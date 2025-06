L’ARENA DI VERONA SI “TINGE” DI VERDI

AIDA. A chiudere il fine settimana interamente dedicato a Verdi, l’opera regina dell’Anfiteatro dal 1913: Aida, forse come nessun’altra opera, sa conciliare dimensione spettacolare e privata, riti collettivi e amori sussurrati. Domenica 29 giugno alle 21.30 torna in scena nell’allestimento, definito ‘di cristallo’ per le superfici trasparenti e gli inediti giochi di luce, curato in ogni aspetto da Stefano Poda, che fonde in scena una personale unione di antica simbologia egizia e alta moda contemporanea. Nel ruolo del titolo si riconferma Maria José Siri, mentre debuttano Luciano Ganci come Radames e Anna Maria Chiuri come Amneris. Ai bassi Simon Lim (Re) e Alexander Vinogradov (Ramfis), si unisce Youngjun Park quale Amonasro, re nemico e padre di Aida. Completano il cast Carlo Bosi e Francesca Maionchi. I complessi artistici e tecnici areniani vedono impegnato anche il Ballo, coordinato da Gaetano Bouy Petrosino, e sono diretti dall’esperto Daniel Oren.

I biglietti per tutte le date sono già in vendita su arena.it, sui canali social dell’Arena di Verona, su Ticketone e alla Biglietteria Centrale dell’Arena. Speciali riduzioni sono riservate agli under 30 e agli over 65.

(Crediti fotografici: Ennevi Foto / Fondazione Arena di Verona)