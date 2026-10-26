Teatro San Carlino, Pulcinella al servizio di Frankenstein

Dal 31 Ottobre al 22 Novembre 2026 a Roma

Dal 31 ottobre al 22 novembre 2026, nel cuore di Villa Borghese, Pulcinella incontra il celebre mostro di Mary Shelley in una commedia per bambini e famiglie con burattini, pupazzi e un attore in scena. Nel weekend di apertura lo spettacolo sarà accompagnato da una speciale Festa di Halloween.

Che cosa può succedere quando Pulcinella entra nel laboratorio del Dottor Frankenstein? La risposta arriva al Teatro San Carlino con Pulcinella al servizio di Frankenstein, in scena dal 31 ottobre al 22 novembre 2026, il sabato alle ore 16.30 e la domenica alle ore 11.30 e 16.30.

Liberamente ispirato al romanzo di Mary Shelley, lo spettacolo porta il mito di Frankenstein nell’universo comico della tradizione popolare, trasformandolo in un’avventura di equivoci, paure e risate, pensata per i bambini dai 5 anni e per le loro famiglie.

Pulcinella e Arlecchino arrivano a Ginevra. Pulcinella crede di essere in vacanza, ma il suo amico lo ha portato fin lì per trovargli un lavoro. Ha infatti letto l’annuncio di un certo Dottor Victor von Frankenstein, uno scienziato alla ricerca di assistenti tuttofare.

Pulcinella vorrebbe tornare subito a Napoli, ma cambia idea quando sente parlare di una paga generosa e di tutto il cibo che desidera. Diventa così assistente di laboratorio, mentre ad Arlecchino viene affidato il pollaio.

Il Dottor Frankenstein lavora da anni a un esperimento ambizioso: dare vita a una creatura gigantesca, costruita con pezzi diversi e dotata di una forza immensa. Per evitare che diventi incontrollabile, però, il mostro ha bisogno di un cervello brillante.

Procurarlo spetta a Pulcinella che, un po’ per pigrizia e un po’ perché non se la sente di fare del male a nessuno, trova una scorciatoia: utilizzare il cervello di una gallina.

L’esperimento riesce, ma la creatura prende vita, scappa dal laboratorio e mette sottosopra la città. Per fermarla, Pulcinella, Arlecchino e il dottore dovranno provarle tutte: la scienza, la magia e persino il diavolo in persona.

QUANDO LA PAURA DIVENTA UN GIOCO

Burattini, pupazzi e un attore in carne e ossa danno vita a una storia ricca di ritmo, scambi ed equivoci, nella quale il linguaggio della commedia dell’arte incontra uno dei personaggi più celebri della letteratura.

Lo spettacolo si rivolge a quell’età in cui i bambini cominciano a riconoscere la finzione teatrale e possono scegliere di lasciarsi spaventare per il piacere di ridere subito dopo.

Il mostro conserva tutta la sua forza, ma diventa anche un personaggio da comprendere: è enorme, ha il cervello di una gallina e reagisce con rabbia quando viene deriso o trattato male. Attraverso le disavventure di Pulcinella, i bambini scoprono che la paura si affronta meglio in compagnia e che ciò che appare diverso o spaventoso può nascondere soprattutto il desiderio di essere accolto.

Pulcinella al servizio di Frankenstein affronta così, attraverso il gioco teatrale e la comicità, i temi della paura, della diversità e dell’accoglienza.

«C’è un’età in cui la paura smette di essere soltanto paura e diventa un gioco. Il bambino sa che il mostro è finto e sceglie di averne paura lo stesso, per il gusto di ridere subito dopo. Ad Halloween la paura esce per strada. Qui da noi impara a ridere», afferma Caterina Vitiello, direttrice artistica del Teatro San Carlino.

NEL WEEKEND DI APERTURA, LA FESTA DI HALLOWEEN

In occasione del debutto, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, lo spettacolo sarà inserito in una speciale Festa di Halloween della durata complessiva di circa due ore.

Dopo la rappresentazione, il pomeriggio proseguirà nella sala allestita a tema con cibo, bevande, giochi, balli e animazione. I bambini potranno partecipare mascherati e vivere Halloween in un ambiente teatrale nel quale ogni piccolo spavento può trasformarsi in una risata.

Le tre feste con spettacolo si terranno:

Sabato 31 ottobre alle ore 16.00

Domenica 1° novembre alle ore 11.00

Domenica 1° novembre alle ore 16.00

Per questi tre appuntamenti sono previsti orari e biglietti dedicati. Dal weekend successivo, Pulcinella al servizio di Frankenstein proseguirà nella sua forma abituale, con una durata di 50 minuti.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Titolo: Pulcinella al servizio di Frankenstein

Ispirazione: liberamente tratto dal romanzo di Mary Shelley

Scrittura e regia: Marco Ceccotti

Supervisione e adattamento per il Teatro San Carlino: Caterina Vitiello

Con: Caterinina Vitiello, Marco Ceccotti e Oliver Reimann

Tecnica: burattini, pupazzi e un attore

Musica: registrata

Durata: 50 minuti

Età consigliata: dai 5 anni

DATE E ORARI DELLO SPETTACOLO

Dal 31 ottobre al 22 novembre 2026

Sabato alle ore 16.30

Domenica alle ore 11.30 e alle ore 16.30

Fanno eccezione gli appuntamenti speciali della Festa di Halloween:

Sabato 31 ottobre alle ore 16.00

Domenica 1° novembre alle ore 11.00 e alle ore 16.00

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Teatro San Carlino

Viale dei Bambini, Villa Borghese – Roma

Sito e biglietti:

E-mail: botteghino@sancarlino.it

Telefono e WhatsApp: +39 329 2967328

Biglietti su https://www.sancarlino.it

Il Teatro San Carlino si trova in viale dei bambini a due passi dal Pincio di Villa Borghese.

Tariffe Online

Biglietto Intero (Adulto) 13,00€

Biglietto Ridotto Bambino e Over 65 (3-14 anni più di 65 anni) 12,00€

Famiglia x3 (2 adulti e 1 bambino) 35,00€

Famiglia x3 BABY (1 adulto e 2 bambini) 34,00€

Famiglia x4 (2 adulti e 2 bambini) 45,00€

Tariffe al botteghino:

Biglietto Intero (Adulto) 14,00€

Biglietto Ridotto Bambino e Over 65 (3-14 anni più di 65 anni) 13,00€

Festa di Halloween 19 € adulto – 18 € per bambini e over 65