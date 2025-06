Estate a Santa Cecilia, Daniel Harding dirige Ravel/Debussy

Lunedì 30 giugno alle ore 20.30 in Sala Santa Cecilia

L’estate romana assume le sembianze di un quadro impressionista in forma musicale presso la Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica), in occasione del secondo appuntamento della stagione estiva. Lunedì 30 giugno alle ore 20.30 il Direttore Musicale di Santa Cecilia Daniel Harding dirigerà due capolavori dell’impressionismo musicale: La Mer di Claude Debussy e Daphnis et Chloé di Maurice Ravel, in occasione del 150° anniversario dalla nascita del compositore. Con Harding, sul palco, anche l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

La serata si apre con La Mer, ‘tre schizzi sinfonici per orchestra’ di Claude Debussy. Soggetto dell’opera è il mare, la cui immagine immensa, volubile e misteriosa ha da sempre stimolato la fantasia di compositori e artisti. In Debussy, il mare diviene un luogo mitico e ideale, il cui ricordo detiene un posto d’onore nella vita del compositore, il quale scrive: «Forse non sapete che avrei dovuto intraprendere la bella carriera del marinaio e che solo per caso ho cambiato strada. Ciononostante, ho mantenuto una passione sincera per il mare». L’amore per il mare risaliva ai tempi dell’infanzia, quando Debussy si recava a Cannes per le vacanze estive. Evocando quei tempi felici, il musicista lascia affiorare memorie che a distanza di tanto tempo rivelano la profonda emozione che il mare ha sempre suscitato nell’animo del compositore.

Nella seconda parte della serata, l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia eseguiranno Daphnis et Chloé di Ravel, nella sua versione sinfonica integrale. L’opera, commissionata al compositore dal coreografo Sergej Diaghilev per i Balletti russi, è legata al mondo dell’antica Grecia. Nei suoi scritti autobiografici, così Ravel ne ricordò la genesi: “Avevo intenzione di comporre un vasto affresco musicale, meno preoccupato dell’arcaismo che di rimanere fedele alla Grecia dei miei sogni, che s’imparenta abbastanza volentieri con quella immaginata e dipinta dagli artisti francesi della fine del Settecento. L’opera è costruita sinfonicamente secondo un piano tonale molto rigoroso per mezzo di un limitato numero di motivi, i cui sviluppi assicurano l’omogeneità sinfonica dell’opera”.

Daniel Harding

Daniel Harding dalla stagione 2024/25 è il nuovo Direttore musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Inoltre, è Direttore musicale e artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra, è stato Direttore musicale dell’Orchestre de Paris dal 2016 al 2019 e dal 2007 al 2017 Direttore ospite principale della London Symphony Orchestra. Harding è insignito del titolo a vita di Direttore onorario della Mahler Chamber Orchestra, con la quale collabora da oltre 20 anni. Nel 2024 ha ottenuto un mandato di cin­que anni come Direttore musicale della Youth Music Culture al The Greater Bay Area (YMCG). È regolarmente ospite delle più importanti orchestre del mondo, tra cui i Wiener e Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Staatskapelle di Dresda, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Negli Stati Uniti ha diretto la Boston Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic e la San Francisco Symphony.

Daniel Harding ha inaugurato la nuova stagione di Santa Cecilia con Tosca e successivamente ha diretto il Requiem di Verdi; entrambe le produzioni sono state registrate per l’etichetta DG. Tornerà a dirigere i Berliner Philharmoniker, la Cleveland Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la London Symphony Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ed effettuerà estese tournée in Europa con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Swedish Radio Symphony Orchestra. Nel 2002 Daniel Harding è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese e nel 2017 è stato nominato Officier Arts et Lettres. Nel 2012 è stato eletto membro della Royal Swedish Academy of Music. È un pilota di linea qualificato.

Lunedì 30 giugno 2025, ore 20.30

Sala Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

maestro del Coro Andrea Secchi

Debussy La Mer

Ravel Daphnis et Chloé

