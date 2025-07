L’ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL ENTRA NEL VIVO

AIDA. Domenica 13 luglio torna in scena alle 21.15 Aida, capolavoro verdiano diventato simbolo dell’Anfiteatro dalla prima serie di recite nel 1913. Applaudita rivelazione come Turandot nel 2024, il soprano Olga Maslova vestirà i panni di Aida in Arena per la prima volta, accanto al Radames di Yusif Eyvazov (debutto stagionale per il tenore, ormai beniamino areniano) e alla principessa Amneris di Agnieszka Rehlis. Si confermano i bassi Alexander Vinogradov e Ramaz Chikviladze rispettivamente nelle parti del gran sacerdote egizio Ramfis e del faraone, così come il baritono Amartuvshin Enkhbat come Amonasro, re etiope e padre di Aida. Completano il cast Carlo Bosi e Francesca Maionchi, messaggero e sacerdotessa. Daniel Oren dirige Orchestra e Coro di Fondazione Arena nella produzione firmata in ogni aspetto da Stefano Poda e definita ‘di cristallo’ per le superfici trasparenti e gli inediti giochi di luce che risaltano le linee dell’antico Anfiteatro romano, tra simbologia egizia, alta moda e arte contemporanea.

I biglietti per tutte le date sono già in vendita su arena.it, sui canali social dell’Arena di Verona, su Ticketone e alla Biglietteria Centrale dell’Arena. Speciali riduzioni sono riservate agli under 30 e agli over 65.

