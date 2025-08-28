ConcertoFeaturedFirenze

Fondazione ORT – spettacoli di Settembre

Redazione
Redazione
28

You Might Also Like

Riccardo Frizza chiude il suo 2022 a Bologna
CABARET – THE MUSICAL – Politeama Pratese
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Daniel Harding apre la stagione 2024/2025 con Tosca
Emilia
Vite e destini si incrociano ne “Il controllore” della compagnia Gli Omini
Condividi questo articolo
Articolo precedente R.O.F. 2025, XLVI edizione – Zelmira
Articolo successivo Le Vie del Teatro – Pratiche per la cura, l’educazione, la comunità

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Ecco gli appuntamenti mastronautici di settembre
Spettacolo
Teatro in Campo torna in Campiello Pisani  per la sua 19ª edizione
Prosa Venezia
Le Vie del Teatro – Pratiche per la cura, l’educazione, la comunità
Ferrara Teatro
Fondazione ORT – spettacoli di Settembre
Concerto Featured Firenze