Arena del Mare BCC Roma, Maurizio Battista in Uno, nessuno e centomila

Sabato 8 agosto 2026 ore 21,00 a Sabaudia

Maurizio Battista, con “Uno, nessuno e centomila”, sabato 8 agosto, a Sabaudia all’Arena del Mare BCC Roma

. La direzione artistica della rassegna è curata Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, l’organizzazione è di Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Maurizio Battista con il suo fortunato spettacolo. Uno, nessuno e centomila, ci regala un momento di “ristoro” dalla canicola estiva strappandoci un sorriso come solo lui sa fare, mettendosi in gioco senza filtri, senza trucchi. Sul palco, è solo con il pubblico, in uno spettacolo che alterna monologo, improvvisazione, musica e un continuo dialogo con la platea, cifra stilistica che da sempre contraddistingue il suo teatro. Con questo one man show, Battista prende liberamente in prestito il celebre titolo del capolavoro di Luigi Pirandello per trasformarlo nel punto di partenza di una riflessione irresistibilmente comica sull’identità contemporanea.

“Oggi siamo chiamati a interpretare mille ruoli diversi, a rincorrere mode, aspettative e modelli imposti dalla società, fino al rischio di perdere noi stessi. È proprio da questo paradosso che nasce il mio spettacolo capace di far ridere, ma anche di raccontare con lucidità e leggerezza le contraddizioni del nostro tempo”.

Al centro dello spettacolo scorrono le piccole e grandi assurdità della vita quotidiana: le dinamiche di coppia, i problemi di salute, il traffico, la tecnologia che invade ogni momento della giornata, i bizzarri fatti di cronaca, i ricordi nostalgici di un’Italia che sembra lontanissima e, naturalmente, quell’infinita collezione di tic e manie che accomunano tutti noi. Ogni argomento diventa il pretesto per una comicità diretta, popolare e profondamente autentica, nella quale il pubblico finisce puntualmente per riconoscersi. Il filo conduttore è chiaro: ciascuno dovrebbe essere “uno”, sincero e coerente con se stesso. Ma la società dei consumi spinge a diventare “centomila”, mutando pelle, idee e desideri in base alle mode, delle pressioni sociali e delle aspettative altrui. E alla fine, smarriti in questo gioco di specchi, si rischia di diventare “nessuno”. Pirandello, diventa quindi, lo spunto per una riflessione brillante e profondamente attuale sull’identità contemporanea. Tra risate, paradossi e momenti di irresistibile comicità, Maurizio accompagna il pubblico in un viaggio dentro le debolezze, le incoerenze e i piccoli vizi quotidiani che rendono l’essere umano pienamente autentico. Un successo annunciato a partire dal debutto romano al Teatro Olimpico, dove ha registrato il tutto esaurito per settimane tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, dando poi vita a una lunga tournée nazionale che continua a raccogliere applausi nelle principali città italiane.

Maurizio Battista è da oltre quarant’anni uno dei protagonisti assoluti della comicità italiana. Dopo gli esordi teatrali e il debutto televisivo a Fantastico, la sua carriera si è sviluppata tra palcoscenico, televisione e cinema, conquistando il pubblico con programmi come Colorado, Zelig, Quelli che il calcio, Striscia la Notizia, Only Fun e numerose performance che hanno fatto registrare il tutto esaurito nei più importanti teatri italiani, dal Teatro Sistina al Teatro Olimpico di Roma. La sua comicità nasce dall’osservazione della quotidianità e dalla capacità di trasformare episodi comuni in racconti esilaranti, sempre caratterizzati da una schiettezza disarmante, da una forte autoironia e da un rapporto unico con le persone. Maurizio nonostante il successo rimane tra la gente, con la gente condividendone la fragilità: “Sono uno che ci ha creduto, ma perché ho una piccola perversione: mi piace vedere le persone ridere. Sono “riso patico”: racconto cose che abbiamo tutti sotto gli occhi, ma che spesso non vediamo perché siamo impegnati a fare altro. Si può far ridere anche senza volare alto, partendo dal basso senza esagerare. Sono tutti fenomeni, io sono un uomo semplice e non me ne vergogno”.

Biglietti in vendita su Ticketone.it

INFO: 0773.664946

ventidieci.it