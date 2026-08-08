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San Rocco in Musica, apertura jazz con il Koro Almost Brass Quintet

Fabiana Raponi
Fabiana Raponi
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Dopo l’inaugurazione dell’ottava edizione di San Rocco in Musica, dedicata ai grandi capolavori della musica classica, il festival crossover curato da Daniele Richiedei apre le porte al mondo del jazz e delle contaminazioni sonore.Sabato 8 agosto, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rocco di Bagolino, sarà protagonista il Koro Almost Brass Quintet

, originale formazione composta da quattro ottoni e un sax. Il concerto, intitolato Koro Play Kurt & Monk, propone un viaggio musicale all’insegna dell’energia e dello swing, muovendosi con naturalezza tra scrittura colta, jazz e arrangiamenti contemporanei. Con uno stile inconfondibile e una forte personalità interpretativa, il quintetto rende omaggio a due figure iconiche della musica del Novecento, Kurt Weill e Thelonious Monk, intrecciando linguaggi e sonorità in un programma capace di sorprendere e coinvolgere un pubblico eterogeneo.

BIGLIETTI & ABBONAMENTI

Biglietto singolo: €10
Ingresso gratuito per gli under 25

I biglietti sono acquistabili all’ingresso (da 30 minuti prima del concerto)
o online su: https://www.ticketsms.it/it/event/Koro-Play-Kurt-Monk-Quattro-Ottoni-E-Un-Sax-Ad-Altissimo-Tasso-Di-Swing-Bagolino-Chiesa-Di-San-Rocco-08-08-2026

Abbonamento ai 4 concerti: €30

Prenotazioni:
+39 350 1381 535
sanroccoinmusica.bagolino@gmail.com

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