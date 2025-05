APERTA LA PREVENDITA PER GLI SPETTACOLI DEL MEMORIAL NANDORFEI 2025 10, 11 e 12 ottobre 2025 a Peschiera Borromeo Chapiteau del Piccolo Circo dei Sogni, via Carducci 6 informazioni complete anche in www.memorialnandorfei.it Il Memorial NandOrfei è nato nel 2024 a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, in occasione del decennale della scomparsa di Nando Orfei, figura leggendaria del circo italiano e tra i più grandi artisti circensi del Novecento. Fin dalla sua prima edizione si è proposto come un nuovo appuntamento dedicato alle arti circensi, con particolare attenzione ai giovani artisti provenienti da ogni Paese e da ogni disciplina, protagonisti di un contest a loro riservato. La seconda edizione, in programma in vari luoghi della città dal 9 al 12 ottobre 2025, con un’anteprima il 4, viene organizzata dalla società di grandi eventi “Circo dei Sogni Entertainment” di Paride Orfei per la Direzione di Roberto Bianchin, con il sostegno della Città di Peschiera Borromeo e della Città Metropolitana di Milano, e il Patrocinio dell’Ente Nazionale Circhi e del Club Amici del Circo. Il progetto prosegue nella missione di valorizzare i giovani talenti e assume in modo stabile la denominazione di “Festa Internazionale delle Scuole di Circo”, confermandosi come evento internazionale dedicato a dare spazio e visibilità alle promesse emergenti formatesi nei principali centri di formazione circense europei. L’organizzazione ha ufficialmente aperto le prevendite per gli spettacoli in programma nei giorni 10, 11 e 12 ottobre, che si terranno presso lo Chapiteau “A” del Piccolo Circo dei Sogni, in via Giosuè Carducci 6/A. Gli appuntamenti sono previsti venerdì e sabato alle ore 20.30, domenica alle ore 16.00. Quattordici numeri di varie discipline in competizione, artisti singoli, in coppia o in troupe, selezionati da un Comitato Tecnico di esperti presieduto dall’acrobata bulgara Sneja Nedeva, direttrice artistica del Memorial e dell’Accademia del Piccolo Circo dei Sogni, concorrono per l’assegnazione di alcune borse di studio messe a disposizione dall’Organizzazione del Memorial e da altri Enti e Associazioni partner dell’evento, che consentiranno agli artisti il perfezionamento del proprio numero presso strutture circensi professionali altamente qualificate I posti disponibili sono suddivisi tra palchi, tribuna centrale e tribuna laterale. Il costo dei biglietti è di 20 euro per i palchi interi e 15 euro per i palchi ridotti; 15 euro per la tribuna centrale intera e 10 euro per quella ridotta; 10 euro biglietto unico per la tribuna laterale (disponibile solo per le giornate del 10 e 11 ottobre). Per lo spettacolo di domenica 12 ottobre, il costo di tutte le tribune è di 15 euro intero e 10 euro ridotto. Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate scrivendo a info@memorialnandorfei.it oppure telefonando ai numeri +39 347 151760 o +39 345 1111957. Il tendone sarà riscaldato e gli spettacoli saranno accompagnati da numerosi servizi pensati per accogliere al meglio il pubblico. Ci sarà musica val vivo e saranno attivi un open bar e la boutique ufficiale del Festival con gadget esclusivi, programmi autografati, attrezzeria e altri oggetti legati al mondo del circo. Sarà inoltre possibile vivere un’esperienza enogastronomica esclusiva presso il Caravan Bistrot “Da Nandino”, allestito all’interno di una caravan storica del 1921 appartenuta a Nando Orfei, dove si potrà vivere un’esperienza conviviale suggestiva prima o dopo gli spettacoli: venerdì 10 e sabato 11 ottobre alle ore 19.00 e 22.30, domenica 12 ottobre alle ore 13.00 e 19.00. Anche per il Caravan Bistrot la prenotazione è obbligatoria, da effettuare agli stessi contatti sopra indicati: info@memorialnandorfei.it – tel. +39 347 151760 / +39 345 1111957. Oltre agli spettacoli, il Memorial comprende anche una serie di eventi collaterali (dalle mostre ai convegni alle presentazioni di libri), che coinvolgono il territorio nel segno della divulgazione della cultura delle arti circensi. Il programma completo sarà presto pubblicato sul sito ufficiale www.memorialnandorfei.it. informazioni complete anche in www.memorialnandorfei.it