Sergio Bernal Dance Company, al via il tour

Dal 28 febbraio al 29 marzo in Italia con due coinvolgenti spettacoli

L’attesa del piacere è piacere puro, soprattutto quando si attende l’arrivo di un artista seducente come Sergio Bernal, il danzatore madrileno dallo sguardo ceruleo, protagonista assoluto della danza spagnola oggi che, a furor di popolo, riporta in Italia la sua Sergio Bernal Dance Company in due incandescenti spettacoli, firmati da lui medesimo insieme a Ricardo Cue: Una Noche con Sergio Bernal e SeR. Il pubblico italiano avrà dunque il divo della danza spagnola tutto per sé per un intero mese grazie a una lunga tournée, prodotta da Daniele Cipriani Entertainment, che partirà da Trieste (28 febbraio) e toccherà le seguenti città: Modena (1 marzo), Piacenza (2 marzo), Palermo (7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 marzo), Barcellona Pozzo di Gotto (16 marzo), Bologna (20, 21 marzo), Roma (27 marzo), Padova (28 marzo), Brescia (29 marzo). Vedi programma in calce.

Popolarissimo in patria, Bernal è da tempo una stella internazionale, acclamato nelle ultime settimane sia in Francia che in America (da New York a Los Angeles), dove un pubblico in delirio ha accolto le sue recenti esibizioni. In Italia è da anni il beniamino dei gala Les Étoiles di Daniele Cipriani, nonché di Las Estrellas, e non è raro vederlo come ospite nei più gettonati show televisivi.

Gli spettacoli della Sergio Bernal Dance Company, visionari racconti per quadri – vertiginosi assolo, passi a due e a tre – in cui si fondono diversi stili, raccontano le mille sfaccettature di Sergio Bernal. Caso quasi unico nell’universo della danza, bailaor di flamenco e bailarín classico, di lui si può dire che incarni al contempo i quattro elementi: il fuoco e la terra, che caratterizzano il vigore primordiale della danza iberica, insieme all’aria e l’acqua, ossia l’impalpabilità e la fluidità del balletto classico. Negli spettacoli della Sergio Bernal Dance Company si avverte il forte richiamo della terra dei bailaores, che sembrano volerla penetrare con il loro zapateo, ma anche il desiderio di spiccare il volo verso il cielo dei bailarínes. Ed è in uno spazio indefinibile, posto tra cielo e terra, ricca di interessanti contaminazioni tra diversi stili di danza, che Sergio Bernal, flessuoso come un gatto, scattante come una pantera, esile, magnetico e possente, trova la sua originalissima dimensione.

Insieme a Cristina Cazorla e a Carlos Romero, apprezzati protagonisti sulla scena spagnola, nonché alla ballerina-étoile di formazione accademica, Ana Sophia Scheller (già con il San Francisco Ballet e il Balletto Nazionale dell’Ucraina), Sergio Bernal offrirà tutte le declinazioni della danza iberica, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne, con anche momenti di balletto classico.

Presenti a tutte le rappresentazioni saranno il chitarrista Daniel Jurado, il percussionista Javier Valdunciel e la cantaora Paz de Manuel; allo spettacolo SeR, anche l’Orquesta Cruz Diez e il cantante e pianista Antón.

Le coreografie di Una Noche con Sergio Bernal e SeR portano varie firme: da quella di Bernal stesso, che crea una sua versione dell’iconico Boléro sulle celeberrime note di Maurice Ravel, a quella di Antonio Ruiz Soler (figura così leggendaria da essere conosciuto come “Antonio el Bailarín” o, ancor più semplicemente, “Antonio”), a cui si devono la Farruca del Molinero e Zapateado Sarasate. Ma ci sono anche i riverberi luminosi del balletto classico: oltre a duettare con Ana Sophia Scheller che danza sulle punte, un quasi “desnudo” Bernal interpreta le celebri note di Camille Saint-Saëns in El Cisne, rilettura de La Morte del Cigno, famoso assolo di Anna Pavlova. Si tratta di una coreografia di Ricardo Cue (co-direttore artistico della compagnia al fianco di Bernal), che firma anche El ultimo encuentro sulle note di Hable con ella di Alberto Iglesias (dalla colonna sonora del film omonimo di Pedro Almodóvar) in cui affiorano reminiscenze quasi hollywoodiane.

Il brano SeR, danzato su una canzone di Beyoncé, è invece autobiografico: significa “essere” in spagnolo. Ma è anche la prima sillaba del nome di Sergio Bernal, di “Ser” Sergio, nuovo Signore del Flamenco, erede di Antonio Gades e Joaquín Cortés.

Video promo Sergio Bernal: https://www.youtube.com/watch?v=Uhb1W_ZfFTI

Trailer Una Noche con Sergio Bernal: https://youtu.be/Q3N5oumDj6k

Trailer SeR: https://youtu.be/C7J795HHPZo

Foto di Sergio Bernal a questo link: https://www.dropbox.com/scl/fo/aehatxe3lsfp9izuiyi8n/ACCVkGhYdjlpqhhjEetOR5Y?rlkey=geiqcfm2fggw7jkb4q6f8m4r4&e=1&st=m9o1awsb&dl=0

Tournée Italia SERGIO BERNAL DANCE COMPANY

28 febbraio – 29 marzo

28 febbraio 2025

Trieste

Politeama Rossetti

“SeR”

1 marzo 2025

Modena

Teatro Comunale Pavarotti – Freni

“Una noche con Sergio Bernal”

2 marzo 2025

Piacenza

Teatro Municipale di Piacenza

“Una noche con Sergio Bernal”

7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 marzo 2025

Palermo

Teatro Al Massimo

“Una noche con Sergio Bernal”

16 marzo 2025

Barcellona Pozzo di Gotto

Teatro Placido Mandanici

“Una noche con Sergio Bernal”

20 e 21 marzo 2025

Bologna

Teatro Comunale Nouveau

“SeR”

27 marzo 2025

Roma

La Nuvola

“Una noche con Sergio Bernal”

28 marzo 2025

Padova

Gran Teatro Geox

“Una noche con Sergio Bernal”

29 marzo 2025

Brescia

Teatro Clerici

“Una noche con Sergio Bernal”

PROGRAMMA

UNA NOCHE CON SERGIO BERNAL

FARRUCA DEL MOLINERO

coreografia Antonio Ruiz Soler

musica Manuel De Falla

danza Sergio Bernal

ORGIA

coreografia Sergio Bernal

musica Joaquin Turina

danzano Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero

GRIEGA

coreografia Sergio Bernal

musica Coetus (Gallo Rojo)

voce Paz de Manuel

danza Cristina Cazorla

OBERTURA

coreografia Sergio Bernal

musica Coetus

danza Sergio Bernal

RACHEO

coreografia Sergio Bernal

musica Raul Dominguez

danzano Sergio Bernal, Carlos Romero

SIEMPRE LORCA

musica Daniel Jurado

chitarra Daniel Jurado,

voci Paz de Manuel

percussioni Javier Valdunciel

EL ULTIMO ENCUENTRO

coreografia Ricardo Cue

musica Alberto Iglesias

danzano Cristina Cazorla, Sergio Bernal

ZAPATEADO SARASATE

coreografia Antonio Ruiz Soler

musica Pablo Sarasate

danza Carlos Romero

SOLEA X BULERIAS

coreografia José Manuel Álvarez e Sergio Bernal

musica Daniel Jurado

chitarra Daniel Jurado

voci Paz de Manuel

percussioni Javier Valdunciel

danza Sergio Bernal

EL CISNE

coreografia Ricardo Cue

musica Camille Saint-Saëns

danza Sergio Bernal

BOLERO

coreografia Sergio Bernal

musica Maurice Ravel

danzano Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero

SeR

OBERTURA

coreografia Sergio Bernal

musica Coetus – Aleix Tobías

Orquesta Cruz Diez

danza Sergio Bernal

SeR

coreografia Sergio Bernal – Ricardo Cue

musica Orquesta Cruz Diez

danzano Sergio Bernal Cristina Cazorla, Carlos Romero

JEALOUS

coreografia Sergio Bernal

musica Labrinth

voce e pianoforte Antón

danza Sergio Bernal

GRIEGA

coreografia Sergio Bernal

musica Coetus (Gallo Rojo)

Orquesta Cruz Diez

voce Paz de Manuel

danza Cristina Cazorla

RACHEO

coreografia Sergio Bernal

musica Raúl Domínguez

danzano Sergio Bernal, Carlos Romero

SPRING

coreografía Sergio Bernal

musica Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons

danzano Sergio Bernal, Ana Sophia Scheller

I WILL NOT FORGET YOU

coreografía Sergio Bernal

musica Max Richter (“I will not forget you”)

danzano Sergio Bernal, Ana Sophia Scheller

SUMMER 2

coreografia Carlos Romero

musica Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons

danza Carlos Romero

SOLEA X BULERIAS

coreografia José Manuel Álvarez e Sergio Bernal

musica Daniel Jurado

chitarra Daniel Jurado,

voci Paz de Manuel

percussioni Javier Valdunciel

danza Sergio Bernal

EL CISNE

coreografia Ricardo Cue

musica Camille Saint-Saëns

danza Sergio Bernal

A BAILAR

coreografia Sergio Bernal – Ricardo Cue

musica Orquesta Cruz Diez

voce Antón

danzano Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero, Ana Sophia Scheller