A partire dal 4 luglio, Piazza Ganganelli, diventerà il cuore pulsante di Santarcangelo Festival. Oltre alle performance di Xenia Koghilaki, Tiran Willemse con Nkisi e La Chachi lo spazio urbano si animerà infatti con cinque concerti di musica alternativa e indipendente, in collaborazione con Bronson Produzioni.

La musica a Santarcangelo Festival accompagna il teatro smontando binarismi imposti e dogmi di genere, sfruttando gli strumenti della sovversione queer e femminista. Il 4 luglio il sound di Lamante ci porta, attraverso il linguaggio dei ricordi e della musica, in un percorso di riflessione sulla memoria di corpi che cambiano nel tempo e nello spazio, trasformando il ricordo personale in un tassello di mitologie più ampie. Il 5 luglio Elasi, direttamente dal MIAMI, esplora il mondo della percezione attraverso un mix di sonorità e stili differenti, ingredienti di un cocktail sensitivo potente e sensuale. Il 6 luglio con R.Y.F., artista ravennate già al suo quarto album, si passa a sonorità elettropunk e alt-rock. Il 10 luglio Lüzai porterà il pubblico del Festival in un viaggio sia corporeo che sensoriale, in un sound frutto di costante sperimentazione e ricerca intrisa di sfumature elettroniche. L’ultimo appuntamento è il 12 luglio con Queen of Saba, duo elettronico con un’anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, i Queen of Saba si cibano di influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica, con la loro colorata irruenza smantellano i dogmi di genere.

Dopo qualche anno di assenza, Bisonte Café torna ad animare le sere del festival in Piazza Ganganelli: un luogo dove rilassarsi, incontrarsi, parlare e lasciarsi trasportare da sonorità ricercate e coinvolgenti. La proposta food & drink, nata dalla collaborazione tra Nécessaire Bistrot di Rimini e Osteria da Oreste di Santarcangelo, unisce l’anima di un cocktail fresco e avvolgente alla cucina autentica e conviviale di un bistrot contemporaneo.

CALENDARIO

4 luglio – Lamante

Lamante è il progetto musicale di Giorgia Pietribiasi, artista nata e cresciuta a Schio (VI) selezionata per il programma “Up Next Italia” di Apple Music come una delle voci emergenti più interessanti della scena musicale italiana. Polistrumentista fin da giovanissima, nel 2023 pubblica il suo primo singolo “L’Ultimo piano”, premiato con il Nuovo Imaie. Nel 2024 esce il suo album d’esordio “In memoria di”, posizionatosi tra i finalisti delle targhe Tenco 2024 per la categoria “Opera Prima”.

5 luglio – Elasi

Elasi, alias Elisa Massara, è una cantautrice, compositrice e producer originaria di Alessandria. Nel 2020 pubblica il suo EP d’esordio “CAMPI ELASI” per Sugar Music, sviluppando collaborazioni in remoto con musicisti da tutto il mondo. Nel 2022 pubblica il secondo EP “OASI ELASI” per Trident Music/Capitol Records, in cui mescola sonorità elettroniche e pop con strumenti e cori di altri paesi. Elasi cura un programma presso Radio Raheem ed è co-fondatrice di POCHE CItv, il primo network italiano di produttrici.

6 luglio – R.Y.F.

Progetto della singer-songwriter e musicista Francesca Morello, di base a Ravenna. Attiva fin dal 2016 con l’uscita di “Love Songs For Freaks & Dead Souls”, pubblicato da Brutture Moderne, nel 2024 ha pubblicato per Bronson Recordings l’album dark-queer/electro-punk “Deep Dark Blue”. Nello stesso anno, escono i singoli Lies, in collaborazione con il batterista e compositore Matteo Vallicelli, e “Can I Can U” in featuring con Skin, cantante degli Skunk Anansie.

7 luglio – Luzai

Luzai è un’artista autodidatta dalle sonorità avant pop ed elettroniche di origini camerunensi e italiane attiva su Milano. Dopo il debutto nel 2022 con il singolo “Terra”, nel 2023 pubblica l’EP “Uzay”. Nel 2024 firma con l’etichetta Asian Fake, con cui lavora all’EP “Estranea”. Il progetto è anticipato dai singoli “Humana” e “Testa”, usciti nel 2025.

12 luglio – Queen of Saba

Queen of Saba è un duo composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, artisti dalle influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Debuttano dal vivo nel 2019; nel 2021 vede la luce l’album “Fatamorgana”, recensito da Rockit.it come “uno dei migliori 50 dischi italiani del 2021”. Nel 2022 pubblicano due singoli, “Pesca Noche” e “Lingua in Fiamme”, che anticipano il nuovo album. Nello stesso anno entrano nel roster dell’agenzia Panico concerti e partecipano all’Eurovision Village di Torino.

Info

www.santarcangelofestival.com

info@santarcangelofestival.com

tel. 0541 626185

Ufficio Stampa Santarcangelo Festival

Ippolita Aprile con Chicca Schinzani

mob. 328 4070264

ufficiostampa@ santarcangelofestival.com

Ufficio Stampa Bronson Produzioni

Federico Spadoni

spadoni@pensieriquotidiani.com