Prosa 2025/26: vendita dei biglietti al via

Ottima risposta del pubblico sin dalle prime ore

Ferrara, 3 settembre 2025 – La nuova stagione di Prosa del Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara ha preso il via con la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli, martedì 2 settembre, riscontrando fin dal primo giorno un’eccezionale risposta da parte del pubblico, con un notevole afflusso che testimonia il grande interesse e l’attesa per gli eventi proposti.

Il cartellone è strutturato in tredici spettacoli inclusi nell’abbonamento e dieci proposte Extra fuori abbonamento, pensate per arricchire ulteriormente l’offerta e intercettare gusti diversi. Il palcoscenico dell’Abbado ospiterà un parterre di protagonisti assoluti della scena teatrale e culturale nazionale. Tra i nomi che si alterneranno sul palco figurano artisti del calibro di Toni Servillo, Malika Ayane, Neri Marcorè, Natalino Balasso, Paolo Rossi, Gabriele Lavia, Alessandro Haber, Amanda Sandrelli, Lella Costa, Alessio Boni, Ottavia Piccolo, Stefano Massini, Paolo Crepet e Gianrico Carofiglio.

La stagione 2025/26 si annuncia come un percorso artistico di straordinaria ricchezza, un vero e proprio viaggio attraverso una pluralità di linguaggi, stili e sensibilità.

Primo spettacolo Extra, Concerto a due per Puccini con Alessio Boni il 29 e 30 settembre 2025; primo spettacolo Prosa, Operaccia satirica con Paolo Rossi, dal 10 al 12 ottobre.

LA STAGIONE COMPLETA clicca qui

Abbonamenti e biglietti. Il Teatro Comunale propone formule flessibili e inclusive. L’abbonamento a turno completo, con i 13 titoli della stagione, è in vendita a partire da 123,50 euro. È disponibile anche il carnet da 6 spettacoli, a partire da 63 euro. Gli spettatori con disabilità in possesso della Disability Card hanno diritto all’ingresso gratuito, esteso anche all’accompagnatore se menzionato nella Card. Riduzioni: under 30, over 65, possessori di tessera ARCI, Manifattura Berluti, Associazione Musicisti Ferrara, Fondazione Ferrara Arte. Non è prevista alcuna riduzione per gli Spettacoli della Stagione Extra 2025/2026.

Metodi d’acquisto. L’acquisto può essere fatto direttamente in biglietteria del Teatro tramite prenotazione telefonica, e-mail e online agli indirizzi teatrocomunaleferrara.it e vivaticket.it. È possibile acquistare online solo i nuovi abbonamenti e i biglietti singoli. La biglietteria è in corso Martiri della Libertà 21 a Ferrara (tel. 0532 202675 e biglietteria@ teatrocomunaleferrara.it).