30° edizione della rassegna organizzata da Fita Vicenza con il patrocinio della

Provincia di Vicenza, della Rete Biblioteche Vicentine e in collaborazione con i

Comuni ospitanti

Teatro Popolare Veneto 2025:

venerdì 20 giugno a Pianezze “Quanta fadiga par fare un fiolo!”,

esilarante commedia a opera degli Amici del Teatro Remondini

Prosegue con successo di pubblico la 30sima edizione di “Teatro Popolare Veneto”, una delle quattro manifestazioni annuali insieme a Teatro in Giardino, Teatro Sotto le Stelle e Invito a Teatro, organizzate da FITA Vicenza; la rassegna, realizzata con il patrocinio della Provincia di

Vicenza e in collaborazione con i Comuni ospitanti, venerdì 20 giugno ore 21 presso l’Anfiteatro via Roma di Pianezze (provincia di Vicenza) proporrà “Quanta fadiga par fare un fiolo!”, tratta dalla commedia in due atti di Camillo Vittici “Quanta fatica per fare un figlio!”, nella messinscena della compagnia bassanese Amici del Teatro Remondini per la regia di Marco Padovan.La vicenda? Gioconda, un giovane sposa, per quanto li desideri, non riesce ad avere figli. Decide allora di chiedere l'utero in prestito alla madre, Prudenza, ma, nel timore che il suo progetto fallisca, rivolge lo stesso invito anche alle amiche della madre che si prestano di buon grado, e…l’operazione funzionerà? Tra equivoci e risate lo scopriremo recandoci a teatro. Dopo il successo di pubblico incassato nell’edizione 2024, Teatro Popolare Veneto si conferma anche quest’anno un appuntamento apprezzato da un pubblico eterogeneo proveniente da tutta la provincia: “Quello delle 30 candeline è un compleanno importante – evidenzia Renato Poli in qualità di presidente di FITA Vicenza – con grinta e determinazione siamo riusciti ad archiviare gli anni difficili del Covid e, per l’edizione 2025, il cartellone è più ricco che mai. Nonostante le ristrettezze in cui versano molti Comuni, quelli che hanno scelto di aderire al nostro progetto dimostrano, coi fatti, di aver compreso l’importanza di una manifestazione che mantiene acceso il ‘sacro fuoco’ dell’amatoriale”. “Anche per il 2025 la Provincia di Vicenza in collaborazione con FITA

Vicenza, ha creduto nel progetto TPV – prosegue Davide Berna, coordinatore della rassegna – coinvolgendo ben 25 comuni che daranno spazio agli spettacoli delle compagnie associate a Fita Vicenza. Sarà un cartellone eterogeneo con le prime date nel mese di giugno, per concludersi alla fine di novembre. I diversi repertori teatrali accompagneranno il pubblico con leggerezza, ironia e, perché no, con qualche spunto su cui riflettere. Il tratto distintivo che accomuna le tante compagnie Fita è la passione per il teatro e il desiderio di mettersi in gioco, per regalare un po’ di spensieratezza alle platee”.

Ingresso libero.