Il Lago dei Cigni, il tour a Cassino, Tarquinia, Ferento e Gubbio

La versione con la coreografia di Luigi Martelletta, il 9,10, 11, 12 agosto

Il Lago dei Cigni, musica Ciajkovsky, coreografia, Luigi Martelletta, domenica 9 agosto a Cassino, Teatro Romano. Lunedì 10 agosto a Tarquinia, Chiostro San Marco. Martedì 11 agosto a Ferento, Teatro Romano. Mercoledì 12 agosto a Gubbio, Teatro Romano

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Il balletto più famoso è più bello del repertorio classico, una compagnia di balletto di grande prestigio con più di venticinque anni di carriera ed esperienza. Dopo una vita passata sui palcoscenici più prestigiosi, dal Teatro dell’Opera di Roma ai grandi teatri europei, Luigi Martelletta porta in scena un desiderio inseguito per anni. La sua profonda conoscenza di questo balletto classico si traduce in una coreografia fresca e vivace: pur rispettando la tradizione, Martelletta sceglie di alleggerire la messa in scena, eliminando i passaggi più statici e datati per offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente e privo di tempi morti. La straordinaria musica e le bellissime danze faranno vivere una serata coinvolgente e suggestiva. La trama racconta la storia di una principessa che per un perfido sortilegio del malefico mago Rothbart (a cui la principessa ha negato il suo amore), è costretta a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco. La maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un giuramento d’amore. E una notte il principe Sigfrid trovò Odette (il cigno), i loro sguardi si incrociarono, se ne innamorò e promisa di salvarla. Fortemente legato alla tradizione accademica Luigi Martelletta proporrà uno spettacolo stilisticamente più vivace, più dinamico, più snello, alleggerendolo da manierismi e pantomime che a volte possono risultare lente e pesanti. Non mancherà però quell’itinerario danzato che molti conoscono e si aspettano: gli incantevoli cigni, la danza spagnola, russa, napoletana, ungherese, i famosi passi a due e molto molto altro. La particolarità di questo spettacolo consiste proprio nella capacità di unire fantasia e realtà, di proporsi vivo e attualissimo, pur conservando un suo pianeta espressivo che sa già di vissuto.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE.IT

Cassino (Fr), Teatro Romano, via Montecassino s.n.c.

Tarquinia (Vt), Chiostro San Marco, Barriera San Giusto 0766849282.

Ferento (Vt), Teatro Romano, Str. Ferento, 2

Gubbio, Teatro Romano, Viale Teatro Romano

IL LAGO DEI CIGNI

musica Ciajkovsky

coreografia

Luigi Martelletta

Domenica 9 agosto ore 21,00

Cassino, Teatro Romano

Lunedì 10 agosto ore 21,00

Tarquinia, Chiostro San Marco

Martedì 11 agosto ore 21,00

Ferento, Teatro Romano

Mercoledì 12 agosto ore 21,00

Gubbio, Teatro Romano