino: Verdi è affidato alle voci, agli strumenti e

ai giovani solisti del Conservatorio ‘Antonio Scontrino’, una scelta che dice come si

tramanda una tradizione – il canto lirico italiano, riconosciuto dall’;Unesco patrimonio

immateriale dell’Umanità – mettendola nelle mani di chi la porterà avanti».

La serata ha aperto il cammino della prima edizione del Festival dei Parchi Archeologici del

Conservatorio ‘Antonio Scontrino", diretto da Elisa Cordova, che porta la grande musica

lirica nei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico siciliano. Stesso repertorio

verdiano, stessi interpreti, concerti al tramonto: Segesta il 7 settembre alle 19, Selinunte il 12

settembre e Lilibeo a Marsala il 17 settembre, sempre alle 19.

Il concerto si è svolto con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo,

dello Sport e dello Spettacolo, della Città di Trapani, dell’Ente Luglio Musicale Trapanese,

del Rotary Club Trapani e del Conservatorio di Musica di Stato ‘A. Scontrino’ di Trapani.