“Armonie d’arte festival”, un successo il ricordo di Pino Daniele

I tre storici componenti della band del cantautore e musicista napoletano divertono e tracciano i ricordi del famoso album dell'80: "Nero a metà"

“Musicista della gente, con le canzoni, i testi, le liriche che ha scritto, ma anche musicista dei musicisti: non c’è un musicista che non avrebbe voluto suonare con Pino, noi abbiamo avuto questa fortuna, abbiamo risposto all’appuntamento con la storia quando c’è stato bisogno, siamo stati molto fortunati, ci abbiamo messo il nostro, Pino è stato un fenomeno unico e la sua musica continua a suonare e a commuovere…”. Così Gigi De Rienzo esordisce pensando a Pino Daniele a dieci anni dalla scomparsa difronte ad una vastissima platea di affezionati spettatori che non hanno voluto assolutamente mancare nella bellissima cornice rappresentata dall’orto botanico “Santicelli” di Soverato (Catanzaro) per assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere.

Spettacolo inserito nell’ambito della rassegna “Armonie d’arte festival” – ideata e diretta da un’altra napoletana verace quale Chiara Giordano – in una delle sue tante tappe calabresi che, in questa speciale occasione, ha toccato la perla dello Jonio. Al basso, De Rienzo, volta per volta, ha rievocato ricordi custoditi nella memoria e condivisi sul palco dal batterista Agostino Marangolo e dal tastierista Ernesto Vitolo (nella foto in primo piano di Massimiliano Natale) nella riproposizione di vari pezzi di un album: “Nero a metà” coprodotto nell’80 dallo stesso Pino Daniele assieme a questi tre eccezionali musicisti.

S’è trattata di un’esperienza particolare rivissuta con intensità e trasporto in cui alle emozioni provate, se ne sono aggiunte altre e poi altre ancora in un’ideale catena che ha riunito il passato al presente grazie al “resoconto” appassionato di un De Rienzo – pure abile narratore – che ha snocciolato aneddoti su aneddoti, anche inediti, ad ogni pezzo suonato. Sul palco con queste tre icone della musica partenopea e non solo, altri due valenti musicisti del calibro di Jerry Popolo al sax e Carlo Fimiani alla chitarra con tre voci fantastiche ad alternarsi sul palco quali: la sempre sorridente e brava Emilia Zamuner, con Savio Vurchio e Greg Rega, voci possenti e sensibili entrate quasi in simbiosi con quella del Pino nazionale. Si parte con “Musica, musica”, “Voglio di più”, “Quanno chiove”, fino alla volta di “Alleria” dove De Rienzo chiede al pubblico di riflettere sul testo; e, senza soluzione di continuità, si arriva al blues di “Nun me scuccià” a “Chi tene o mare” e finanche alla versione originale di “Sotto ‘o sole” fino alla memorabile “Quando”.

Nel frattempo, c’è l’intermezzo del monologo di Marangolo che racconta di quando lui e Pino Daniele partirono da Roma nel ’79 per “passare” da Siena dove si sarebbe dovuta realizzare la copertina di “Nero a metà” prima dell’arrivo nello studio musicale al castello di Carimate dove l’album avrebbe dovuto essere registrato. Storielle e vicende, curiose e, talvolta, esilaranti di un’epopea vissuta appieno e dove non c’era alcuna differenza tra il leader e i componenti la sua band in cui una camera doppia avrebbe potuto condividersi senza frapporre distanze o ostacoli. Poi si riprende a suonare ed è la volta di “Je sto vicino a te”, “A me me piace u blues”, la movimentata “Yes a no my way”, fino alla toccante “Dubbi non ho” per chiudere con la celeberrima: “Napule è” con la platea in visibilio a cantare all’unisono con il gruppo. Brani che rimarranno imperituri e che con i nuovi arrangiamenti non intaccheranno lo spirito originario da saper creare uno speciale feeling con gli spettatori entusiasti – specie quelli più giovani – che si sono congedati dai loro beniamini con un’applauditissima e convinta standing ovation: chapeau!