Spazio Estivo GIARDINO DELLE ROSE

Giardino delle Rose (Via Giuseppe Poggi, 2 – Firenze; aperto tutti i giorni ore 9-20.30; info: martedì 10 giugno alle 18 c'è Paesaggiando, attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell'Orticultura: un percorso fisico e culturale nella storia del verde urbano e storico del Giardino delle Rose. Si scoprono alcune caratteristiche botaniche e paesaggistiche del luogo che lo hanno caratterizzato nella storia rendendolo unico non solo da un punto di vista estetico ma anche per la presenza di innumerevoli specie e varietà botaniche di rilievo. Il percorso si costruirà su varie tappe e permetterà al pubblico di conoscere alcuni aspetti inediti della storia del giardino, approfondendone l'importanza storica e di carattere paesaggistico. Il laboratorio è pensato per un pubblico di adulti.

Mercoledì 11 giugno ore 17.30 Laboratorio artistico, attività per le famiglie a cura della Società Toscana dell’Orticultura. Il laboratorio è pensato per un pubblico di bambini (6+), ragazzi (14+) e adulti. Fra le istituzioni del settore agricolo che sono nate ed hanno sede in Firenze, la Società Toscana di Orticultura è, dopo l’Accademia dei Georgofili (sorta nel 1753), la più antica essendo stata fondata nel 1854. È un’associazione di promozione sociale che promuove la cultura nel settore del verde e del paesaggio, in particolare nel settore dell’orticoltura, della frutticoltura, della floricoltura e del giardinaggio.

Giovedì 12 giugno ore 18.30 presentazione del libro Controcanto di e con Sylvia Zanotto (Edizioni Il Foglio, 2025). Dialoga con l’autrice la scrittrice Nicoletta Manetti. Poesia e danza: Sylvia Zanotto; Butoh: Clara Burgio. Controcanto narra di una grande ingiustizia: morire in guerra a poco più di vent’anni. «Il dolore e il lutto per la perdita della figlia morta a 26 anni sotto una bomba nel conflitto siriano e la perdita del padre anziano a 89 anni si sono intrecciati in un unico canto dove le lacrime contengono il sale (quello di Glissant) e dove la terra rigenera senso nelle sue nuove radici, che il nostro io disorientato stenta a riconoscere, così fragile e senza appigli, in un mondo incatenato da false e misere ideologie. Nel terzo millennio, come nell’antica Cartagine le guerre dividono ancora gli uomini. Portano lo scettro del potere con la stessa ignoranza di tutti i tempi e di tutte le guerre. Io che non so nulla, so che le guerre sono frutto dell’ignoranza. Il vero sapere costruisce amore, pace, condivisione».

Venerdì 13 giugno ore 18.30 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta: Catapano Boni Duo. Marilena Catapano: voce e percussioni; Gianfilippo Boni: voce e pianoforte. Il Duo ripropone il meglio della musica d’autore italiana (Dalla, De Gregori, De Andrè, Fossati, Conte, Capossela, Daniele, Gaetano, Battisti, Caputo, Concato e tanti altri, non tralasciando i brani più significativi del Cantautorato internazionale femminile (Tracy Chapman, Cindy Lauper, Suzanne Vega etc), riproponendoli in versioni ritmiche riarrangiate e liberamente reinterpretate, dando sempre libero spazio all’improvvisazione e all’emozione del momento.

Sabato 14 giugno ore 17 L’Associazione Culturale Quadrophenia presenta l’incontro “Orme Feline” + aperitivo a sostegno di Orme Libere odv Maria Scacchetti, Consulente della Relazione Felina e volontaria di Orme Libere odv, presenta le attività dell’associazione risponderà alle curiosità più diffuse sui gatti. Segue aperitivo per raccogliere fondi a favore degli animali in cerca di adozione di Orme Libere odv. Alle ore 18 Orme Libere in musica con SOS Bluegrass. Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i classici della musica country rock dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Atmosfere folk, rock, country tipiche della tradizione americana (e non solo) accompagnate da armonie vocali sono il biglietto da visita degli SOS Bluegrass. Con le sonorità d’oltreoceano, vi accompagneranno in un viaggio che percorre oltre sessant’anni di ottima musica con hit senza tempo che hanno segnato il panorama musicale mondiale.

Domenica 15 giugno ore 17 massaggi – rieducazione motoria – autodifesa a cura di Matteo Bruno. Massaggiatore professionale, esperto di Judoka, Matteo Bruno alternerà sessioni di massaggi gratuiti a dimostrazioni e piccole lezioni di autodifesa con approccio al movimento per tutti. Alle 18.30 musica dal vivo con UI, ovvero Julia Wakabayashi: voce e chitarra acustica, e Cosimo Ravenni: voce e chitarra acustica. Il duo nasce dall’incontro di due personalità eclettiche unite dalla passione per la musica e l’arte. Il duo affronta un repertorio variegato che rievoca le armonie vocali vintage di Simon & Garfunkel ma anche di Joni Mitchell e artisti Giapponesi come Oda Kazumasa. Lunedì 16 giugno ore 18.30 Gruppo di lettura Quello che so di te di Nadia Terranova (Guanda Edizioni, 2025). Il gruppo di lettura della Biblioteca delle Donne si ritrova per condividere impressioni, emozioni, riflessioni scaturite dalla lettura del romanzo finalista al Premio Strega. Gruppo aperto.