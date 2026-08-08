CivitaFestival Summer 2026, al via la 38° edizione

A Civita Castellana dal 24 agosto al 10 settembre 2026

Dal 24 agosto al 10 settembre 2026, Civita Castellana torna a essere luogo d’incontro tra teatro, musica e danza. Quattordici appuntamenti, produzioni originali, prime nazionali e artisti di primo piano per una manifestazione riconosciuta dal Ministero della Cultura e diretta da Fabio Galadini.

Dal 24 agosto al 10 settembre 2026, negli spazi del Forte Sangallo e del Chiostro di San Francesco, torna il Civitafestival Summer, che giunge alla sua 38ª edizione confermandosi uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama del Lazio. Riconosciuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e realizzato con il patrocinio del Comune di Civita Castellana, il festival propone un programma che attraversa teatro, musica, danza e arti visive, intrecciando grandi interpreti, nuove produzioni e pagine fondamentali del patrimonio culturale europeo.

La direzione artistica di Fabio Galadini sviluppa una precisa idea di festival: uno spazio nel quale le arti dialogano attraverso la qualità delle proposte e la forza dei contenuti. Accanto alla grande tradizione musicale trovano posto la drammaturgia contemporanea, la riscoperta dei classici, il teatro civile, la ricerca scenica e la danza, componendo un percorso che attraversa linguaggi differenti senza rinunciare a una forte coerenza culturale.

È attraverso il confronto con la memoria che il festival costruisce il proprio sguardo sul presente. Dalla figura di Giacomo Matteotti ai novant’anni dalla scomparsa di Luigi Pirandello, fino al centenario della nascita di Dario Fo, il festival propone opere che interrogano il presente attraverso la storia, mentre la musica accompagna il pubblico in un itinerario che va dal grande repertorio sinfonico a Fabrizio De André, dal jazz d’autore alle colonne sonore che hanno segnato l’immaginario del cinema internazionale. Accanto ai grandi nomi, trovano spazio nuove produzioni, prime nazionali e artisti appartenenti a generazioni differenti, nella convinzione che la vitalità di una manifestazione culturale risieda proprio nella capacità di mettere in relazione esperienze, linguaggi e sensibilità diverse.

Anche quest’anno i luoghi del festival non rappresentano una semplice cornice, ma una parte integrante dell’esperienza dello spettatore. Il Forte Sangallo, con la sua architettura rinascimentale, e il Chiostro di San Francesco, nel cuore della città, diventano spazi nei quali il patrimonio storico incontra la creazione contemporanea, restituendo al pubblico una relazione diretta tra arte, paesaggio e memoria.

L’inaugurazione è in programma lunedì 24 agosto con la conferenza stampa di apertura, la presentazione della mostra Le Madame Barrique di Giuliana Allegretti e il concerto dell’Orchestra Domenico Mazzocchi – Città di Civita Castellana, diretta da Fabio Galadini. Da quel momento prenderà avvio un percorso che, fino al 10 settembre, offrirà quattordici appuntamenti tra spettacoli, concerti e produzioni originali, confermando il Civitafestival come un luogo di incontro tra pubblico e artisti, nel quale la cultura continua a essere occasione di conoscenza, confronto e partecipazione.

Dichiarazione di Fabio Galadini, direttore artistico del Civitafestival Summer

«Il Civitafestival nasce da un’idea precisa: non costruire una semplice successione di appuntamenti, ma creare un luogo nel quale le opere possano incontrare il pubblico attraverso il tempo della riflessione e quello dell’emozione. Ogni edizione è per noi una ricerca, un modo per mettere in relazione il patrimonio della tradizione con la necessità del presente. Quest’anno il programma attraversa alcune figure fondamentali della nostra cultura: Matteotti, Pirandello, Dario Fo, Leopardi. Non si tratta soltanto di anniversari, ma di occasioni per tornare alle loro parole, alle loro idee, alla loro capacità di interrogare ancora il nostro tempo. La memoria non è un esercizio celebrativo: è uno strumento critico per comprendere il presente. Accanto al teatro trovano spazio la musica sinfonica, il jazz, il repertorio cinematografico, la danza e le arti visive. Abbiamo voluto costruire un programma nel quale convivessero linguaggi differenti, perché un festival deve essere un organismo aperto, capace di accogliere pubblici diversi senza rinunciare alla qualità delle proposte. Il Civitafestival vive anche grazie ai suoi luoghi: il Forte Sangallo e il Chiostro di San Francesco non sono soltanto spazi nei quali gli spettacoli vengono ospitati, ma parti essenziali dell’identità della manifestazione. Portare qui artisti, compagnie e orchestre significa restituire alla città un patrimonio che appartiene alla comunità e che attraverso la cultura continua a rinnovarsi».

Un programma tra memoria, ricerca e grandi interpreti

La 38ª edizione del Civitafestival Summer prende avvio lunedì 24 agosto al Forte Sangallo con la presentazione ufficiale della manifestazione e l’inaugurazione della mostra Le Madame Barrique di Giuliana Allegretti. Il progetto espositivo nasce dall’incontro tra arte decorativa, recupero creativo e cultura del vino: le barrique dismesse diventano superfici sulle quali l’artista trasferisce motivi ornamentali e suggestioni visive, trasformando un oggetto legato alla produzione enologica in una forma nuova di espressione artistica.

Il 25 agosto nel Cortile Maggiore del Forte Sangallo il festival prende il via con il concerto dell’Orchestra Domenico Mazzocchi – Città di Civita Castellana, diretta da Fabio Galadini. Il programma musicale apre il festival con tre grandi pagine del repertorio sinfonico europeo: l’ouverture Coriolano e la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven, insieme alla Sinfonia n. 8 “Incompiuta” di Franz Schubert. Fondata nel 2022 da Fabio Galadini e riconosciuta dal Consiglio Comunale come formazione di interesse cittadino, l’ODM rappresenta uno dei progetti artistici nati dal rapporto tra il festival e il territorio, con l’obiettivo di costruire una presenza musicale stabile capace di confrontarsi con il grande repertorio e con la ricerca contemporanea.

Il teatro entra nel programma mercoledì 26 agosto al Chiostro di San Francesco con Il corpo di Matteotti, spettacolo vincitore del Premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2026. Andrea Baldoffei e Riccardo Milani affrontano la figura di Giacomo Matteotti attraverso una prospettiva concentrata sul rapporto tra il corpo della vittima e quello del carnefice, trasformando la ricostruzione storica in una riflessione sulla responsabilità individuale, sulla violenza e sulla possibilità di mettere in discussione le proprie convinzioni.

Il tema dell’eroe attraversa invece la serata di venerdì 28 agosto con Eroi e Letteratura – Trilogia dell’Eroe, progetto di danza e teatro fisico scritto e diretto da Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo. Attraverso Iliade, Odissea ed Eneide, lo spettacolo riporta al centro alcune delle figure fondative della cultura occidentale per interrogarsi sulla trasformazione dell’eroismo nel presente: non più soltanto forza e vittoria, ma fragilità, resistenza e ricerca di senso.

La musica torna protagonista lunedì 31 agosto con FaberNoster canta De André, omaggio a Fabrizio De André a venticinque anni dalla scomparsa. La formazione, riconosciuta dalla Fondazione De André, propone un repertorio che attraversa le pagine più significative del cantautore genovese, restituendone la profondità poetica e civile attraverso una rilettura affidata a una formazione ampia di musicisti e cantanti.

Il 1° settembre l’Orchestra Domenico Mazzocchi torna sul palco del Forte Sangallo con Wolfgang Redik, violinista e direttore di fama internazionale. Il concerto propone il dialogo tra tre grandi autori del repertorio per archi: Mozart, Mendelssohn e Čajkovskij, in un programma che unisce equilibrio classico, tensione romantica e ricchezza melodica.

Il 2 settembre il festival affronta uno dei temi più dolorosi della contemporaneità con Rumore di fondo di Teatro Segreto, interpretato da Gea Martire e Antonella Ippolito, con musiche dal vivo di Ivo Parlati e regia di Nadia Baldi. Lo spettacolo nasce dalla necessità di raccontare la condizione degli orfani di femminicidio, dando voce a una ferita collettiva attraverso un linguaggio nel quale teatro e musica costruiscono uno spazio di memoria e speranza.

Segue, il 3 settembre, Lavia dice Leopardi, con Gabriele Lavia protagonista di una serata dedicata alla forza della parola poetica. I versi leopardiani vengono restituiti nella loro essenza sonora attraverso una presenza scenica che nasce da una lunga frequentazione dell’autore e da un rapporto personale con la sua scrittura.

Il 4 settembre il Civitafestival ospita la prima nazionale di Canti erranti di Paolo Damiani Liste New Band. Il progetto riunisce alcuni tra i musicisti più interessanti della scena jazz italiana e propone una ricerca fondata sull’ascolto reciproco, sull’improvvisazione e sulla contaminazione tra tradizione mediterranea, forma-canzone e linguaggi contemporanei.

Il teatro torna protagonista il 5 settembre con Il Principe dei sogni belli di Tobia Rossi, per la regia di Pierpaolo Sepe, produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello. Lo spettacolo affronta il tema della disabilità, della relazione tra genitori e figli e della difficoltà di comunicare attraverso una vicenda che mette in discussione il confine tra protezione e libertà.

Il 6 settembre gli ottoni saranno protagonisti con l’ensemble Ottoni d’Autore, diretto da Francesco Del Monte, in un programma che attraversa secoli di musica, da Gabrieli a Petrassi fino a Morricone, valorizzando la particolare ricchezza timbrica di questa formazione.

Il 7 settembre spazio allo swing e alla grande tradizione americana con Sinatra, progetto della Big Fat Band di Max Pirone con la partecipazione di Giulio Todrani. Una serata dedicata alla figura di Frank Sinatra e al repertorio delle grandi orchestre jazz, attraverso arrangiamenti che restituiscono il fascino delle atmosfere degli anni d’oro.

L’8 settembre sarà la volta della prima nazionale de L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, interpretato da Fabio Galadini e Luigi Saravo per la regia dello stesso Saravo. Nell’anno delle celebrazioni pirandelliane, lo spettacolo affronta uno dei testi più intensi dell’autore siciliano attraverso una ricerca scenica sul corpo, sulla memoria e sul rapporto tra vita e consapevolezza della fine.

Il 9 settembre il Civitafestival celebra il centenario della nascita di Dario Fo con Mistero Buffo, interpretato e diretto da Ugo Dighero. Due celebri monologhi, Il primo miracolo di Gesù bambino e La parpàja topola, restituiscono tutta la forza di un teatro capace di unire comicità, poesia e impegno civile.

La chiusura della 38ª edizione, giovedì 10 settembre, è affidata all’Orchestra Giuseppe Tartini con Hollywood Film Music, concerto diretto da Antonio Cipriani dedicato alle grandi colonne sonore del cinema internazionale. Le musiche di Mancini, Steiner, Bernstein, John Williams, Cole Porter, Leroy Anderson e Justin Hurwitz accompagneranno il pubblico in un percorso attraverso melodie entrate nell’immaginario collettivo.

IL PROGRAMMA

Lunedì 24 agosto

Forte Sangallo – Sala Conferenze, ore 11

Conferenza stampa di presentazione

Vernice della mostra

Le Madame Barrique

opere di Giuliana Allegretti

La mostra sarà visitabile negli spazi del Forte Sangallo per tutta la durata del festival.

Martedì 25 agosto

Forte Sangallo – Cortile Maggiore, ore 21

Concerto inaugurale

ODM Orchestra Domenico Mazzocchi

Città di Civita Castellana

Direttore Fabio Galadini

Ludwig van Beethoven – Coriolano ouverture op. 62

Ludwig van Beethoven – Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92

Franz Schubert – Sinfonia n. 8 in si minore “Incompiuta” D.759

La serata inaugurale affida alla ODM Orchestra Domenico Mazzocchi il compito di aprire ufficialmente il programma musicale del festival con tre pagine fondamentali del repertorio sinfonico europeo. Fondata nel 2022 da Fabio Galadini, l’orchestra prende il nome dal compositore Domenico Mazzocchi, figura centrale del barocco romano nato proprio a Civita Castellana.

Mercoledì 26 agosto

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Teatro

Premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2026 – XIV edizione

Il corpo di Matteotti

liberamente ispirato al libro omonimo di Italo Arcuri

di e con Andrea Baldoffei e Riccardo Milani disegno sonoro Alessandro Giannone luci Giulio Ferro regia Andrea Baldoffei

Produzione Entròpia Teatro con il patrocinio della Fondazione Giacomo Matteotti ETS

A cento anni dalla nascita della memoria politica di Giacomo Matteotti, il Civitafestival ospita lo spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2026.

Venerdì 28 agosto

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Danza

Eroi e Letteratura

Trilogia dell’Eroe

tratto da Odissea, Iliade, Eneide

Scritto e diretto da Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo

Con Aleksandros Memetaj, Yoris Petrillo, Caroline Loiseau, Anne Gaelle Stephant

Produzione Anonima Teatri Con il sostegno della Regione Lazio

Lunedì 31 agosto

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Musica

FaberNoster canta De André

Tributo a Fabrizio De André

A 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André

Alberto Ruozzi – voce, chitarre Davide Berselli – viola, cori Fabio Namio – pianoforte, tastiere Giacomo Santini – chitarre Roberto Gianotti – basso Marta De Pascale – voce, cori Anna Gozzi – voce, cori Giovanni Angeli – batteria, percussioni

Martedì 1° settembre

Forte Sangallo – Cortile Maggiore, ore 21 – Musica

ODM Orchestra Domenico Mazzocchi

Città di Civita Castellana

Direttore e solista Wolfgang Redik

Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento per archi in Re maggiore K 136

Felix Bartholdy Mendelssohn – Concerto per violino e archi in Re minore

Pëtr Il’ič Čajkovskij – Serenata per archi in Do maggiore op. 48

Mercoledì 2 settembre

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Teatro

Rumore di fondo

Con Gea Martire, Antonella Ippolito

Musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati

Drammaturgia Benedetta Palmeri

Regia Nadia Baldi

Produzione Teatro Segreto Con il sostegno del Ministero della Cultura

Giovedì 3 settembre

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Teatro

Lavia dice Leopardi

Di e con Gabriele Lavia

Produzione Effimera Produzioni Con il sostegno del Ministero della Cultura

Venerdì 4 settembre

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Musica

Prima nazionale

Canti erranti

Paolo Damiani Liste New Band

Elena Paparusso – voce Filippo Mollicone – tromba Luigi Masciari – chitarre Paolo Damiani – contrabbasso, composizioni

Sabato 5 settembre

Forte Sangallo – Cortile Minore/Chiostro, ore 21 – Teatro

Il Principe dei sogni belli

Di Tobia Rossi

Regia Pierpaolo Sepe

Con Noemi Francesca e Riccardo Festa

Consulenza scenica Francesco Ghisu Costumi Rossella Oppedisano Luci Pierpaolo Sepe

Produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello

Domenica 6 settembre

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Musica

Ottoni d’Autore

Lo splendore degli ottoni

Programma

Goffredo Petrassi – Fanfare per tre trombe Giovanni Gabrieli – Canzon Septimi toni a 8 voci Riccardo Schiavoni – Preludio, Danze e Finale prima esecuzione assoluta

Raimond Premru – Tre movimenti per divertimento () Of Knights and Castles 2) Le bateau sur Leman 3) Blues March) Goffredo Petrassi – Ottetto per ottoni Chris Hazell – Three Brass Cats (1 Mr Jums 2 Black Sam 3 Borage 4 Kraken) Ennio Morricone – Moment for Morricone

Lunedì 7 settembre

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Musica

Sinatra

Big Fat Band di Max Pirone

Guest Giulio Todrani

Martedì 8 settembre

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Teatro

Prima nazionale

L’uomo dal fiore in bocca

A 90 anni dalla scomparsa di Luigi Pirandello

Di Luigi Pirandello

Con Fabio Galadini e Luigi Saravo

Regia Luigi Saravo

Produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello Con il sostegno del Ministero della Cultura

Mercoledì 9 settembre

Chiostro di San Francesco, ore 21 – Teatro

Mistero Buffo

Il primo miracolo di Gesù bambino e La parpàja topola

A 100 anni dalla nascita di Dario Fo

Di Dario Fo e Franca Rame

Interpretazione e regia Ugo Dighero

Produzione Teatro Nazionale di Genova

Giovedì 10 settembre

Forte Sangallo – Cortile Maggiore, ore 21 – Musica

Orchestra Giuseppe Tartini

Orchestra Territoriale

Hollywood Film Music

Direttore Antonio Cipriani

Musiche di: Henry Mancini, Max Steiner, Leonard Bernstein, John Williams, Cole Porter, Leroy Anderson, Justin Hurwitz

Il Civitafestival Summer 2026

La 38ª edizione del Civitafestival Summer si realizza grazie al riconoscimento del Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e con il patrocinio del Comune di Civita Castellana. Un’edizione che conferma il ruolo della manifestazione nel panorama culturale regionale attraverso un programma capace di unire produzione contemporanea, patrimonio musicale, teatro d’autore, danza e arti visive, mantenendo centrale il rapporto tra artisti, territorio e pubblico. Il festival ringrazia il Comune di Civita Castellana, il Ministero della Cultura, gli enti sostenitori, gli artisti, le compagnie, le orchestre e tutte le realtà che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione. Gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi del Forte Sangallo e del Chiostro di San Francesco, luoghi simbolo della città che anche quest’anno accoglieranno spettacoli, concerti e incontri nel segno della partecipazione culturale.

Info:

info@civitafestival.it

www.civitafestival.it

prenotazioni:

botteghino@civitafestival.it

Spettacoli ore 21.00

biglietti € 16,00

Prenotazione scrivendo a botteghino@civitafestival.it.

vendita on line: https://www.2tickets.it/biglietto/esercizio/titoli/9/157