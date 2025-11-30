C’è un appuntamento, questo mese, che merita di essere messo al centro della nostra scena. Un piccolo gioiello sospeso tra mistero e nostalgia, capace di riportare in vita la magia delle voci, dei silenzi e dei rumori costruiti a mano: L’avventura della nuvola nera, il nuovo radiogiallo di Ellery Queen che debutterà in prima assoluta sabato 29 novembre negli spazi del Ristorante Retrò.
Una cena-spettacolo dal gusto vintage, dove i commensali diventano investigatori, gli indizi si nascondono tra una portata e l’altra e un rumorista accompagna la serata creando dal vivo gli effetti dell’epoca d’oro della radio. Una sfida, un gioco, un racconto in cui ciascuno potrà misurarsi con l’enigma… e magari aggiudicarsi una cena per due.
Intorno a questo debutto, prosegue il nostro cammino teatrale di novembre e dicembre:
– In sua movenza è fermo, il viaggio sotterraneo nel ventre del Teatro della Pergola, che continua a incantare il pubblico e tornerà il 14 dicembre 2025;
– il nuovo incontro impossibile con Pietro Leopoldo, nel 260° anniversario del suo arrivo a Firenze;
Storie diverse, mondi diversi, tutti uniti da un’unica promessa: quella di aprire, ogni volta, una porta inattesa sul tempo.