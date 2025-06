Giardini della Filarmonica, Dialoghi mediterranei

La programmazione di sabato 21 giugno

Dialoghi mediterranei ai Giardini della Filarmonica

sabato 21 giugno con Gabriele Coen, Ziad Trabelsi, Nando Citarella, Emanuele Bultrini, Barbara Eramo e Simone Pulvano.

Dalla musica araba ed ebraica agli echi balcanici, attingendo alla musica tradizionale del Sud Italia, con improvvisazioni jazz.

In Sala Casella recital della giovane pianista austriaca Mitra Kotte

Sei musicisti di diversa provenienza, con le tradizioni dei loro Paesi, si incontrano sabato 21 giugno ai Giardini della Filarmonica (ore 21.30, via Flaminia 118) per un omaggio alle musiche del Mare Nostrum: Dialoghi mediterranei è un concerto all’insegna del dialogo tra diverse culture e religioni che da sempre animano il nostro mare, dalla musica araba ed ebraica alla tradizione cristiana, agli echi balcanici, attingendo alla musica tradizionale ma anche proponendo composizioni originali che guardano al mondo della moderna improvvisazione jazzistica e della world music.

Protagonisti eccellenti musicisti, che condividono il proprio bagaglio culturale con gli altri interpreti: il clarinettista e sassofonista jazz Gabriele Coen, il tunisino, storico componente dell’Orchestra di Piazza Vittorio, Ziad Trabelsi con il suo oud strumento fra i più popolari della musica araba, Nando Citarella fra i maggiori musicisti dediti al repertorio popolare italiano. Dall’Orchestra di Piazza Vittorio arriva anche il chitarrista Emanuele Bultrini attivo in vari ambiti, dal jazz-manouche alla sperimentazione. Molto versatili sono anche la cantante e autrice tarantina Barbara Eramo, esploratrice di culture e suoni, lingue e tradizioni, e Simone Pulvano appassionato delle percussioni del mondo arabo, di cui è fra i massimi esperti italiani.

La giornata si apre in Sala Casella (ore 20) con il recital per pianoforte solo di Mitra Kotte, organizzato in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura. Viennese, classe 1995, la pianista è uno dei più promettenti talenti austriaci di nuova generazione, selezionata per il programma 2025-26 “The New Austrian Sound of Music”; nella scorsa stagione i debutti alla International Brucknerfest Linz e alla Tonhalle di Zurigo. Il concerto intreccia tre secoli di musica per tastiera: apre il recital la Suite francese in sol maggiore BWV 816 di Bach, cui segue la Toccata “The machine” di Maria Hofer, compositrice austriaca del Novecento storico; conclude il concerto una delle più celebri Sonate per pianoforte di Beethoven, l’Appassionata op. 57, tempesta di luci e ombre che sprigiona la forza visionaria del genio di Bonn.

La settimana si conclude domenica 22 giugno con il Germano Mazzocchetti Ensemble che torna ai Giardini (ore 21.30) con un concerto fra sonorità popolari, mediterranee e nuovi lavori del compositore e fisarmonicista abruzzese che si lascia ispirare dai racconti e dalle tradizioni della sua terra di origine. Apertura di giornata con il pianista polacco Piotr Sałajczyk (Sala Casella, ore 20), apprezzato interprete del repertorio poco noto o dimenticato del romanticismo polacco.

Il festival prosegue fino al 10 luglio. Tutto il programma su filarmonicaromana.org

I Giardini della Filarmonica 2025 sono realizzati in collaborazione con: Ambasciata della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana, Ambasciata della Repubblica d’Armenia in Italia, Ambasciata di Colombia a Roma, Ambasciata del Messico in Italia, Forum Austriaco di Cultura, Istituto di Cultura Giapponese, Accademia Tedesca di Villa Massimo, Istituto Polacco di Roma, Università di Tor Vergata, University California -Irvine, Temple University Philadelphia, New York Composers Circle, International Arts Educators Forum, Conservatorio di Musica “O. Respighi” di Latina, Associazione Fabrica

Biglietti: ore 20 (Mitra Kotte) 12.50 euro; ore 21.30 (Dialoghi mediterranei) 17 euro (i biglietti sono comprensivi di prevendita).

Acquisto on line filarmonicaromana.org . Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

GIARDINI DELLA FILARMONICA

Via Flaminia 118, Roma

Sabato 21 giugno

SALA CASELLA | ore 20

AUSTRIA / MITRA KOTTE

Mitra Kotte pianoforte

Johann Sebastian Bach Suite francese in sol maggiore BWV 816

Maria Hofer Toccata “The machine”

Ludwig van Beethoven Sonata per pianoforte n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata”

In collaborazione con Forum Austriaco di Cultura Roma

GIARDINI | ore 21.30

DIALOGHI MEDITERRANEI

Ziad Trabelsi oud, live electronics, voce

Gabriele Coen clarinetti, sax soprano

Emanuele Bultrini chitarre

Nando Citarella voce

Barbara Eramo voce

Simone Pulvano percussioni

Musiche tradizionali mediterranee

::::::::