San Rocco in Musica, apertura jazz con il Koro Almost Brass Quintet

Dopo l’inaugurazione dell’ottava edizione di San Rocco in Musica, dedicata ai grandi capolavori della musica classica, il festival crossover curato da Daniele Richiedei apre le porte al mondo del jazz e delle contaminazioni sonore.Sabato 8 agosto, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rocco di Bagolino, sarà protagonista il Koro Almost Brass Quintet

, originale formazione composta da quattro ottoni e un sax. Il concerto, intitolato Koro Play Kurt & Monk, propone un viaggio musicale all’insegna dell’energia e dello swing, muovendosi con naturalezza tra scrittura colta, jazz e arrangiamenti contemporanei. Con uno stile inconfondibile e una forte personalità interpretativa, il quintetto rende omaggio a due figure iconiche della musica del Novecento, Kurt Weill e Thelonious Monk, intrecciando linguaggi e sonorità in un programma capace di sorprendere e coinvolgere un pubblico eterogeneo.

BIGLIETTI & ABBONAMENTI

Biglietto singolo: €10

Ingresso gratuito per gli under 25

I biglietti sono acquistabili all’ingresso (da 30 minuti prima del concerto)

o online su: https://www.ticketsms.it/it/event/Koro-Play-Kurt-Monk-Quattro-Ottoni-E-Un-Sax-Ad-Altissimo-Tasso-Di-Swing-Bagolino-Chiesa-Di-San-Rocco-08-08-2026

Abbonamento ai 4 concerti: €30

Prenotazioni:

+39 350 1381 535

sanroccoinmusica.bagolino@gmail.com