Natale in Toscana, esperienze da vivere nel periodo più magico dell’anno
A Natale la Toscana cambia ritmo. Tra mercatini, musica ed eventi sotto il cielo invernale, il Natale nella nostra regione è un invito a lasciarsi sorprendere e incantare, su visittuscany.com
I festival di novembre e dicembre della “50 Giorni di Cinema a Firenze”
Sono 3 i festival che chiudono la “50 Giorni di Cinema a Firenze” nel mese di novembre e dicembre. Florence Queer Festival 26-30 novembre, River to River 5-10 dicembre e N.I.C.E. 11 dicembre.
Nasce Castanea Expo, la prima fiera dedicata alla castanicoltura
Si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 dicembre Castanea Expo, la prima fiera in Italia dedicata alla filiera del castagno e al futuro della castanicoltura. L’evento che coinvolge produttori, enti territoriali, associazioni e operatori turistici da tutta Italia. Lo stand di Regione Toscana è curato da Fondazione Sistema Toscana. Per l’occasione, produzioni video ad hoc e la copertura redazionale di Intoscana.
“La Toscana delle donne 2025”, il racconto di dieci giorni di eventi e iniziative
La redazione di Intoscana ha seguito le iniziative legate a “La Toscana delle Donne”, la rassegna ideata dall’assessora alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti. Per rivivere questi giorni sono disponibili i servizi video e gli approfondimenti realizzati dalle giornaliste della testata.
“LAGHAT – Un sogno impossibile”: debutta al Torino Film Festival il film girato in Toscana
Sarà presentato in anteprima alla 43esima edizione del Torino Film Festival, nella sezione Zibaldone, “LAGHAT – Un sogno impossibile“, diretto da Michael Zampino e liberamente ispirato al romanzo “Laghat, il cavallo normalmente diverso” di Enrico Querci. Il film è sostenuto dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana.
Rock Contest 2025 si avvicina la finale
Le semifinali al Glue Alternative Concept Space di Firenze venerdì 28 novembre e venerdì 5 dicembre. La finale del Rock Contest si terrà domenica 14 dicembre al Tenax, ospiti Live Il Mago del Gelato, in giuria Piero Pelù, Coca Puma, Whitemary, Emma Nolde e Lamante. Tra i riconoscimenti anche quest’anno il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì.
Non dirmi che hai paura: una coraggiosa storia di lotta per i propri sogni e diritti
Lunedì 19 gennaio, proiezione al Cinema La Compagnia per le scuole incentrata sui temi: immigrazione, emancipazione e sport. L’evento é pensato per gli studenti delle classi terze di secondaria di I° grado e per gli studenti delle scuole secondarie di II° grado. Ingresso €4, prenotazioni per le classi entro il 9 gennaio 2026 a: info@lanternemagiche.it
Muoversi in Toscana Green: la nuova rubrica quindicinale di Muoversi in Toscana
Muoversi in Toscana è il progetto di informazione e comunicazione della Regione Toscana dedicato a mobilità, viabilità e infrastrutture. Ogni due settimane la redazione approfondisce temi, progetti e innovazioni legati alla mobilità sostenibile, raccontando come la nostra regione sta costruendo spostamenti più puliti, accessibili ed efficienti. Un viaggio alla scoperta di un futuro sempre più verde.
Regé-Jean Page e Halle Bailey sono i protagonisti della nuova commedia romantica statunitense You, Me & Tuscany. Il film, con la regia di Kat Coiro è stato girato l’estate scorsa (luglio-agosto per due settimane) in provincia di Siena. Tra le principali location scelte dalla produzione figurano Pienza, Monticchiello e Montalcino.
Opportunità Giovanisì: voucher per master in Italia
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove il bando Voucher per l’alta formazione in Italia per sostenere l’iscrizione di giovani laureati under 35, residenti in Toscana, (con un ISEE universitario non superiore a 36.000 euro) a Master di I e II livello in Italia (di almeno 60 CFU) per l’a.a. 2025/2026.
Corsi e opportunità per scoprire il mondo del cinema con MDC a Prato e Pistoia
Manifatture Digitali Cinema offre corsi e organizza laboratori dal carattere innovativo. Nel mese di dicembre sono attivi i seguenti corsi: “Dalla color correction al color grading” dal 1° al 5 dicembre MDC Prato, “1° livello di Rigging” dal 1° al 5 dicembre MDC Pistoia, “Il costume in stile Belle époque” dal 9 al 13 dicembre MDC Prato, “La decorazione del tessuto per il teatro e per il cinema” dal 15 al 19 dicembre MDC Prato e “Autodesk Maya” dal 15 al 19 dicembre MDC Pistoia. Maggiori info qui.