dal 30 giugno fino al 7 settembre 2025

Il grande cinema torna a Sant’Orsola

Giunto alla sua sesta edizione, Cinema nel Chiostro, l’arena cinematografica estiva a cura dello Spazio Alfieri, dal 30 giugno fino al 7 settembre 2025, ogni sera alle 21.30, rinnova la collaborazione con Museo Sant’Orsola, trasformando una delle corti dell’ex convento in un teatro all’aperto per immagini, storie e visioni d’autore. Con un nuovo allestimento dà il via alle proiezioni nel cuore del centro storico

Cinema nel Chiostro conferma il suo doppio obiettivo: offrire al pubblico una selezione di cinema d’autore di qualità, e contribuire alla restituzione alla città di uno dei suoi luoghi storici più significativi, al centro di un ampio progetto di rigenerazione culturale, e lo fa con un nuovo allestimento da 150 posti e uno schermo di 9×4 metri, non più nel chiostro centrale dell’orologio (ma in un nuovo spazio tutto da scoprire) Un’arena nel cuore della storia fiorentina Cinema nel Chiostro rinnova il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio cittadino: da Santa Maria Novella al Museo Novecento, fino a Sant’Orsola, oggi cantiere artistico di Museo Sant’Orsola, che aprirà nel 2026 come spazio dedicato alla memoria del luogo e alla creazione contemporanea promosso dal gruppo ARTEA e gestito da una fondazione privata no profit.

Il cinema che riflette il presente In programma i migliori titoli della stagione, ogni venerdì proiezioni in lingua originale con sottotitoli, e due omaggi a grandi nomi del Cinema scomparsi quest’anno: il 15 luglio si omaggia il grande fotografo e documentarista Sebastião Salgado nel film di Wim Wenders, Il sale della terra, un documentario in cui la sua vita e il suo lavoro ci vengono rivelati dallo sguardo del figlio Juliano Ribeiro Salgado, che l’ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e da quello di Wenders, fotografo egli stesso. Il 22 luglio l’omaggio a David Lynch con Cuore selvaggio, affascinante road movie attraverso un’America disperata, violenta e pornografica. I migliori film della stagione

Molti i titoli italiani in programma che hanno conquistato le sale quest’anno Fuori di Mario Martone, che inaugura l’arena il 30 giugno, Parthenope di Sorrentino, Follemente di Paolo Genovese, Nonostante, secondo lungometraggio alla regia per Valerio Mastandrea, Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, Amichemai di Maurizio Nichetti, Napoli

– New York di Gabriele Salvatores, Queer di Luca Guadagnino.

Tra gli stranieri, i migliori titoli d’autore, per citarne alcuni: No other land, vincitore agli Oscar, A complete unknown, il biopic di Bob Dylan, Sotto le foglie di François Ozon, Scomode verità di Mike Leigh, La trama fenicia di Wes Anderson. Anche un’anteprima in programma il 20 luglio, la commedia francese La famiglia Leroy di Florent Bernard con, tra gli altri, Charlotte Gainsbourg, il racconto di un weekend organizzato dal marito per salvare il suo matrimonio: un viaggio ai confini della storia familiare. Un viaggio che durerà per sempre. Cinema nel Chiostro è un progetto a cura di Spazio Alfieri, realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze – Estate Fiorentina e, per il secondo anno consecutivo, con Museo Sant’Orsola, che ospita l’arena negli spazi dell’ex convento. Grazie a Cinema revolution del Mic, film italiani ed europei a soli € 3,50.

Biglietti: ridotto “Cinema Revolution”