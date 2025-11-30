L’AVVENTURA DELLA NUVOLA NERA — Radiogiallo di Ellery Queen (Prima assoluta) Una cena-spettacolo sospesa tra luce e ombra, dove la voce degli attori e i suoni ricreati dal vivo riportano in vita il fascino delle vecchie trasmissioni radiofoniche.

Un intreccio di indizi, colpi di scena e misteri da risolvere, firmato Compagnia delle Seggiole. Tra una portata e l’altra, i commensali saranno chiamati a vestire i panni dell’investigatore Ellery Queen, raccogliendo prove e cercando di svelare il colpevole.

Solo chi scoprirà per primo la verità potrà aggiudicarsi una cena per due al Ristorante Retrò! Ad accompagnare la serata, un rumorista creerà dal vivo gli effetti di scena, come si faceva nell’epoca d’oro della radio.

Un’occasione unica per assistere — e partecipare — alla magia del radiogiallo, in prima assoluta. Sabato 29 novembre 2025, ore 20:00

Ristorante Retrò – Piazza San Marco 9R, Firenze Una serata avvolta nel mistero, tra teatro, gioco e buona cucina. Prenotazione obbligatoria: contattare il Ristorante Retrò

Info e menù sul sito: https://www. lacompagniadelleseggiole.it/ lavventura-della-nuvola-nera- un-radio-giallo-in-prima- assoluta/