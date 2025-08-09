Dromos Festival

A Tadasuni gran finale per “Isole d’altri mari” con Argia feat. Nicola Urru

e lo Stanley Jordan Trio insieme ad Antonello Salis e Gavino Murgia.

Dopo due giorni di incontri sonori e contaminazioni culturali, la seconda edizione di “Isole d’altri mari” si avvia al suo ultimo atto, portando a compimento la tappa del festival Dromos a Tadasuni (Or) nell’ambito della sua ventisettesima edizione. Dalla serata inaugurale di venerdì con Sulidu e la potenza soul di Adi Oasis, quella di sabato, sospesa tra la poesia di Tres Continentes e la travolgente energia dei Bab L’Bluz, il borgo sul lago Omodeo si appresta – domani, domenica 10 agosto – a un gran finale carico di suggestioni.

L’apertura, alle 19 in Piazza Santa Croce (a ingresso libero), sarà affidata ad Argia feat. Nicola Urru “su Cantadore”, progetto che nasce dall’incontro tra sonorità contemporanee e la tradizione vocale sarda. Formato da Alberto Balia (voce e chitarra), Enrico Frongia (voce, chitarra, percussioni) e Massimo Perra (fisarmonica), il trio Argia, con il suo approccio raffinato e sperimentale, intreccerà le proprie trame strumentali con la voce profonda e autentica di Nicola Urru, interprete carismatico del canto a tenore e delle forme poetiche tradizionali. Il risultato è un viaggio sonoro che attraversa confini e radici, in cui la Sardegna arcaica si fonde con linguaggi moderni per dar vita a un’esperienza suggestiva e potente, capace di emozionare e coinvolgere.

Alle 22, gran finale al Parco Comunale con Stanley Jordan Trio with special guests Antonello Salis & Gavino Murgia; una produzione originale firmata Dromos. Quattro volte candidato ai Grammy Award, Stanley Jordan è celebre per la sua tecnica rivoluzionaria del touch tapping, che gli consente di suonare la chitarra come un pianoforte, articolando melodie e accordi con entrambe le mani. Questa innovazione gli ha permesso di suonare anche due strumenti contemporaneamente, come chitarra e pianoforte, e di ottenere un suono cristallino e luminoso, lontano dal tradizionale timbro jazz. Il suo album di debutto del 1985, Magic Touch, lo consacrò come uno dei chitarristi più originali del suo tempo, aprendo una carriera costellata di progetti e collaborazioni internazionali. Con lui, domani sera (domenica 10) sul palco a Tadasuni, ci saranno il batterista ungherese Gabor Dornyei e il percussionista Kornél Horváth, entrambi noti per la straordinaria versatilità e la capacità di intrecciare ritmi complessi e dincavaamiche imprevedibili. Ad arricchire e amplificare il dialogo musicale, due musicisti sardi di caratura internazionale: Antonello Salis, maestro dell’improvvisazione e della contaminazione tra jazz, musica etnica e avanguardia, inconfondibile al pianoforte e alla fisarmonica, e Gavino Murgia, sassofonista e polistrumentista capace di spaziare tra jazz, tradizione sarda e suoni arcaici, con una voce che richiama la profondità ancestrale del canto gutturale. Insieme daranno vita a un incontro ad alto tasso di creatività, in cui il jazz più libero si intreccia con radici isolane e visioni cosmopolite, tra improvvisazioni istintive e momenti di rara intensità.

Con “Isole d’altri mari”, Dromos conferma la sua naturale vocazione a valorizzare i territori e ad ascoltare il mondo, trasformando Tadasuni in un crocevia di storie, suoni e culture, dove tradizioni locali e orizzonti globali si incontrano in un tempo condiviso di scoperta e connessione.

Da lunedì Dromos a Fordongianus (OR) per due grandi serate di musica

Dopo Tadasuni, la carovana musicale di Dromos pianterà le tende nello scenario millenario delle Antiche Terme Romane di Fordongianus (OR) per due serate che, come ormai da tradizione, condensano in modo esemplare il suo spirito: un incontro fertile fra linguaggi musicali, ricerca sonora e identità culturale, in un “festival nel festival” dove il groove urbano si intreccia al respiro rituale mediterraneo. Lunedì 11 agosto, a partire dalle 21.30, la serata si aprirà con i Moti Mo, trio sardo composto da Alessandro Cau alla batteria e oggetti, Tancredi Emmi al basso elettrico e Marco Coa al Rhodes ed effetti, che dal 2016 esplora con naturalezza i confini fra rock sperimentale e forme jazzistiche, lasciando ampio spazio all’improvvisazione e alla fluidità compositiva. A seguire saliranno sul palco gli Oreglo, quartetto londinese formato da C-sé alle tastiere, Linus Barry alla chitarra, Nicco Rocco alla batteria e Teigan Hastings alla tuba, che con l’EP d’esordio “Not Real People” si presenta come un esperimento musicale senza confini, intriso dell’energia eclettica della capitale britannica. Il secondo set vedrà protagonista Emma-Jean Thackray, tra i talenti più originali del nuovo jazz d’Oltremanica, capace di creare un linguaggio personale che unisce spiritual jazz, funk, hip-hop e cosmic soul in una sintesi visionaria e magnetica. La chiusura sarà affidata al DJ e producer sardo ArpXP, che proporrà una selezione ideata appositamente per Dromos, muovendosi tra le sfumature di jazz, elettronica e black music.

Martedì 12 agosto, sempre alle 21.30, apriranno i Freak Motel, formazione sarda che combina influenze post-rock, atmosfere noise e jazz elettrico in un suono denso e cinematografico. Subito dopo sarà il turno di Nubya Garcia, sassofonista e compositrice britannica tra le punte di diamante del nuovo jazz londinese, capace di coniugare potenza espressiva e spiritualità in un repertorio dal forte respiro politico, che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo. A chiudere la due giorni sarà il DJ set di Raffaele Costantino, conduttore radiofonico, producer ed esploratore musicale instancabile, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra beat globali e trame immersive, trasformando le antiche terme in una pista da ballo sotto le stelle.

Fordongianus offrirà così un’esperienza immersiva capace di fondere radici e avanguardia, intimità e apertura verso il mondo, in un luogo che con la sua bellezza millenaria amplifica emozioni e connessioni, trasformando ogni concerto in un evento irripetibile.

Informazioni, notizie e aggiornamenti sul festival sono disponibili sul sito dromosfestival.it

