ALICE IN WODERLAND (Compagnia degli Sbuffi)

In scena il 23 Luglio 2025, Parco dell'Auditorium Flaiano, Pescara

La Compagnia degli Sbuffi, storica realtà del teatro di strada e di figura, “sbarca” a Pescara, per la seconda edizione del Festival UN’ESTATE DA FAVOLA, ideato e realizzato da Florian Metateatro ed Ente Manifestazioni Pescaresi. La compagnia di Castellamare di Stabia sistema le sue “tende” lungo un esteso percorso ricavato all’interno del parco circostante l’Auditorium Flaiano, costruendo con la consueta solerzia una sorta di cittadella da visitare ed abitare, nel tempo scandito dalle tappe dello spettacolo.

Si tratta di una soluzione non nuova per gli Sbuffi quella dell’utilizzo degli esterni, in contatto diretto con il pubblico più vasto possibile, dai bambini agli adulti d’ogni età. In particolare, appare un approdo naturale questo rovesciamento del palcoscenico teatrale all’interno di parchi e boschi allorquando la vicenda che viene messa in scena è tratta da una fiaba. E “Alice in Wonderland” è forse la fiaba per antonomasia, per il suo intreccio simile ad un “cunto dei cunti”, una somma di tante storie nella storia, ma soprattutto per quell’atmosfera unica di leggerezza sempre mista ad una punta d’ingrediente perturbante. E per la capacità – infine – di generare un mondo a parte, così vasto e complesso da finire per apparirci come uno specchio del mondo reale.

Appare dunque pertinente la scelta del regista Aldo De Martino di mettere in scena il capolavoro di Lewis Carrol sotto forma di spettacolo itinerante: in questo modo, il testo viene automaticamente trasformato in un luogo fisico, con i diversi capitoli delle avventure di Alice pronti a prender improvvisamente vita come “stazioni” di una passeggiata fuori dal tempo o di una caccia al tesoro, a seconda del tipo e grado di coinvolgimento vissuto dal singolo spettatore. Tra adulti, ragazzi e bimbi, la quasi totalità del pubblico ha già maturato una forma di conoscenza con i contenuti e con l’iconografia del mondo di Alice, per cui questa immersione fisica e sensoriale tramite il teatro ha il sapore della riscoperta, del riscontro, della conferma di una attesa, benché sempre consumata all’insegna della sorpresa.

Si tratta di un effetto organico all’arte della messinscena, che consiste nel dare corpo vivente ed esperienza tangibile a personaggi e vicende che albergano nel mondo delle idee, delle immagini o del ricordo di ciascuno. Un effetto che si moltiplica quando la messinscena abbatte distanze e diaframmi tra pubblico e scena, come nel caso di un allestimento itinerante. Ma si tratta anche di un “gioco” che presenta i suoi rischi, che non regala e non assicura i suoi vantaggi strutturali.

Fondamentale in questo senso la qualità di costumi, oggetti e attrezzi di scena, che –unitamente alla persuasività della recitazione – costruiscono un’aura di necessaria verosimiglianza, una volta più necessaria quando il soggetto appartiene al genere fantastico. Il successo dell’allestimento degli Sbuffi risiede proprio in questo punto, con la creazione di una selezione di quadri scenici pensati per ammaliare gli occhi, ma che terminano la loro funzione come motori drammaturgici, come strumentazioni – ovvero – capaci di creare un contesto coerente attorno ai personaggi.

Ecco che allora possono gravitare dalla bidimensionalità della pagina e parlarci in tutto il loro arcano carisma figure altrimenti indecifrabili in termini teatrali come il Cappellaio Matto o lo Stregatto. Ecco che assume una linearità folgorante un concetto altrimenti farraginoso o troppo astratto come il tempo sospeso, che è “il tutto e l’uno”, che fugge via in un baleno o che dura un anno intero, anzi all’infinito. Che fa correre senza requie il Bianconiglio, che fa rotolare Humpty Dumpty attorno al suo malinconico non-compleanno, non meno dell’interminabile festa del tè al desco della Lepre Marzolina.

In una parola, trova un posto nel mondo il nonsense che la logica concepirebbe solo all’interno dell’impero della mente. Ma è davvero un mondo, parallelo eppur credibile come il nostro: ci pensa la Regina di Cuori a dimostrarcelo, divorata da una rabbia auto-frustrante, alimentata dal “puro e semplice” esercizio del potere.

Questi ed altri sono gli incontri che vive Alice e che noi spettatori viviamo camminando accanto a lei, caduti nel vortice caleidoscopico del grande libro insieme al suo autore …

Paolo Verlengia

CREDITS:

“ALICE IN WONDERLAND”

Spettacolo itinerante con attori e figure

scritto e diretto da Aldo De Martino

con Aldo De Martino, Serena Mazzei, Ciro Pauciullo, Camilla Bruno, Nello Maliardo, Rita Lamberti

Produzione Compagnia degli Sbuffi