LA CENA DEI CRETINI – RUMORI FUORI SCENA

Tornerà in scena con due spettacoli, due grandissimi successi che avete amato dal 7 al 19 ottobre 2025 LA CENA DEI CRETINI di Francis Veber al Politeama Genovese ACQUISTA ONLINE ­ A seguire dal

7 al 9 aprile 2026 torneremo in scena con il nostro

SPETTACOLO "La Cena dei Cretini" di Francis Veber. Regia di Massimo Chiesa. Con (in ordine di apparizione) Fabrizio Careddu, Lidia Castella, Marco Zanutto, Lorenzo Tolusso, Mauro D'Amico La Cena dei cretini" di Francis Veber, insieme a "Rumori Fuori Scena", è stato il più grande successo della The Kitchen Company, lo spettacolo è stato rappresentato al TKC Teatro della Gioventù di Genova per 68 volte e sempre a Genova al Politeama Genovese per altre 22 repliche, totalizzando 40.139 spettatori. Francis Veber è un grande "costruttore" di commedie di grande successo. Ha inventato il personaggio di Francois Pignon un "omino" mite e inconsapevolmente combina guai. Questo personaggio compare ne "Il rompiballe", poi, appunto ne "La cena dei cretini" ed infine ne "L'apparenza inganna". Tre commedie, tre straordinari successi in tutto il mondo. Pignon pure nelle sue diversità può essere paragonato al ragioniere Ugo Fantozzi creato da Paolo Villaggio. Veber oltre che autore teatrale è anche sceneggiatore, regista e produttore cinematografico. "La Cena dei cretini" di Francis Veber è considerato il capolavoro comico della drammaturgia francese contemporanea. La forza di questa commedia sta nella sorprendete ingenuità di François Pignon, definito uno dei personaggi più esilaranti della drammaturgia contemporanea francese e non solo. La versione cinematografica ha ottenuto ben 6 Cesars. Il successo è stato amplificato anche dalla decisione di acquistare i diritti da parte di Steven Spielberg. Lo stesso Woody Allen si era innamorato del soggetto ed in particolare della parte di Francois Pignon, "il cretino". Pignon è l'elemento comico dirompente di una piéce adatta a grandi e piccini, e la sua comicità irresistibile detta il ritmo di uno spettacolo che fa ridere lo spettatore dall'inizio alla fine. "La Cena dei cretini" è uno spettacolo imperdibile adatto a tutti! E un invito alla risata intelligente. Una macchina infernale di risate! Si ride molto, presi da quella forma particolare di cattiveria che ci fa divertire di disgrazie che potrebbero capitare anche a noi. Nel genere della commedia è sicuramente un capolavoro. Quella di Veber è una comicità "sana", mai volgare, né provocatoria; una comicità davvero per tutti: ed è forse questo il segreto di 27 anni di successi. Solo a un francese come Veber, innamorato dei vertiginosi tempi comici di Feydeau, dell'umorismo nero della pochade, dei giochi linguistici, poteva capitare di fare centro con un tema così scontato senza mai scadere nella volgarità gratuita, nel qualunquismo becero, nella comicità che si parla addosso. La storia è a tutti nota: ogni mercoledì sera, un gruppo di amici dell'alta società parigina, si ritrova per partecipare alla "cena dei cretini". Regola imprescindibile è che, a turno, qualcuno di loro porti come invitato speciale un insuperabile "cretino", facendo sì che ci si possa divertire prendendolo in giro per tutta la sera. L'inesorabile Francois Pignon, "cretino" di turno prescelto dall' editore di successo Pierre Brochant, riesce però a sovvertire le regole, rivoluzionando in poche ore la vita di Pierre, in un crescendo di equivoci e gag che vanno di pari passo con l'alternarsi, sul palco, di personaggi che si ritrovano, loro malgrado, a vivere situazioni a dir poco paradossali. SPETTACOLO "Rumori Fuori Scena" di Miachel Frayn. Regia di Massimo Chiesa. Con (in ordine alfabetico) Fabrizio Careddu, Lidia Castella, Caterina Cottafavi, Daria D'Aloia, Mauro D'Amico, Fabio Facchini, Lorenzo Tolusso, Susanna Valtucci, Marco Zanutto Rumori fuori scena è un'irresistibile e pluripremiata commedia inglese. Dal suo debutto ad oggi, ha fatto divertire milioni di spettatori ed ha raggiunto un numero di messe in scena e di repliche tale da spingerla in vetta alla classifica delle commedie più rappresentate al mondo. Considerato il capolavoro comico per eccellenza, è scandita da un ritmo inarrestabile che porta lo spettatore a ridere fino alle lacrime. Suddiviso in tre atti, è un riuscitissimo osservatorio sul mondo del teatro e sulle sue infinite, sorprendenti, e rocambolesche dinamiche interne.