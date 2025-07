La Biennale di Venezia, On The Other Earth di Wayne McGregor debutta al 19. Festival Internazionale di Danza Contemporanea

Dal 30 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026

Wayne McGregor: ON THE OTHER EARTH debutta al 19. Festival Internazionale di Danza Contemporanea

prodotto da Hong Kong Baptist University, Hong Kong Ballet,

Studio Wayne McGregor, Londra

commissionato da La Biennale di Venezia/Settore Danza; Somerset House, Londra;

Tai Kwun – Centre for Heritage and Arts, Hong Kong

Wayne McGregor: On The Other Earth

è la prima installazione coreografica e post-cinematografica che rifrange, reinventa ed evolve lo spettacolo di danza in una nuova forma di esperienza di straordinaria originalità.

On the Other Earth si svolge all’interno dello schermo nVis stereoscopico a 360 gradi, da 12k LED e 26 milioni di pixel, uno spazio installativo radicalmente immersivo progettato da Jeffrey Shaw e Sarah Kenderdine, dove le immagini panoramiche in 3D vengono vissute avvolti da un’architettura cilindrica larga otto metri e alta quattro. Creata in collaborazione con gli artisti Ravi Deepres e Theresa Baumgartner, con questa installazione McGregor combina danza, coreografia, visualizzazione digitale, suono spazializzato, IA, ridefinendo ancora una volta il modo di pensare al movimento, al corpo e alla performance.

On The Other Earth rompe la quarta parete invitando gli spettatori nel cuore della danza, mettendoli in stretto contatto con i ballerini iperrealistici della Company Wayne McGregor e dell’Hong Kong Ballet in un ambiente sonoro reso fisico da Invisible Mountain. Un’esperienza che non si ripete mai uguale a sé stessa, gruppi di massimo 20 persone potranno vivere i paesaggi visivi e sonori di On The Other Earth che si dispiegano davanti a loro in una serie di incontri oltre la realtà che stimolano la riflessione e l’interazione, ribaltando la nostra percezione dello spettacolo e del suo futuro.

Nella performance sono utilizzati luci stroboscopiche e lampeggianti.

Wayne McGregor: On The Other Earth debutta in prima assolua al 19. Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia dal 25 luglio al 2 agosto 2025 in Sala d’Armi E dell’Arsenale di Venezia. Sarà, inoltre, presentata al Venice Immersive (“The Best of”), la sezione sulla realtà aumentata del 82. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

La presentazione a Venezia sarà seguita dalla prima in UK, che amplierà l’esperienza dei visitatori della mostra rivoluzionaria Infinite Bodies alla Somerset House con un’importante installazione fuori sede allo Stone Nest di Londra. On The Other Earth sarà visibile nell’ambito di Infinite Bodies dal 30 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026. Nel 2026, On The Other Earth sarà presentata in anteprima a Hong Kong, presso il Tai Kwun – Centre for Heritage and Arts.

La Biennale Danza è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione del Veneto.

Da quest’anno Rolex, già Partner della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, è Main Sponsor della Biennale Danza.

Venezia, 24 luglio 2025

Immagini ad alta risoluzione sono scaricabili qui.

Photo Credits:

Wayne McGregor, On The Other Earth_Ph Ravi Deepres