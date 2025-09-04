Il Premio Rapallo BPER Banca 2025
Il Premio Rapallo BPER Banca 2025 si compone di due sezioni: ‘Narrativa’, che prevede una prima, seconda e terza classificata, e ‘Costume e Saggistica’, con la possibilità di premiare libri di indagine giornalistica, sul welfare, di educazione varia.
La partecipazione è riservata solamente a opere in lingua italiana pubblicate per la prima volta a partire dal 10 settembre 2024. Il bando completo è disponibile su http://www.hellorapallo.it.
La giuria tecnica è composta da autorevoli scrittori, giornalisti, critici e figure di spicco del mondo della cultura, da sempre sensibili al femminile e alle questioni connesse al genere: Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella (Presidente), Lella Costa, Margherita Rubino (Coordinatrice del Premio) e Nadia Terranova (Vicepresidente).
A questa si affianca la Giuria Popolare, composta quest’anno da circa 30 studentesse candidate alla maturità 2026 dei licei della Città di Rapallo. Una scelta che ribadisce l’impegno del Premio Rapallo BPER Banca 2025 a coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di lettura, dando loro voce attraverso un processo di partecipazione attiva e formativa nella valutazione delle opere.
Entro il 10 ottobre 2025 la Giuria Tecnica indicherà una terna finalista per ciascuna sezione del Premio, individuando così le tre vincitrici per la sezione “Narrativa” e consegnando alla Giuria Popolare la terna individuata per la sezione “Costume e saggistica”.
Successivamente, durante la Cerimonia di Premiazione finale che si terrà a Rapallo sabato 8 novembre 2025:
- la Giuria Tecnica svelerà l’ordine di premiazione delle tre autrici vincitrici per la sezione ‘Narrativa’;
- la Giuria Popolare decreterà la vincitrice per la sezione ‘Costume e saggistica’, a partire dalla terna indicata dalla Giuria Tecnica.
Nel corso della serata verranno attribuiti i seguenti premi:
- Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – I° PREMIO – 5 mila euro
- Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – II° PREMIO – 3 mila euro
- Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Narrativa – III° PREMIO – 2 mila euro
- Premio Rapallo BPER Banca 2025 per la sezione Costume e saggistica – 3 mila euro
Con il coinvolgimento di case editrici di tutta Italia, negli anni scorsi il Premio è stato conferito a nomi importanti dell’attuale panorama nazionale in ambito letterario. In particolare, nel 2024 sono state premiate: per la sezione ‘Narrativa’, Enrica Ferrara (I° premio) con “Mia madre aveva una Cinquecento gialla” (Fazi Editore, 2024), Valeria Parrella (II°) con “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli, 2024) ed Emanuela Anechoum (III°) con “Tangerinn” (Edizioni E/O, 2024); per la sezione ‘Costume e saggistica’, Daria Bignardi con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori, 2024). Premio speciale della Giuria alla Carriera: Adriana Cavarero.
Il Premio Rapallo BPER Banca 2025 è promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, il patrocinio di Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova e il contributo di Coop Liguria.
Il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025
Il Premio Rapallo BPER Banca è affiancato dal Premio Europeo Rapallo BPER Banca “La migliore scrittrice europea”, prestigioso riconoscimento giunto quest’anno alla sua terza edizione, patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dedicato a un’autrice che abbia pubblicato un’opera di narrativa in un Paese e in una lingua dell’Unione Europea, edita in Italia e tradotta in italiano.
Nel 2023, la prima edizione del Premio è stata vinta dall’autrice irlandese Catherine Dunne con il libro “Una buona madre” (Guanda, 2022). Nel 2024 il riconoscimento è stato assegnato alla scrittrice belga Amélie Nothomb con il romanzo “Psicopompo” (Voland, 2024), premiata presso il Teatro Carcano di Milano.
La vincitrice della terza edizione del Premio Europeo Rapallo BPER Banca sarà annunciata nel mese di ottobre.