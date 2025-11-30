Altro

Natale in Toscana, esperienze da vivere nel periodo più magico dell’anno

Veduta del Mercato di Natale in Piazza Santa Croce a Firenze

A Natale la Toscana cambia ritmo. Tra mercatini, musica ed eventi sotto il cielo invernale, il Natale nella nostra regione è un invito a lasciarsi sorprendere e incantare, su visittuscany.com
Interno del Cinema La Compagnia di Firenze, con persone sedute che guardano un film.

I festival di novembre e dicembre della “50 Giorni di Cinema a Firenze”

Sono 3 i festival che chiudono la “50 Giorni di Cinema a Firenze” nel mese di novembre e dicembre. Florence Queer Festival 26-30 novembre, River to River 5-10 dicembre e N.I.C.E. 11 dicembre.
Veduta di castagne in primo piano

Nasce Castanea Expo, la prima fiera dedicata alla castanicoltura

Si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 dicembre Castanea Expo, la prima fiera in Italia dedicata alla filiera del castagno e al futuro della castanicoltura. L’evento che coinvolge produttori, enti territoriali, associazioni e operatori turistici da tutta Italia. Lo stand di Regione Toscana è curato da Fondazione Sistema Toscana. Per l’occasione, produzioni video ad hoc e la copertura redazionale di Intoscana.
Momento della premiazione che si è tenuta giovedì 20 novembre al Centro Pecci di Prato, sul palco Monica Guerritore, l'assessora Cristina Manetti, il presidente Eugenio Giani e Camilla Toschi di Fondazione Sistema Toscana

“La Toscana delle donne 2025”, il racconto di dieci giorni di eventi e iniziative

La redazione di Intoscana ha seguito le iniziative legate a “La Toscana delle Donne”, la rassegna ideata dall’assessora alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti. Per rivivere questi giorni sono disponibili i servizi video e gli approfondimenti realizzati dalle giornaliste della testata.
Scena del film "Laghat. Un sogno impossibile" con in primo piano il giovane fantino vestito di blu e un signore in abito chiaro

“LAGHAT – Un sogno impossibile”: debutta al Torino Film Festival il film girato in Toscana

Sarà presentato in anteprima alla 43esima edizione del Torino Film Festival, nella sezione Zibaldone, “LAGHAT – Un sogno impossibile“, diretto da Michael Zampino e liberamente ispirato al romanzo “Laghat, il cavallo normalmente diverso” di Enrico Querci. Il film è sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana.
Musicisti sul palco durante il Rock Contest

Rock Contest 2025 si avvicina la finale

Le semifinali al Glue Alternative Concept Space di Firenze venerdì 28 novembre e venerdì 5 dicembre. La finale del Rock Contest si terrà domenica 14 dicembre al Tenax, ospiti Live Il Mago del Gelato, in giuria Piero Pelù, Coca Puma, Whitemary, Emma Nolde e Lamante. Tra i riconoscimenti anche quest’anno il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì.
Fotogramma del film "Non dirmi che hai paura", con un primo piano della protagonista Samia

Non dirmi che hai paura: una coraggiosa storia di lotta per i propri sogni e diritti

Lunedì 19 gennaio, proiezione al Cinema La Compagnia per le scuole incentrata sui temi: immigrazione, emancipazione e sport. L’evento é pensato per gli studenti delle classi terze di secondaria di I° grado e per gli studenti delle scuole secondarie di II° grado. Ingresso €4, prenotazioni per le classi entro il 9 gennaio 2026 a: info@lanternemagiche.it
Bici parcheggiate in fila l'una accanto all'altra

Muoversi in Toscana Green: la nuova rubrica quindicinale di Muoversi in Toscana

Muoversi in Toscana è il progetto di informazione e comunicazione della Regione Toscana dedicato a mobilità, viabilità e infrastrutture. Ogni due settimane la redazione approfondisce temi, progetti e innovazioni legati alla mobilità sostenibile, raccontando come la nostra regione sta costruendo spostamenti più puliti, accessibili ed efficienti. Un viaggio alla scoperta di un futuro sempre più verde.
Fotogramma del film You, Me and Tuscany, con i due protagonisti in primo piano che portano, ognuno, una cassetta di ortaggi.

You, me & Tuscany: la commedia romantica Usa girata in Toscana

Regé-Jean Page e Halle Bailey sono i protagonisti della nuova commedia romantica statunitense You, Me & Tuscany. Il film, con la regia di Kat Coiro è stato girato l’estate scorsa (luglio-agosto per due settimane) in provincia di Siena. Tra le principali location scelte dalla produzione figurano Pienza, Monticchiello e Montalcino.
Ragazza in primo piano che sfoglia un libro, con sullo sfondo una ragazza e un ragazzo che studiano su una scrivania

Opportunità Giovanisì: voucher per master in Italia

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove il bando Voucher per l’alta formazione in Italia per sostenere l’iscrizione di giovani laureati under 35, residenti in Toscana, (con un ISEE universitario non superiore a 36.000 euro) a Master di I e II livello in Italia (di almeno 60 CFU) per l’a.a. 2025/2026.
Formazione in aula a Manifatture Digitali

Corsi e opportunità per scoprire il mondo del cinema con MDC a Prato e Pistoia

Manifatture Digitali Cinema offre corsi e organizza laboratori dal carattere innovativo. Nel mese di dicembre sono attivi i seguenti corsi: “Dalla color correction al color grading” dal 1° al 5 dicembre MDC Prato, “1° livello di Rigging” dal 1° al 5 dicembre MDC Pistoia, “Il costume in stile Belle époque” dal 9 al 13 dicembre MDC Prato, “La decorazione del tessuto per il teatro e per il cinema” dal 15 al 19 dicembre MDC Prato e “Autodesk Maya” dal 15 al 19 dicembre MDC Pistoia. Maggiori info qui.
