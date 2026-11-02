È storia che a Nave, in provincia di Brescia, nel Cinquecento, una donna, Benvegnuda Pincinella, praticasse l’arte della stregoneria, attività per cui fu giustiziata sul rogo nel 1518 in Piazza della Loggia. Giuseppina Turra dà vita alla memoria di questa donna, rivivendo per noi sul palcoscenico il dramma della sua condanna. Produzione del Centro Teatrale Bresciano che prosegue il cartellone della sua cinquantatreesima Stagione intitolata Dove nascono le storie, lo spettacolo La Signora del gioco. C’era e non c’era una donna qual fo brusata sarà in scena al Teatro Mina Mezzadri di Brescia (Contrada Santa Chiara, 50/A) dal 5 al 19 novembre 2026, tutti i giorni alle ore 20.30, la domenica alle ore 15.30; lunedì chiuso. Secondo titolo in cartellone per la rassegna Nello spazio e nel tempo. Palestra di teatro contemporaneo, lo spettacolo di e con Giuseppina Turra è ispirato al libro La Signora del gioco di Luisa Muraro; lo spazio scenico è di Marco Cillis, le musiche di Fulvio Sigurtà e Maurice Durufle, il video di Leonardo Modonutto, il disegno luci di Cesare Agoni, i costumi di Margherita Baldoni (…segue nel Comunicato stampa contenuto nel press kit sopra).