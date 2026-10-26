Centrale Preneste Teatro, Giufà, il mare e le nuvole

domenica 1 novembre in scena la Compagnia Ruotalibera

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma per la rassegna Centrale Preneste Art Factory il fine settimana è dedicato alle bambine e ai bambini e a tutta la famiglia con uno degli spettacoli storici della Compagnia Ruotalibera Teatro: “Giufà, il mare e le nuvole”. L’appuntamento, che fa parte della sezione “Infanzie in gioco” della rassegna, è in programma domenica 1 novembre alle 16.30.

Dalla saga del celebre personaggio della tradizione popolare dell’area del Mediterraneo nasce un racconto arguto e pieno di speranza. La regia e l’interpretazione sono di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa, gli oggetti scenici sono curati da Francesco Persico e il disegno luci da Martin Beeretz.

Giufà è una sorta di Pulcinella: pasticcione, testardo, visionario, bugiardo, eppure è anche sensibile e intelligente. Giufà è un bambino e vive con la madre in un perenne, buffo e tenero conflitto. Sono poveri e la loro casa è una piccola baracca su una spiaggia di sabbia, una terra di nessuno davanti al mare. Alle loro spalle, invece, si estende un’indefinita periferia cittadina da cui sono esclusi. Giufà guarda il mare e sogna, al di là delle onde, un padre sconosciuto e idealizzato. La condanna a essere bambino per Giufà e a essere diffidente e brontolona per la madre si ribalta davanti al mare, davanti alle nuvole, davanti alla possibilità per entrambi di muoversi, di cambiare e, infine, di crescere. Adatto dai 6 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory prosegue fino a dicembre. Ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini la rassegna è un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Giufà il mare e le nuvole

Compagnia Ruotalibera Teatro

Testo, regia e interpretazione: Tiziana Lucattini e Fabio Traversa

Oggetti scenici: Francesco Persico

Disegno luci: Martin Beeretz

Organizzazione e promozione: Serena Amidani e Paola Meda

Foto di scena: Patrizia Lucattini

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/