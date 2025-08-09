Torna La Buskeria, il festival internazionale di arte di strada tra le vie e le piazze del centro storico di Fermo 21, 22 e 23 agosto 2025 21 agosto a Lido di Fermo anteprima “Busk on the beach” 22 e 23 agosto in vari luoghi del centro storico di Fermo Quest’anno il festival propone l’anteprima “Busk on the beach” a Lido di Fermo, portando l’arte di strada in riva al mare Tutti gli eventi sono ad ingresso libero Instagram: @visitfermo – Facebook: @vstfermo —————————— —————————— — Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato migliaia di spettatori tra piazze, cortili e vicoli del centro storico, dal 21 al 23 agosto 2025 torna a Fermo La Buskeria, festival internazionale dell’arte di strada e del circo contemporaneo, promosso dal Comune di Fermo e diretto da Giuseppe Nuciari. Tre serate di spettacolo, poesia urbana e incontri tra artisti e pubblico che trasformano la città in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, tutto ad ingresso libero. Spettacoli di acrobatica aerea, visual comedy, teatro fisico, giocoleria, magia, clownerie e musica coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera suggestiva e in un’esperienza accessibile a tutti, capace di esaltare lo spirito dei luoghi e favorire la socialità. L’edizione 2025 si aprirà con un’anteprima il 21 agosto al Lido di Fermo, “Busk on the beach”, che porta l’arte di strada in riva al mare dalle 21:30 alla mezzanotte. Il cuore della manifestazione pulsa poi nelle giornate del 22 e 23 agosto, a partire dalle ore 21:00, quando le strade e le piazze del centro storico si animano con una ricca mappa di spettacoli, azioni performative e momenti di stupore condiviso. La Buskeria propone un cartellone internazionale, con compagnie professionistiche provenienti da Argentina, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Ghana e Italia. Il programma si sviluppa lungo percorsi artistici pensati per valorizzare la città e la sua vocazione all’accoglienza. Accanto agli spettacoli, Il Festival offre uno spazio ristoro ed eventi collaterali che aprono apre spazi di dialogo, creatività e racconto, dove il pubblico diventa protagonista e l’arte incontra storie di vita, viaggi e memoria.