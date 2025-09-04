LA TOURNÉE ITALIANA 2025 CON JANA SALENKO E KALLE WIGLE

EUROPEAN CLASSICAL BALLET:

NI DEL BERLIN STATE BALLET

PROTAGONISTI DE IL LAGO DEI CIGNI

DAL 6 AL 12 NOVEMBRE

A TORINO, FERRARA, ROMA, BARI, MILANO E MONTECATINI

Settembre 2025 – L’European Classical Ballet, prestigiosa compagnia internazionale composta da 35 professionisti provenienti da tutto il mondo, fondata e diretta da Andrey Scharaev, è lieta di annunciare per il prossimo autunno la tournée italiana 2025 con uno dei titoli più amati e iconici del repertorio classico: Il Lago dei Cigni, su musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Sarà un’occasione unica per ammirare due stelle della danza classica mondiale: Jana Salenko e Kalle Wigle, entrambi primi ballerini del Berlin State Ballet incanteranno il pubblico italiano interpretando i ruoli principali di Odette/Odile e del Principe Siegfried con la loro tecnica impeccabile, eleganza e intensità espressiva.

Sei le date in programma dal 6 al 12 novembre. La tournèe approderà a:

o Torino, 6 novembre, Teatro Gran Valdocco

o Ferrara, 7 novembre, Teatro Nuovo

o Roma 8 novembre, Auditorium Conciliazione

o Bari, 9 novembre, Teatro Team

o Milano, 11 novembre, Teatro Carcano

o Montecatini, 12 novembre Nuovo Teatro Verdi

Il Lago dei Cigni / trama

Fu il secondo allestimento, quello realizzato con la coreografia di Marius Petipa insieme al collega Lev Ivanov, a conquistare il pubblico e decretare il successo del balletto che debuttò nel 1895 con la danzatrice Pierina Legnani nel doppio ruolo di Odette/Odile. Fu lei a inaugurare la sequenza dei 32 fouettés. La nascita del personaggio del cigno nero venne dopo. Si compone di 4 atti.

Trama

Al palazzo arrivano alcuni amici del principe Siegfried per festeggiare il suo compleanno. Al tramonto vanno tutti insieme nel bosco a caccia di cigni. Rimasto solo Siegfried ne vede uno trasformarsi in fanciulla. Odette la regina dei cigni. All’alba una volta comparso il malefico Rothbart Odette e le altre tornano cigni. Tornati a palazzo, durante un ballo, Rothbart arriva con la figlia Odile travestita da Odette. Vittima dell’inganno il principe le dichiara amore. Il bene vince comunque sul male e Siegfried nell’ultimo atto ha la meglio su Rothbart.