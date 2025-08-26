Bellissima 2025 – L’arte di essere umani

Sabato 30 agosto a Forio di Ischia

Continua alla Villa La Colombaia di Luchino Visconti la rassegna che sta animando l’estate ischitana ancora una volta con un ospite d’eccezione, l’attore e regista Michele Placido

Napoli, 25 agosto 2025 – In bilico tra musica e teatro l’appuntamento previsto per sabato 30 agosto nell’ambito dell’edizione 2025 di Bellissima: a partire dalle ore 21 alla Villa La Colombaia di Forio, infatti, sarà di scena uno spettacolo tutto dedicato alla storia e ai grandi personaggi della cultura italiana, tra poesia e letteratura civile, che vedrà come protagonista Michele Placido, accompagnato alla chitarra da Gianluigi Esposito. L’attore e regista vincitore di un Orso d’argento e di cinque David di Donatello, tra l’altro, non ha mai fatto mistero del suo profondo legame con la residenza estiva di Luchino Visconti, elemento che di certo renderà ancora più evocativo l’atteso evento.

«La rassegna “Bellissima” sta rappresentando molto più di un cartellone estivo – traccia così un primo bilancio l’Assessore Davide Laezza –: è il segno tangibile di una rinascita culturale che parte da Forio e guarda lontano. Abbiamo voluto con forza un progetto che non fosse solo intrattenimento, ma generazione di senso, bellezza e responsabilità civile. La risposta del pubblico ci conferma che la direzione è giusta: ogni serata alla Villa la Colombaia è un incontro autentico tra linguaggi artistici e persone. Ma il dato più incoraggiante è la presenza costante dei giovani: studenti, artisti, volontari, cittadini curiosi che vivono la Villa anche al di là degli eventi, la attraversano di giorno, la esplorano, la scelgono come luogo di studio, di lavoro e di libertà. La Colombaia non è più uno spazio inaccessibile o dimenticato; è tornata a essere un presidio culturale aperto, vivo, quotidiano. Ed è su questa vivibilità, su questa fiducia concreta nel futuro, che continueremo a investire.»

Se è vero che l’arte è l’impronta che lasciamo e la cultura la memoria che ci definisce, ciò che in questo momento ospita la storica residenza di Luchino Visconti assume sempre più, di appuntamento in appuntamento, i connotati di un appassionante viaggio tra le più variegate espressioni artistico-culturali che fanno da testimonianza evidente della capacità di essere umani. La rassegna, che prende il nome dall’iconico film del cineasta milanese, Bellissima 2025, e che andrà avanti – sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo – fino al 20 settembre, si articola in una serie di eventi che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema alla letteratura.

Con un cartellone che ha vantato fino ad ora grandi nomi quali Ornella Muti, Peppe Lanzetta, Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo e a cui si aggiungerà Ruggero Cappuccio (il 18 settembre) non sono mancati e non mancheranno performance teatrali, presentazioni di libri, percorsi itineranti, concerti e persino spettacoli di danza classica.