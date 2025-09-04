PREMIO RAPALLO BPER Banca 2025

Prosegue sabato 6 settembre il palinsesto “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca”, il consueto ciclo di incontri che accompagna il pubblico verso la Cerimonia di Premiazione finale del prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori scrittrici italiane di narrativa e saggistica, promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, in programma sabato 8 novembre a Rapallo.

Il palinsesto si articola quest’anno attorno al tema “Madri e donne che salvano – Perché la ‘cura’ è femminile”, declinato attraverso prospettive differenti ma complementari.

Dopo il primo appuntamento che ha visto protagonista Nadia Terranova, sabato 6 settembre alle 19:00 a Villa Porticciolo, Elisabetta Pozzi, tra le voci più autorevoli del teatro italiano, condurrà il pubblico attraverso letture e riflessioni dedicate a figure femminili ‘salvifiche’, simboli di coraggio, sacrificio e amore. Le letture attraversano i secoli dall’età classica ad oggi, proponendo tra l’altro: il monologo del sacrificio e delle insidie di Alcesti, da Euripide; il monologo in cui Giovanna d’Arco, scelta come una sorta di capro espiatorio della inadeguatezza militare del re Carlo VIII, viene costretta da una nazione intera a “portare il peso della Francia su di se”, da Jean Anouilh. Ci sono liriche di Montale a Clizia, la sua donna salvifica. E c’è’ poi il bellissimo finale di “Lei dunque capirà“ di Claudio Magris, dove una moderna Euridice muore due volte per “salvare” l’uomo amato. Una pagina sulla coscienza civile oggi necessaria, scritta da Liliana Segre, chiude le letture effettuate dalla nostra più grande attrice di prosa, Elisabetta Pozzi.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna, lunedì 15 settembre ore 19.00 a Villa Porticciolo, sarà con Luciano Violante con una conversazione intorno suo libro “Ma io ti ho sempre salvato” (Bollati Boringhieri, 2024).

Giunto alla quarta edizione, il Premio Rapallo BPER Banca si conferma anche nel 2025 un punto di riferimento nella promozione della scrittura femminile, rinnovando l’impegno della Città di Rapallo nella valorizzazione dell’attività letteraria, della capacità innovativa e dell’incidenza nella società delle migliori protagoniste della cultura italiana. Un progetto che, oltre a premiare il talento, promuove momenti di riflessione e approfondimento capaci di aprire nuovi sguardi su tematiche attuali, mettendo al centro storie, esperienze e sensibilità che interrogano il presente e il rapporto con il femminile.

Tutti gli incontri del palinsesto “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca” sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.