Fondazione ORT – spettacoli di Settembre

|
|
La 45ª Stagione Concertistica dell’ORT porta sul palco un ricco calendario: grandi pagine della tradizione, nuove commissioni e prime esecuzioni, insieme a ospiti di prestigio e solisti di spicco. Un percorso che intreccia passato e presente, capace di sorprendere e di rinnovarsi, anno dopo anno.
|
|
Dal 1° al 12 settembre gli abbonati possono rinnovare il proprio posto recandosi alla biglietteria del Teatro Verdi. Questo vale per le formule: Completo (14 concerti), Ottetto (8 concerti) e Fai da te (da 8 a 12 concerti). Dopo questa data decade la prelazione. Aperte le iscrizioni anche per Le Vie della Musica.