Ostia Antica Festival, gli eventi dal 9 al 15 luglio

Gli appuntamenti della settimana

Dopo l’energia travolgente di Andrea Perroni, l’ipnotico e psichedelico live dei Glass Beams e la magia di Edipo Re, Ostia Antica Festival entra nel vivo della programmazione con la sua seconda edizione guidata da RTI Ostia .

Martedì 8 luglio la settimana inizia con Africa Express, il collettivo musicale internazionale fondato da Damon Albarn (frontman dei Blur e mente creativa dei Gorillaz) che arriva per la prima volta in Italia – e unica data italiana – per una celebrazione della diversità culturale e una vera e propria festa che unisce cumbia, kuduro, salsa, hip hop, soul e pop. Mercoledì 9 luglio è la volta della comicità brillante di Francesco De Carlo con Mortacci Tour – Storia di Roma per gente allegra, uno spettacolo di stand up comedy dedicato alla storia di Roma antica; mentre sabato 12 luglio si continua con Lillo e AC/HD: rock ad alto volume e l’irresistibile ironia di Lillo in uno show tra musica e battute.

Domenica 13 luglio arriva Alice con il live Eri con me – Alice canta Battiato. La voce che ha incantato l’Italia con successi come Per Elisa e I Treni di Tozeur è pronta a regalare al pubblico un emozionante viaggio musicale dedicato a Franco Battiato accompagnata sul palco da I Solisti Aquilani e l’imprescindibile Carlo Guaitoli al pianoforte.

Lunedì 14 luglio – dopo oltre 10 anni di lontananza dall’Italia – uno dei concerti più attesi: il ritorno del cantautore americano Bill Callahan, pronto a stregare il Teatro romano di Ostia con la sua voce profonda e inconfondibile. Martedì 15 luglio spazio al racconto e all’indagine con il giornalista e scrittore Stefano Nazzi, ovvero la voce di uno dei podcast più ascoltati d’Italia, a Ostia con una delle storie di cronaca più seguite, Il Mostro di Firenze.

GLI APPUNTAMENTI NEL DETTAGLIO

Mercoledì 9 luglio – Francesco De Carlo

Francesco De Carlo torna in scena con Mortacci Tour – Storia di Roma per gente allegra, uno spettacolo di stand up comedy tutto incentrato sulla storia di Roma Antica. Una sensazionale galoppata nel tempo, dalla fondazione della città alla caduta dell’Impero, attraverso gloria e decadenza, sfarzo imperiale e aneddoti quotidiani. Più di 1000 anni di grandi uomini e piccole debolezze umane, dalla leggenda di Romolo e Remo alla monarchia dei sette re, dai processi di Cicerone al sexgate tra Cesare e Cleopatra, dalle parole di Seneca alla cancel culture su Nerone.

Sabato 12 luglio – LILLO & AC / HD

LILLO & AC / HD, tribute band della nota band australiana AC/DC, infiammeranno il palco del Teatro Romano di Ostia. Rock ad alto volume e l’irresistibile ironia di Lillo in uno show tutto da vivere tra ottima musica e spassosissime e divertenti gag tra un brano e l’altro.

Domenica 13 luglio – Alice canta Battiato

La ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato ha ispirato un nuovo omaggio da parte di Alice. L’artista arriva al Teatro Romano di Ostia con il concerto Eri con me – Alice canta Battiato accompagnata da I Solisti Aquilani e l’imprescindibile Carlo Guaitoli al pianoforte. In scaletta alcuni dei brani più amati, come La Cura, e alcuni meno conosciuti, come Da Oriente a Occidente, passando per alcuni dei suo grandi successi (Per Elisa).

Proprio dalla collaborazione tra Alice e Guaitoli è nato, nel 2022, l’album “Eri con me”, con sedici canzoni di Battiato che le hanno fatto conquistare la Targa Tenco come miglior interprete. Alice, con la sua personalità vocale unica, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato con rigore e rispetto.

Lunedì 14 luglio – Bill Callahan

Bill Callahan, tra i più influenti cantautori americani contemporanei, torna in Italia per un imperdibile concerto con cui promette di incantare il pubblico con la sua inconfondibile voce baritonale e i suoi testi profondi. Dopo il successo dell’album in studio “YTI⅃AƎЯ” (2022), Callahan ha pubblicato nel 2024 “Resuscitate!”, un live album che cattura l’intensità delle sue esibizioni. La sua musica continua a esplorare dimensioni oniriche e realtà, creando paesaggi sonori vividi con una band eccezionale. La critica internazionale ha elogiato all’unaniminità il suo lavoro, sottolineando la sua maestria narrativa e la capacità di trasformare il quotidiano in poesia.

Martedì 15 luglio

Dopo il successo costellato di sold out nei teatri di tutta Italia il giornalista e scrittore Stefano Nazzi arriva al Teatro Romano di Ostia Antica con Indagini Live. La storia di cronaca raccontata e già amatissima da chi ha assistito allo spettacolo in questi mesi è tra quelle che più hanno segnato il nostro Paese, conosciuta come Il Mostro di Firenze. Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media. Stefano Nazzi, giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023) e il 7 maggio è uscito con il nuovo libro Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta, sempre per i tipi di Mondadori.

Il raggruppamento RTI Teatro Romano Ostia Antica, nato per la gestione e valorizzazione del Teatro Romano Antico di Ostia, è costituito da imprese che vantano una decennale esperienza nella programmazione e realizzazione di attività di spettacolo e gestione di strutture sceniche e nella gestione di contenitori culturali: Bass Culture srl come capogruppo, GE.SER.T. e C. srl, Beat Production, Knock srl e Mania Teatro srls. Grazie alla versatilità delle diverse imprese coinvolte, si possono portare in scena tutte le arti performative. A testimonianza, ecco alcuni spettacoli e manifestazioni, anche di lunga durata, nell’ambito dei “Luoghi della Cultura” come: Parco Archeologico di Egnazia; Parco Schuster presso il sito UNESCO di San Paolo Fuori le Mura; Ville Storiche di Roma, fra cui Villa Ada; Museo Montemartini – Basilica di Massenzio.

OSTIA ANTICA FESTIVAL – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA

PARCO ARCHEOLOGICO

VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA

Ostia Antica Festival: https://ostiaanticafestival.it/

Facebook: https://www.facebook.com/ostia.antica.festival

Instagram: https://www.instagram.com/ostia.antica.festival/

Teatro di Roma – Teatro Nazionale: https://www.teatrodiroma.net/