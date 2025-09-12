DECADANCE: la Milonga che Unisce Tango e Danza Contemporanea

Giovedì 18 settembre dalle ore 21.00 presso il teatro Q77, in corso Brescia, 77 a Torino avrà luogo un evento unico nel suo genere, la prima milonga di tango argentino con incursioni di danza contemporanea. La milonga Decadance è curata da Monica Secco, artista coreografa attiva nel panorama piemontese da più di vent’anni, ed organizzata da Artemovimento – centro di ricerca coreografica.

All’interno della milonga verrà presentata l’ultima performance della coreografa e performer Monica Secco, “Mirada Groove”, una indagine tra l’espressività della danza contemporanea e i codici del tango argentino, generando un linguaggio ibrido che oscilla tra il rigore e la teatralità, azione e sospensione. Nasce ad Artemovimento il TANZ TANGO, progetto artistico e di formazione creato e condotto da Monica Secco e Ruggero Meirone. La cultura della danza contemporanea di Artemovimento – centro coreografico per la danza, attraverso il desiderio di ricerca artistica di Monica Secco, incontra la tradizione del tango argentino cogliendone il valore attuale e sociale.

La performance indaga la natura delle relazioni umane e l’influenza che i contesti sociali e culturali hanno sull’amore. Attraverso la contaminazione di due linguaggi distinti ma complementari offre uno spunto di riflessione sulle relazioni, intese come spazio di resistenza, trasformazione e dialogo.

Coreografie di Monica Secco in collaborazione con Ruggero Meirone, danzatori: Chiara D’Ingeo, Ilenia Pantè, Martina D’Oro, Veronica Danielli, Silvia Brusco, Paolo Fiorito.

Info: Presso teatro Q77, corso Brescia 77, Torino. Giovedì 18 settembre dalle ore 21.00. Ingresso riservato ai soci ACSI. Il contributo richiesto per la copertura delle spese di gestione della serata è di euro 10 € (se non hai la tessera puoi contattarci e richiederla presso la nostra associazione).

Per prenotazioni: info@artemovimento.org / 3349138721 / 011837451.

Comunicazione: Veronica Danielli.

www.artemovimento.org.

www.monicasecco.com.

Artemovimento-centro di ricerca coreografica / Via E.Bava,18 Torino.