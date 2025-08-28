Fondazione ORT – spettacoli di Settembre

Da lunedì 1° settembre si aprono le prenotazioni per il concerto speciale con cui l’Orchestra della Toscana festeggia i suoi 45 anni. L’appuntamento è mercoledì 10 settembre , alle ore 21:00, nella Basilica di Santa Croce. Sul podio il direttore principale Diego Ceretta, insieme al coro Harmonia Cantata e a un cast di voci soliste. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati : la prenotazione è obbligatoria e va fatta sul sito dell’Opera di Santa Croce. Meglio affrettarsi.