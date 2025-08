“I Suoni di Sillene.

Festival itinerante nelle Terre delle Acque”

IV Edizione

Dal 2 al 31 agosto 2025

Chianciano Terme e Casciana Terme Lari

Concerti di musica classica, belcanto, jazz, intramontabili colonne sonore animeranno, dal 2 al 31 agosto, la stagione 2025 de “I Suoni di Sillene”, la rassegna ispirata al mito della ninfa Sillene, che dà il nome alla sorgente omonima a Chianciano Terme. La quarta edizione del “Festival itinerante nelle Terre delle Acque” – realizzata dall’Istituzione Sinfonica Italia Classica per la direzione artistica del M° Paolo Ponziano Ciardi- prevede sette concerti in due incantevoli cittadine toscane, Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, per la prima volta.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e 15.

Domani 2 agosto inaugurazione con l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta da Piero Romano e al piano Gülsin Onay

“Il Genio di Salisburgo” apre la rassegna musicale “I suoni di Sillene”, sabato 2 agosto al Parco Acqua Santa di Chianciano Terme. Sul podio il M° Piero Romano dirigerà l’“Orchestra Sinfonica Città di Grosseto”. Premiata con il “Grifone d’oro” – il simbolo della città capoluogo della Maremma – l’Orchestra, i cui meriti artistici sono stati riconosciuti con la rituale targa dalla Presidenza della Repubblica Italiana, ha raggiunto il traguardo di 30 (più uno) anni di attività. Il concerto inaugurale della stagione sarà impreziosito dalla presenza della pianista turca Gülsin Onay: 70 anni, suona da quando ne aveva sei, annovera la pubblicazione di venti album, milioni di visualizzazioni in rete ed esibizioni dal vivo in ottanta paesi nel mondo. Il repertorio in programma prevede due brani di Mozart: il Concerto n.21 in Do maggiore KV 467 per pianoforte e orchestra, scritto dal ventinovenne Amadeus a Vienna nel 1785 e presentato lo stesso anno nella capitale asburgica. Il secondo movimento, l’andante, è particolarmente amato dalla cinematografia mondiale. Seguirà la Sinfonia n. 38 in Re maggiore KV 504, composta dal leggendario Wolfgang l’anno successivo. Da sempre i musicofili la chiamano “Praga”, in ricordo della sua prima esecuzione assoluta – 238 anni fa- avvenuta nella capitale del Regno della Boemia in occasione della prima visita di Mozart alla città.

*******

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DE “I SUONI DI SILLENE”.

Mercoledì 6 Agosto, il Festival itinerante nelle Terre delle Acque si trasferirà al Castello dei Vicari, a Casciana Terme Lari. Nel maniero si terrà un concerto singolare: “In Preludio era il Jazz, da Bach a Jobim”. Ad esibirsi sarà una parata di fuoriclasse: Fabrizio Bosso, tromba, Javier Girotto, sassofono, Paola Crisigiovanni, pianoforte, Gabriele Pesaresi, contrabbasso, Fabio Colella, batteria, insieme agli Archi

dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, pilotata dal direttore artistico Paolo Ponziano Ciardi. Sabato 9 Agosto, si ritorna a Chianciano Terme al Parco Acqua Santa per un immancabile omaggio a Giuseppe Verdi . In scena "Vi racconto la Traviata" con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal M° Christo Pavlov, con Noemi Umani nel ruolodi Violetta, Alfredo Calce, in quello di Alfredo Germont e Giacomo Medici,in quello del padre Giorgio. La voce recitante è di Mario Menicagli. Mercoledì 13 Agosto, al Parco Acqua Santa di Chianciano Terme spazio al capolavoro di Carl Orff “Carmina Burana” sempre con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, questa volta diretta dal M° Vito Clemente. In scena, i soprani Elena Naldo, Alice Schiasselloni, Laura Lensi, il tenore Luis Xavier Jimenez Garcia e il baritono Sandro Degli Innocenti Domenica 24 Agosto, il Parco Acqua Santa di Chianciano Terme sarà la suggestiva cornice del concerto

"Vaga Luna che inargenti". Il soprano Emilia Giol e il mezzosoprano Diana Gheorghiciuc canteranno le arie più celebri di Bellini, Rossini e Donizetti, accompagnate dal pianista Paul Ionescu. Venerdì 29 Agosto, al Parco Acqua Santa di Chianciano Terme, il “Faccini piano duo” (Elia e Betsabea Faccini) interpreteranno al pianoforte le colonne sonore più celebri della storia del cinema. "Sounds of Cinema" comprende musiche di Williams, Zimmer, Horner e Morricone. Domenica 31 Agosto, in piazza Garibaldi a Casciana Terme Lari, il Festival calerà il sipario sull’edizione 2025 con una serata omaggio al "Cinema Italiano: Musiche da Oscar”. Sul podio il M° Francesco D'Arcangelo dirigerà l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno.

******

COSA DICONO.

Il direttore artistico Paolo Ponziano Ciardi “Sembrava azzardato lanciare un nuovo festival subito dopo la pandemia, ma alla fine l’Istituzione Sinfonica Italia Classica ha vinto la sfida. Anche grazie al sostegno dei Primi cittadini e degli assessori alla Cultura nei comuni che hanno accolto i “I Suoni di Sillene”, Chianciano Terme e Casciana Terme Lari. La prima edizione nel 2022 ha segnato il ritorno delle esecuzioni dal vivo con l’abbraccio del pubblico. Poi è arrivata la seconda, la terza edizione ed oggi siamo di nuovo qui ad esaudire la fortissima richiesta

della musica colta negli affascinanti luoghi del Benessere termale (ma non solo) disseminati ovunque nel nostro Belpaese”. Grazia Torelli, sindaca Comune di Chianciano Terme “La Musica rappresenta un'eccellenza italiana che racconta al mondo la storia, la cultura e l’identità del nostro Paese. Con orgoglio, il mio Comune ha inserito nel programma degli eventi della Valdichiana senese, capitale della

Cultura della Regione Toscana 2025, il prestigioso cartellone de ‘I Suoni di Sillene’ Questa iniziativa rafforza il nostro impegno a promuovere la Cultura come motore di crescita, bellezza e coesione per la Comunità e per tutti i visitatori che sceglieranno di vivere un’esperienza unica in

Valdichiana.’

Paolo Mori sindaco e Alessandra Dal Canto, assessora alla Cultura, Comune Casciana Terme Lari “Con grande piacere diamo il benvenuto alla stagione musicale “I Suoni di Sillene” per la prima volta nella splendida cornice di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Le terme di Casciana – simbolo di benessere e rigenerazione- si uniscono idealmente ai suoni che animeranno la Rassegna concertistica in un viaggio alla

scoperta delle nostre terre ricche di storia, arte e natura ed eccellenze enogastronomiche”.

“I Suoni di Sillene” si avvalgono del patrocinio, tra l’altro, del Mibac, dei Comuni e delle Proloco e delle Terme di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, nonché della Regione Toscana.

********

Biglietti: intero 15 euro, over 65 e under 25 ridotto 10 euro.

Concerto del 6 agosto intero 20 euro, over 65 e under 25 ridotto 15 euro.

Prevendita online su Ticketone.it e in vendita la sera dello spettacolo

Info: www.istituzionesinfonicaitaliaclassica.com