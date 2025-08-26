LASCIATI FIORIRE FESTIVAL

Dal 29 al 31 agosto in scena al LUMEN la quarta edizione della rassegna musicale che per tre giorni offrirà al pubblico concerti, talk, dj-set ed il market sostenibile a cura di Only Usato. Ingresso gratuito

Il Lasciati Fiorire Festival torna in città per il quarto anno consecutivo. La rassegna musicale ripete la collaudata formula dei tre giorni alla fine dell’estate e sarà come sempre ad ingresso gratuito: quest’anno cambierà location e si terrà al Lumen nei giorni 29, 30 e 31 agosto. Le tre giornate promettono “musica dal futuro”: i concerti abbracceranno generi musicali diversi e artisti emergenti sulla scena nazionale. Ci saranno anche talk in collaborazione con Novaradio, La CLIT, Lungarno ed il market sostenibile di Only Usato, aperti già dal pomeriggio. Da quest’anno il Festival conterà anche sull’aiuto di volontari convocati tramite una apposita call, a conferma del crescente interesse attorno al festival, sempre più radicato nel palinsesto estivo fiorentino.

Gli spazi del Lumen consentono di distribuire le attività su più palchi: Garden Stage e Side Stage per i concerti, Ring Stage per i talk e Jungle Stage per i DJ set che chiuderanno ciascuna delle serate.

La line-up prevede, per ognuna delle giornate, un progetto local, un artista emergente di calibro nazionale e un “big”. Il Side Stage è affidato ogni sera a una diversa realtà del territorio che negli anni ha creato proposte interessanti di diffusione musicale, come Flinta (open mic inclusivo), Concertini (pagina Instagram di informazione sui concerti a Firenze) e Pianeta Papavero (collettivo di giovanissimi nato a Firenze nel 2019).

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 29 agosto * dalle 18:00 alle 03:00

Ring Stage – dalle 18:45

Talk in collaborazione con Lungarno

Garden Stage – dalle 20:45

Lo-Fi Le Fusalive (vincitori del Rock Contest di Controradio 2024)Bluemlive (cantautrice e produttrice classe ‘95, anima sarda e formazione londinese)Sarafinelive (vincitrice di X-Factor 2023)

Side Stage – dalle 20:45

giuliomaria + zoe live – a cura di Concertini

Jungle Stage – dalle 00:00

FueraDJ set (il trio mescola rap, techno e sonorità psichedeliche)UNDERWTRDJ set(a cura di Pianeta Papavero)

Sabato 30 agosto * dalle 15:00 alle 03:00

Only Usatomarket – dalle 15:00

Ring Stage – dalle 19:45

SETTEMINUTI special edition live & talk

in collaborazione con Novaradio

Garden Stage – dalle 21:15

Yarakilive(artista R&B classe ‘99 di origini italo-brasiliane)Studio Murenalive(gruppo jazz rap dal linguaggio sperimentale)

Side Stage – dalle 21:15

Jamila + Violet live – a cura di Flinta

Jungle Stage – dalle 23:30

Lorenzo BITWDJ set(talentuoso DJ e producer in area funky, garage e grime)Dexter b2b ArrowDJ set(Collettivo59100)

Domenica 31 agosto * dalle 15:00 alle 00:00

Only Usatomarket – dalle 15:00

Yoga al tramonto – dalle 18:00

Ring Stage – dalle 18:45

Talk in collaborazione con La CLIT e Novaradio

Garden Stage – dalle 20:45

Grandi Ragalive(band aretina fresca di partecipazione al MI AMI Festival)Martelive(nuova voce del rap italiano)Faccianuvolalive(cantautore pop elettronico classe ‘02)

Side Stage – dalle 20:45

Fiabba + MilleAlicelive – cura di Pianeta Papavero

Info in sintesi :

Lasciati Fiorire Festival // 29, 30 e 31 agosto 2025 // Lumen, via del Guarlone 25, 50135 Firenze. Ingresso gratuito con tessera Lumen

Contatti: fioresulvulcano@gmail.com

IG: https://www.instagram.com/lasciatifiorire_festival/