Pratiche Parallele

al Tempio del Futuro Perduto La rassegna indipendente di arti sceniche e performative torna in Sala Nera per la sua III edizione a Giugno 2025. Danza, teatro, musica e sperimentazione tra spettacoli, laboratori e jam session. Pratiche Parallele è la rassegna indipendente di arti sceniche e performative, che dal 30 maggio all’11 luglio celebra la sua III edizione negli spazi del Tempio del Futuro Perduto. Dodici appuntamenti, dalle restituzioni di residenze artistiche alle messe in scena, la rassegna offre una ricca programmazione di spettacoli, laboratori e jam session, coltivando uno spazio di crescita e di scambio culturale tra artisti e spettatori. Dopo i primi due appuntamenti – la performance I’M NOT A GHOST, una ricerca del duo pugliese ESENCO Dance Movement condotta con Urban Dancing Prophets, e lo spettacolo NOSTOS, firmato Maria Cammareri e Ilaria Malin – Pratiche Parallele continua con la programmazione della sua III edizione. Sabato 14 giugno si riparte con TOPI di Stefano Ghidetti, una ricerca sperimentale che spazia dalla danza al teatro e che si preannuncia intensa e carica di significato. La rassegna continua con la Jam Session CORPO COLLETTIVO, a cura di Urban Dancing Prophets con live-set di Drum The System. Subito a seguire, domenica 15 giugno, ci sarà una cena sociale aperta a tutti i partecipanti, occasione conviviale perfetta per condividere riflessioni e impressioni. Il giovedì seguente, DOCCIAGHIACCIO di Emanuele Algeri porterà il pubblico in un’esperienza performativa inedita, mentre i workshop con i professionisti Francesco Ferrari e Bruno Catalano offriranno momenti di approfondimento e ricerca pratica e creativa. Non mancheranno esperienze multisensoriali come MICELIO, a cura di mari e Urban Dancing Prophets, che unisce arte performativa, composizione istantanea, musica, cibo e socialità in un’atmosfera di coesione profonda unica. La rassegna si concluderà con due proposte molto diverse tra loro ma con punti di contatto sorprendenti: ZERO POINT di Aram Ghasemy, con le partecipanti del corso annuale passato, e FRAGILE, FRAGILISSIMO di Pietro Ongaro, un’indagine sulla fragilità come terreno fertile e spazio da abitare. Pratiche Parallele è un festival che nasce per sostenere creativi e giovani talenti del mondo della danza, del teatro e delle arti performative, accogliendo e connettendo nuove proposte culturali, nella ferma convinzione che la danza e l’arte in genere, siano potenti strumenti di rigenerazione degli spazi urbani e dell’animo umano. Come di consueto al Tempio del Futuro Perduto, partecipando alle iniziative culturali, come spettacoli o workshop, è incluso il libero accesso ai party notturni di musica elettronica che seguono. Quando: Giugno e Luglio 2025

Dove: Tempio del Futuro Perduto, Via Luigi Nono 7, Milano

Info e prenotazioni: corsi@tempiodelfuturo.art

Tickets Aggiornamenti:

Instagram: @salaneratempio

Sito web: www. tempiodelfuturoperduto.art Sala Nera: centro sperimentale indipendente per le arti sceniche e performative Sala Nera accoglie giovani talenti del mondo della danza e del teatro, nella ferma convinzione che la danza e l’arte in genere siano potenti strumenti di rigenerazione degli spazi urbani e dell’animo umano. lo spazio, prima abbandonato, è stato riqualificato e viene gestito da una community di danzatori. Oggi è uno spazio ibrido, sicuro e inclusivo, accessibile per qualsiasi reddito, età e livello, dove chiunque possa sperimentare in maniera libera l’intuizione creativa, praticare e allenarsi. Propone una programmazione settimanale di corsi di danza, yoga, teatro e autodifesa a prezzi accessibili o anche gratuiti; ospita e organizza spettacoli, eventi e laboratori. Scoprili qui.