“Sifa x ridere” il 29 ottobre

Al Cineteatro Universal di Cosenza Vecchia riparte la stand-up comedy

Dopo il successo dello scorso anno, “SIFA X RIDERE” torna a far divertire il centro storico di Cosenza, inaugurando la nuova stagione di stand-up comedy con una doppia ospitata.

Protagonisti della scena al Cineteatro Universal, giovedì 29 ottobre alle 21:00, saranno Gianmarco Cei e Riccardo Crivez, entrambi appartenenti al mondo della stand up. A guidare la serata ci sarà nuovamente Andrea De Luca, in arte Bonzo, che accompagnerà il pubblico nel corso degli appuntamenti, e continuerà a essere il volto del podcast ufficiale della rassegna.

«Il progetto, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio, Marley Session e Cineteatro Universal, riparte con lo stesso spirito che ne ha accompagnato la nascita: utilizzare la cultura e l’intrattenimento come strumenti per costruire comunità, favorire la socialità e restituire centralità agli spazi condivisi» dicono gli ideatori del format SIFA PER RIDERE, Elisa Pizzini, che si occupa della direzione artistica dell’evento, e Paolo Pasqua, musicista e produttore musicale. I due giovani, abitanti del centro storico, già lo scorso anno avevano portato per la prima volta la stand-up comedy a Cosenza, invitando sul palco del Cineteatro vari stand-up comedian, ottenendo il sold out per tutte le date.

«Una rassegna che punta a portare la comicità contemporanea nel cuore della città, creando occasioni di incontro e aggregazione offline e contribuendo a riaccendere la vita culturale di uno dei quartieri più ricchi di storia e bellezza di Cosenza» concludono Elisa e Paolo.

La stand-up comedy, con il suo linguaggio diretto, irriverente e senza filtri, diventa così molto più di un semplice spettacolo: un’occasione per ridere di sé, osservare la realtà da prospettive diverse e ritrovarsi in un luogo fisico, lontano dagli schermi e dalla quotidianità digitale. La nuova stagione si inserisce nel percorso di valorizzazione del centro storico avviato dai promotori, con l’obiettivo di contribuire a contrastare l’abbandono che interessa parte del quartiere. Attraverso appuntamenti culturali e momenti di partecipazione, SIFA X RIDERE vuole continuare a dare voce a chi vive quotidianamente questi luoghi, promuovendo una città più viva, inclusiva e attenta ai bisogni della propria comunità.

La serata inizierà già a partire dalle 18:00: appuntamento Da Michele, di fianco al Cineteatro Universal, per aperitivo e chiacchiere prima dello spettacolo.

Ticket disponibili su Eventbrite e sulla pagina instagram di SIFA PER RIDERE