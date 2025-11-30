Natale in Toscana, esperienze da vivere nel periodo più magico dell’anno

“La Toscana delle donne 2025”, il racconto di dieci giorni di eventi e iniziative La redazione di Intoscana ha seguito le iniziative legate a “La Toscana delle Donne”, la rassegna ideata dall’assessora alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti. Per rivivere questi giorni sono disponibili i servizi video e gli approfondimenti realizzati dalle giornaliste della testata.