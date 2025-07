Domenica 27 luglio 2025, alle ore 21.00

26° Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili

Firenze, 25 luglio 2025

Doppio concerto in Piazza della Signoria: dal folk musicale coreano ai valzer viennesi Domenica 27 luglio 2025, alle ore 21.00, La Loggia dei Lanzi sarà il palcoscenico della formazione giovanile musicale proveniente dalla Corea del Sud, la Brillante Youth Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Yang Kisung.

Oltre trenta musicisti che apriranno la loro performane fiorentina con l’esecuzione dell’Ouverture del capolavoro del compositore pesarese Gioachino Rossini, Guglielmo Tell, per poi proporre al grande pubblico i capolavori della musica folk sud-coreana. Potremo, così, ascoltare Nae Ma Eum ui Gang Mul di L. Soo In, nota colonna sonora della popolare serie televisiva, titolata “River of my Heart”, in onda dal 2012; GeuRiUn Geum GangSan’ per la musica di C. Yeongseop e il testo di H. Sangeok, interpretata dal soprano solista Lee Jun Myoung. Intermezzo europeo con l’esecuzione dell’aria Me Ilaman la primorosa dalla zarzuela El Barbero de Sevil dei compositori spagnoli Gerónimo Gimenéz e Manuel Nieto, debuttante al Teatro della Zarzuela di Madrid nel 1901, e della Sinfonia dal Nabucco del cigno di Busseto, Giuseppe Verdi. Concludono il concerto le colonne sonore del dramma-serie televisiva del 2021 Squid Game e di anime Parasite Suite, negli arrangiamenti di Kim Jin Hwan; Arirang Rhapsody di Lee Ji Soo, un arrangiamento per orchestra della nota canzone della Corea del Sud, considerata spesso Inno della nazione, inserita, dal 2012, nell’elenco dei brani Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO; Beethoven’s Symphony n. 5 ‘Mambo n. 5 di Akira Miyagawa, una geniale commistione della grande sinfonia del compositore tedesco con la danza cubana. Lunedì 28 luglio 2025, sempre alle ore 21.00, sarà la volta della doppia formazione tedesca costituita dal coro Heinrich-Suso-Gymnasium-Mädchenchor e dall’orchestra JugendSinfonie Orchester Konstanz, diretti dal Maestro Till Schwarz. L’esibizione corale si aprirà con la pagina del francese Charles Gounod titolata Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir, aria per soprano solista dall’opera Faust, nota come l’Aria dei Gioielli; si prosegue con il tedesco Felix von Mendelssohn-Bartholdy e la sua composizione Ich wollt’ meine Lieb’ ergösse sich n. 1 Op. 63, duetto per soprano e contralto solisti. Dal Romanticismo ai nostri giorni con l’esecuzione di The longest time del cantautore americano Billy Joel, composta nel 1984, ed inserita nell’album An Innocent Man; Memories, un tributo ai successi degli svedesi ABBA, uno dei gruppi più celebri della scena pop internazionale; The Bird’s Lullaby della compositrice canadese Sarah Quartel, scritti su testi di E. Pauline Johnson, brano evocativo, dal carattere ora danzante e delicato, ora sincopato, giocoso e ritmicamente accattivante. L’esibizione corale si conclude con il successo di Gloria Gaynor, I will survive, inno di libertà del 1978, simbolo della disco music, oltre 14 milioni di copie vendute, premiato con il Grammy Award nel 1980 e inserito, dalla rivista Rolling Stone, tra i 500 migliori brani del pianeta.

Il coro passerà il testimone all’Orchestra che aprirà la sua performance con l’Ouverture da Athalia Op. 74, musiche di scena composte da Felix von Mendelssohn-Bartholdy, tra il 1843 e il 1845, su commissione di Federico Guglielmo IV, Re di Prussia, per il dramma teatrale omonimo del francese Jean Racine del 1671.Dalla Germania alla Norvegia con Johan Severin Svendsen, violinista, compositore e direttore d’orchestra, del quale sarà eseguita la Romanza Op. 26 per violino e orchestra, scritta ad Oslo nel 1881. Dalla Norvegia all’Italia, con l’esecuzione dell’aria O mio babbino caro, dal Gianni Schicchi del compositore lucchese Giacomo Puccini. Dall’Italia all’Austria con Franz Schubert e la sua Sinfnia n. 8 in Si minore D 759 “Incompiuta”, della quale l’orchestra eseguirà i soli due movimenti composti Allegro moderato e Andante con moto, e con il Kaiser Valzer Op. 437 di Johann Strauss Jr., nel 200esimo anniversario dalla sua nascita, scritto per celebrare, nell’agosto 1889, la visita dell’imperatore austriaco, Francesco Giuseppe I, all’imperatore tedesco, Guglielmo II.

Ingresso libero e gratuito. Ricordiamo che questa 26esima edizione del Festival è realizzata con il contributo e il patrocinio di Coesione

Italia 21-27, dell’Unione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Firenze – Estate Fiorentina 2025, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, il Ministero della Cultura, l’Accademia San Felice London Ltd.

Per info: www.florenceyouthfestival.com email info@florenceyouthfestival.it, Pagina IG https://www.instagram.com/festivalorchestregiovanili/

Pagina FB https://www.facebook.com/festivalorchestregiovanili/?locale=it_IT