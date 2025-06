La Prima Estate, al via la quarta edizione

Al Lido di Camaiore dal 20 al 22 e dal 27 al 29 giugno

La buona musica al centro, affacciata tra il Tirreno e le Alpi Apuane, e protagonista tra dibattiti, incontri e relax in spiaggia. In una cornice naturale che abbraccia i colori dell’estate si riaccende un palco unico, a pochi passi dal mare, che punta come sempre sulla qualità artistica e mette sempre più a fuoco uno sguardo internazionale.

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione negli ultimi due weekend di giugno, da domani sabato 20 giugno a domenica 22 e ancora il weekend successivo dal 27 al 29.

Air, Grace Jones, TV on the Radio, Spiritualized e Yard Act sono tra i grandi nomi che arrivano in esclusiva per il festival con la loro unica data italiana. E ancora St. Vincent, Nic Cester, Moodymann, Tony Humphries, Mogwai, Peter Cat Recording Co. e Ramona Flowers. In quota tricolore Lucio Corsi e Calibro 35, insieme a prima stanza a destra, il progetto CAM Sound System con Sara Mautone, e Il Mago Del Gelato.

Un cartellone prestigioso che guarda oltre gli streaming del momento concentrandosi sullo spessore artistico, in quel Parco BussolaDomani che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis e ora per La Prima Estate ha applaudito nelle passate edizioni i Jane’s Addiction e Michael Kiwanuka, Jamiroquai e Lana Del Rey, Anderson Paak e i Duran Duran.

Il festival inizia il 20 giugno con HANGOVER, il talk condotto da Massimo Coppola, quello che fu il vj di riferimento della musica indie degli anni zero con lo storico programma “Brand: New” di MTV. Sul rooftop dell’UNA Hotel di Lido di Camaiore ogni mattina (escluso il 27), interviste e ospiti speciali. Si parte venerdì alle ore 11,15 con l’intervista ai Mogwai, la band scozzese headliner della serata; mentre alle ore 16 l’appuntamento dell’intervista è con gli Yard Act.

Il 20 giugno arriva in Versilia il meglio dell’alternative rock. Il post-rock degli scozzesi Mogwai, reduci dagli apprezzamenti per il loro ultimo disco “The Bad Fire” fresco di stampa; quello psichedelico ed elettronico degli Spiritualized guidati da Jason Pierce; e il post-punk degli Yard Act, il quartetto inglese cinico e disincantato che ha incassato perfino gli apprezzamenti di Sir Elton John.

Sabato 21 giugno è la volta degli Air, il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante e di grande suggestione; e di St. Vincent, la regina indiscussa dell’indie rock americano tra i talenti più ipnotici, seducenti e camaleontici in circolazione che quest’anno ha conquistato ben tre Grammy Awards. Bandiera italiana per i Calibro 35, tra i progetti più intraprendenti e raffinati della scena musicale alternativa appena usciti con il nuovo disco “Exploration”; e prima stanza a destra, il progetto intimo e visionario di un artista ventunenne.

Domenica 22 giugno in esclusiva per La Prima Estate il rock alternativo della band cult TV on the Radio, con l’unico live italiano dopo anni di silenzio; Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl in formazione con i Jet; e Ramona Flowers, la band inglese apprezzata per il sound che combina rock, elettronica e sonorità pop.

Il secondo weekend del festival racchiude tre eventi speciali.

Venerdì 27 giugno arriva Moodymann per la serata Club Friday. Pseudonimo di Kenny Dixon Jr., è tra i nomi più amati, eclettici e innovativi dell’house music. La giornata è pensata e realizzata in collaborazione con il Kama Kama, uno dei locali e dei simboli più amati della Versilia, punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90. Ecco allora in consolle anche Tom Trago, garanzia di creatività; e Mario Scalambrin, colonna portante dello storico locale di Camaiore con il suo sound esplosivo.

Sabato 28 giugno sul palco per l’unica data italiana una delle artiste più trasgressive, dirompenti e rivoluzionarie della cultura pop: Grace Jones. Musa storica e icona di stile carismatica, la “pantera della musica” arriva nello stesso luogo dove suonò dal vivo nei primi anni 80, la mitica BussolaDomani. Un vero e proprio concerto evento che si chiude con il dj set di uno dei padri della musica house, Tony Humphries, e si apre con il sound sofisticato ed etereo di CAM Sound System with Sara Mautone.

Lucio Corsi è l’headliner di domenica 29 giugno: il cantautore che ha conquistato tutta l’Italia con la sua Volevo essere un duro presenta dal vivo il nuovo album per un atteso ritorno a casa. In apertura tocca a Peter Cat Recording Co., la band di Nuova Delhi nota per la poliedrica fusione tra indie, bossa nova, jazz e psichedelia; e al Mago del Gelato, uno dei progetti più eclettici della scena milanese, capace di unire leggerezza e stile con il loro album d’esordio “Chi È Nicola Felpieri?”.

La musica rimane in primo piano anche nelle attività collaterali del festival con HANGOVER @laprimaestate, il talk condotto da Massimo Coppola. Sabato 21 l’appuntamento è alle 14,30, sempre nel rooftop dell’UNA HOTEL, con i Calibro 35 e a seguire una chiacchierata con il produttore e sound designer Taketo Gohara sull’importanza del luogo nella creazione e riproduzione della musica. Domenica 22 alle 11,15 l’intervista sarà con Nic Cester e un talk su musica e cinema con la compositrice di colonne sonore Giulia Tagliavia e con il pluripremiato montatore Giorgio “Giogio” Franchini (ha collaborato tra gli altri con Paolo Sorrentino e Jonathan Demme).

Presso il Bagno Santeria Belmare arriva durante il primo weekend Music Lunch Lovers dalle ore 13: tre pranzi in terrazza con tre selezioni musicali dedicate ai diversi generi e periodi del festival. Venerdì 20 giugno è in programma The 90s: Alternative Golden Age; sabato 21 The Sound of Italian Library e domenica 22 Rock Around The Indie.

Per gli amanti del vino, sabato 22 e domenica 29 giugno alle ore 12 è possibile partecipare a una degustazione di vini Santa Cristina al Bagno Cavallone; mentre per chi predilige le attività in spiaggia e svegliarsi presto anche quest’anno è confermata la pratica yoga alle ore 9 al Bagno Cavallone.

La Prima Estate conferma anche in questa edizione il Bar del Riciclo: in cambio di sei bicchieri di birra o sei bottigliette di acqua vuote si riceve una birra o una bottiglietta in omaggio. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Warsteiner e Acqua Silva, con la supervisione e il patrocinio di Corepla (il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), Pro Food Italia ed Ersu (la società di rifiuti di Camaiore), grazie a cui l’anno scorso il 70% dei bicchieri di plastica sono stati raccolti e non abbandonati a terra.

Come ogni anno, presente un’area cibo e bevande di alta qualità con diversi stand adatti a ogni palato, e come l’anno scorso i pagamenti saranno senza contanti per snellire le code in cassa, con card ricaricabili on line oppure in loco.

Potenziate anche le linee di trasporto interne grazie all’accordo con at – autolinee toscane. Per i due weekend del festival saranno assicurati due bus al giorno (andata/ritorno) da Firenze-Prato e da Livorno-Pisa collegati direttamente al Parco BussolaDomani (prenotazioni sul sito https://www.breakdowntours.com/la-prima-estate-store/p/bus).

Tra i partner che rendono possibile La Prima Estate si conferma il sostegno di Farmaè, powering partner dell’evento anche per questa edizione, presente in area festival con uno stand dedicato. Warsteiner, partner storico di LPE, è ancora una volta birra ufficiale dell’evento e accompagnerà il pubblico durante tutte le serate con la sua qualità e la sua inconfondibile freschezza. Grande novità di quest’anno è la presenza di Santa Cristina, che parteciperà al festival in veste di Vino Ufficiale con un vero e proprio wine bar nel parco dove sarà possibile degustare i vini del brand toscano godendosi i concerti sotto le stelle. Confermata anche la partecipazione del Gruppo Montenegro, rappresentato da Cointreau, con uno stand dedicato. A debuttare come acqua ufficiale dell’edizione 2025 sarà infine Acqua Silva, eccellenza toscana presente per la prima volta a LPE.

Ticketone, oltre a essere ticketing partner esclusivo e ufficiale, è anche un prezioso alleato del festival, supportando l’organizzazione nella promozione e nella gestione dell’accesso al pubblico.

Il Comune di Camaiore e la Regione Toscana sono i partner istituzionali.

Radio Mediaset da quest’anno è partner del festival garantendo il supporto di due radio del suo gruppo, Virgin Radio e Radio Monte Carlo, che diventano radio ufficiali 2025.