Teatro Torlonia, Lorenzo Marangoni con un trittico di spettacoli

Dal 22 al 24 maggio a Roma

La stand up comedy, la slam poetry e il teatro

si incontrano in tre spettacoli sul palco del Teatro Torlonia intessuti dall’abilità performativa di un protagonista d’eccezione della scena contemporanea, Lorenzo Maragoni, acclamato campione di Poetry Slam. Dal 22 al 24 maggio l’artista guiderà il pubblico, attraverso comicità e lirismo, in un inedito viaggio in tre serate tra poesia performativa e stand up comedy su temi universali dell’esistenza, dell’amore e della tecnologia, con un affondo nella condizione umana in un’era sempre più dominata dal digitale, per esplorare ciò che ci accomuna come individui, le nostre emozioni più intime e le nostre convinzioni, in un contesto globale in rapida trasformazione.

Il trittico di spettacoli – Stand Up Poetry, Grandi Numeri e Red Flag – rappresenta un’occasione unica per immergersi in forme artistiche innovative e ibride, capaci di intercettare le sfumature del sentire contemporaneo, con cui il Teatro di Roma continua la sua esplorazione dei nuovi linguaggi della scena contemporanea, aprendo i suoi spazi a creazioni artistiche dinamiche e coinvolgenti, in grado di dialogare con diverse generazioni di spettatori.

Si inizia giovedì 22 maggio (ore 20) con Stand Up Poetry, che raccoglie il meglio del repertorio eclettico e coinvolgente di Lorenzo Maragoni e ne racconta il suo percorso nel mondo del poetry slam, che lo porta a diventare campione italiano nel 2021 e, rappresentando l’Italia alla World Cup di Parigi, campione del mondo nel 2022. Attraverso testi brevi dal registro colloquiale, momenti lirici e incursioni ritmiche vicine al rap, Stand Up Poetry offre una prospettiva originale e contemporanea sulla poesia, affrontando questioni quotidiane, dall’amore al lavoro fino alla ricerca d’identità, con leggerezza e profondità, creando un ponte di immediata immedesimazione con gli spettatori. Stand-Up Poetry è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi, in bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, per scoprire un nuovo modo di fare poesia e dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, trovando i suoi punti di contatto con il teatro e con la vita.

Si continua venerdì 23 maggio con Grandi Numeri, un’indagine sul complesso rapporto tra l’essere umano e gli algoritmi, partendo da un fenomeno virale sui social di un reel di una poesia, per una creazione che ripercorre la storia della fascinazione umana per la quantificazione e la trasformazione in dati, dalle sue origini all’avvento dell’intelligenza artificiale. Attraverso la commistione tra stand up comedy, slam poetry e l’interazione diretta con il pubblico tramite sondaggi, Grandi Numeri si interroga sul futuro della poesia e dell’esperienza collettiva in un mondo sempre più mediato dagli schermi, invitando a riscoprire il valore dell’incontro reale e della condivisione tra sconosciuti. «Tutta la nostra attenzione passa dagli schermi, è un evento epocale. Se lo spettacolo può essere sempre simile a se stesso, siamo praticamente certi che queste esatte persone, insieme, non si ritroveranno più – così si interroga Lorenzo Maragoni – Allora, chi siamo? Come ci chiamiamo, da dove veniamo, quanti anni abbiamo? E ancora: quali canzoni ci piacciono, di che generazione sentiamo di fare parte? Facciamo parte di maggioranze o di minoranze? Ci piace o ci infastidisce sentirci simili agli altri?»

Il trittico si chiude sabato 24 maggio con Red Flag, uno spettacolo corale che vedrà protagonisti gli attori e le attrici del Corso di perfezionamento del Teatro di Roma. Confrontandosi con i linguaggi della poesia e della stand up comedy, i giovani talenti daranno vita a un’indagine ironica e acuta sui meccanismi, spesso paradossali, delle relazioni sentimentali contemporanee.

STAND-UP POETRY

di e con Lorenzo Maragoni

produzione Trento Spettacoli

info e orari: ore 20.00 _ durata 60’

biglietti: da €15 a €10

23 maggio 2025

GRANDI NUMERI

Uno spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali

di e con Lorenzo Maragoni

assistente alla drammaturgia e alla regia Lucia Raffaella Mariani

musiche originali e sound design Giovanni Frison

luci Massimo Galardini

produzione Teatro Metastasio di Prato/Trentospettacoli

con il sostegno di Fondazione Caritro/Provincia Autonoma di Trento

info e orari: ore 20.00 _ durata 60’

biglietti: da €15 a €10

24 maggio 2025

Red Flag

info e orari: ore 20.00 _ durata 60’

ingresso libero su prenotazione a scuola@teatrodiroma.net