VI edizione

SCONFINIAMO?

In scena Stefano Poeta con lo spettacolo Pornografico Vaudeville, vincitore del Primo Premio European Young Theatre Group Competition al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Greta Tommesani e Federico Cicinelli in CA-NI-CI-NI-CA, spettacolo vincitore di Powered by REf 2022 e del Bando Cura 2023 e Daniele Turconi con Ghost Track.

Entra nel vivo la programmazione di UP TO YOU, realizzato da Qui e Ora Residenza Teatrale insieme alla direzione artistica partecipata under 30, festival organizzato da ragazze e ragazzi under 30 che propone spettacoli che riflettono sul contemporaneo, sulla possibilità di dialogo, sul rinegoziare i confini tra generazioni. Giovedì 22 maggio la programmazione vede in scena Pornografico Vaudeville (o Manifesto sul Nulla), scritto e diretto da Stefano Poeta. Lo spettacolo, in programma alle ore 20,30 all’Auditorium Piazza della Libertà a Bergamo, ha vinto il Primo Premio European Young Theatre Group Competition al Festival dei Due Mondi di Spoleto ed è stato selezionato dalla Direzione Artistica Partecipata Under30 di Up To You. Pornografico Vaudeville (o Manifesto sul Nulla) è un progetto sul rapporto tra il maschile e la violenza quotidiana, celata in un sorriso, in una battutina, in un luogo comune. Lo spettacolo nasce da un’analisi del fenomeno incel – uomini convinti di essere “costretti dalla società” a rimanere celibi in quanto troppo brutti, troppo insicuri, troppo inadatti a seguire un’idea assoluta e oggettiva di cosa voglia dire “essere maschio”, coltivando nello stesso tempo un atteggiamento di disprezzo e rancore nei confronti del mondo femminile che – secondo loro – li rifiuta. A seguire incontro con la compagnia, moderato da Greta Tosoni, educatrice e consulente sessuale. La programmazione di venerdì 23 (dalle 15 alle 18 nella Sala dell’Orologio a Bergamo), inizia con DECA +. Dieci

e più punti per un festival ideale. Workshop ideato da NEXT, il progetto di Risonanze Network cerca di aprire una riflessione collettiva sui festival e su cosa li renda aperti, sostenibili, accessibili. NEXT, coordinato da Sara Carmagnola (Ecate Cultura) e Alessandro Balestrieri (POLLINEfest), con la partecipazione di ICAF (Paesi Bassi), Stalker e Festival Xalar (Spagna), è nato dalla volontà di confronto e incontro tra i ragazzi e le ragazze che negli anni hanno preso parte ai processi di partecipazione promossi da Risonanze Network. Molteplici gli obiettivi, dalla scoperta del panorama culturale italiano all’incontro con giovani gruppi artistici, fino alla creazione di spazi di espressione in cui le e i partecipanti possano far sentire la propria voce e dialogare con chi lavora in diversi ambiti del settore. Alle ore 20,30, presso Auditorium Piazza Della Libertà, a Bergamo CA-NI-CI-NI-CA, scritto, diretto e interpretato da Greta Tommesani e Federico Cicinelli, con la collaborazione di Daniele Turconi, spettacolo vincitore di Powered by REf 2022 e del Bando Cura 2023. CA-NI-CI-NI-CA è un progetto di

ricerca e uno spettacolo che nasce dal desiderio di rappresentare lo sfruttamento lavorativo nelle filiere agro- alimentari come un fenomeno sistemico determinato dalle dinamiche di un sistema produttivo dominato dalla Grande Distribuzione Organizzata. Questo desiderio si è unito a quello di esplorare i limiti di una comunicazione pietista, che rappresenta i braccianti migranti come vittime per cui si può provare pietà, ma sempre da una posizione di distacco e superiorità. Conclude la serata, prima del DJ Set, presso Ink Club a Bergamo, alle 23, l’anteprima di GHOST TRACK. Techno-racconti da una provincia fantasma, scritto, diretto e interpretato, conGianluca Agostini, da Daniele Turconi. GHOST TRACK è uno spettacolo in cui il racconto breve incontra le dimensioni musicali e rituali della club culture, mischiandosi ad atmosfere Techno, Electro e Hardcore. Sul palco/pista da ballo le storie prendono forma attraverso la musica, trasformando la tradizione del teatro canzone per proporre un modo diverso di raccontare e di raccontarsi che utilizza stili musicali e narrativi contemporanei.

uptoyoufestival@gmail.com

Prezzi spettacoli

Biglietto 10 €

Ridotto 5 €: under 30 e persone con disabilità.

Ingresso gratuito per chi accompagna persone con disabilità.

Incontri ed eventi collaterali

Ingresso gratuito

Per gli spettacoli è consigliato l’acquisto online dei biglietti: quieora.18tickets.it