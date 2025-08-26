Bellissima 2025 – L’arte di essere umani

Sabato 30 agosto a Forio di Ischia
Sabato 30 agosto a Forio di Ischia
Continua alla Villa La Colombaia di Luchino Visconti la rassegna che sta animando l’estate ischitana ancora una volta con un ospite d’eccezione, l’attore e regista Michele Placido
«Con questa rassegna – dichiara il Sindaco di Forio, Stani Verde – affermiamo con chiarezza un obiettivo politico e culturale: la riapertura della Villa La Colombaia come luogo simbolico e reale della rinascita di Forio. Un impegno concreto di questa Amministrazione e del Ministero della Cultura, che si traduce in investimenti strutturali e progettuali. Non un evento, ma un percorso: farne un presidio stabile della cultura e dell’identità del nostro territorio.»
«Bellissima 2025 – spiega Annamaria Punzo, Direttrice artistica – nasce dal desiderio di restituire alla cultura la sua funzione pubblica, condivisa e trasformativa. Non come territorio d’affermazione individuale, ma come spazio critico, generativo, utile. Alla Villa La Colombaia, un luogo profondamente legato alla memoria culturale e cinematografica del nostro Paese, proviamo a intrecciare pensiero e memoria, arte e cura. È una scommessa sul senso della cultura oggi: renderla strumento di lettura del mondo, e non soltanto occasione di intrattenimento. Insomma, un inno ad abitare la vita.»
Bellissima 2025 è organizzato dall’Ufficio Beni culturali del Comune di Forio in collaborazione con Regione Campania, SCABEC, Juju Entertainment e con il patrocinio morale della Città metropolitana di Napoli; sponsor ufficiali della rassegna: Alilauro, Medmar, Snav e Botanaia Relais Resort.
Segui Bellissima 2025 su:
Per info e prenotazioni:
beniculturali@comune.forio.na.
Location principale:
Villa la Colombaia di Luchino Visconti
via Francesco Calise 142
80075 Forio
Isola d’Ischia — Napoli
1 LUGLIO ore 21
– Talk “Visconti e Tomasi: Il Gattopardo, il romanzo di un paese” con Pietrangelo Buttafuoco, Andrea Covotta e Andrea Di Consoli
6 LUGLIO ore 21 – Spettacolo “Racconti di Cinema” di Ornella Muti
11-12-13 LUGLIO – Rassegna satellite “Libraia 2025”
Mostra su Eva Kant con la presenza del fumettista Riccardo Nunziati
Lezioni americane: reading-concerto di Fabrizio Coppola, cantautore
20 Espositori e case editrici con relative presentazioni per tutto il corso di Forio
29 LUGLIO ore 21 – Spettacolo “L’Antico amore” di Maurizio De Giovanni con Marianita Carfora Alfredo Mundo, Alessio Sica, musiche di Marco Zurzolo
e Rocco Zaccagnino
1 AGOSTO ore 21 – Spettacolo di danza classica “Fellini, la dolce vita di Federico” – Balletto di Siena
9 AGOSTO ore 21 – Monologo teatrale “Era l’America” di e con Peppe Lanzetta
23 AGOSTO ore 21 -Spettacolo “Donne di fiamma & le voci di Shakespeare” con Antonio Ciacca
27 AGOSTO ore 20 – Evento “La terza estate della Colombaia” – a cura di Autocton Garden Aps
29 AGOSTO ore 21 – Spettacolo “L’eclissi” di Collettivo Barberia
30 AGOSTO ore 21 – Spettacolo “Serata d’onore” con Michele Placido e Gianluigi Esposito
31 AGOSTO ore 21 – Spettacolo “Pluma” – Progetto Manovalanza
6 SETTEMBRE ore 19 – Omaggio a “L’amica geniale”: percorso itinerante e proiezione con Raffaella R. Ferrè
13 SETTEMBRE ore 19 – Presentazione del libro “David Sassoli. La saggezza e l’audacia”
14 SETTEMBRE ore 20 – Monologo “Pazzeria degli incurabili” di Corrado Visone con Peppe Romano
18 SETTEMBRE ore 19 – “La principessa di Lampedusa”: Ruggero Cappuccio dialoga con Andrea Covotta
20 SETTEMBRE ore 21 – Spettacolo “Crocevia Summer Hits” di e con Valerio Sgarra