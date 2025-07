FURLA SERIES SARA ENRICO. Under the Sun, Beyond the Skin

Per la settima edizione del programma Furla Series, Fondazione Furla e GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano annunciano Under the Sun, Beyond the Skin, una mostra personale di Sara Enrico, a cura di Bruna Roccasalva. Under the Sun, Beyond the Skin è un progetto site-specific che, per la prima volta dalla nascita della collaborazione tra Fondazione Furla e GAM, si sviluppa esclusivamente negli spazi all’aperto del giardino di Villa Reale, aprendo nuove possibilità di relazione tra arte contemporanea, paesaggio naturale e spazio pubblico. Sara Enrico è un’artista italiana la cui ricerca scultorea ruota attorno alle nozioni di materialità e corporeità. Tutta l’opera di Enrico ha a che fare con l’idea di “transizione” e con una costante sperimentazione e commistione di linguaggi che esplorano il rapporto tra la superficie o “pelle” dell’oggetto e la sua forma e sostanza materiale. Integrando approcci provenienti dalla sartoria, dalla coreografia e dall’architettura, l’artista combina materiali quali cemento, pigmento, tessuto e acciaio in configurazioni capaci di evocare una vitalità latente e articolare una relazione fluida tra corpo, abito e spazio. Under the Sun, Beyond the Skin presenta una serie di nuove produzioni pensate appositamente per il particolare contesto del parco di Villa Reale e nasce da una riflessione sul giardino come luogo in cui la natura è funzionale al progetto paesaggistico: una costruzione dell’uomo, modellata e disegnata secondo canoni estetici, filosofici o sociali, dove si intrecciano elementi naturali e sovrastrutture culturali. Partendo da questo dualismo tra natura e artificio, Sara Enrico ha creato “un paesaggio nel paesaggio”, attraverso una serie di sculture che abitano il giardino senza cercare mimetismo ma attivando al contrario una tensione sottile tra il regno vegetale e un’idea di vitalità sintetica, tra ciò che nasce spontaneamente e ciò che è frutto di un gesto consapevole. Da sempre luogo di rappresentazione e riflessione, il giardino diventa una sorta di palcoscenico in cui i lavori dell’artista si confrontano con l’ambiente circostante in una relazione di equilibrio instabile, giocando con le continuità e le frizioni tra opera, ambiente e spettatore. Furla Series, di cui la mostra di Sara Enrico costituisce il settimo appuntamento, è il progetto che a partire dal 2017 vede Fondazione Furla impegnata nella realizzazione di mostre in collaborazione con importanti istituzioni d’arte italiane, con un programma tutto al femminile pensato per celebrare e promuovere il contributo delle artiste donne nella cultura contemporanea. Under the Sun, Beyond the Skin nasce all’interno della partnership pluriennale che dal 2021 vede collaborare Fondazione Furla e la GAM – Galleria d’Arte Moderna per un ciclo di progetti espositivi con cadenza annuale in cui l’arte contemporanea dialoga con gli spazi e la collezione del museo.