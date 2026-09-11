Le Maschere del Teatro Italiano 2026, la 23ª edizione

Il Premio celebra la sua 23ª edizione con un doppio appuntamento di prestigio

LE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO 2026Il Premio celebra la sua 23ª edizione con un doppio appuntamento di prestigio: dall’udienza al Quirinale con il Presidente della Repubblica Mattarella venerdì 18 settembrealla cerimonia di premiazione al Teatro Argentina sabato 19 settembre,condotta da Serena Autieri e con Antonio Bannò in diretta/differita su Rai 1

Il Quirinale celebra il teatro italiano. Per il secondo anno consecutivo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve in udienza i finalisti e la giuria della 23ª edizione del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, promosso e organizzato dal Teatro di Roma.

L’incontro si terrà venerdì 18 settembre (ore 17.30), a conferma della profonda attenzione che la più alta carica dello Stato riserva al comparto teatrale, riconosciuto come presidio di identità e valore fondamentale della cultura nazionale, custode di capolavori d’arte e insostituibile motore di pensiero critico e libero. La delegazione sarà guidata dal Direttore Artistico del Teatro di Roma Luca De Fusco (ideatore del Premio nel 2002 con il giornalista e critico teatrale Maurizio Giammusso, recentemente scomparso), affiancato dal Presidente Francesco Siciliano, dal Direttore Generale Maurizio Roi e dalla Direttrice Junior Lea Giamattei, unitamente ai finalisti del Premio.

A questo momento di alto rilievo istituzionale farà seguito il grande evento di palcoscenico: la cerimonia di premiazione delle Maschere, in programma sabato 19 settembre (ore 19:00) sul palcoscenico del Teatro Argentina, realizzata per il terzo anno dallo Stabile capitolino e con il patrocinio dell’AGIS, al fianco della manifestazione dalla prima edizione. La serata vedrà in scena l’estro istrionico e raffinato di Serena Autieri, e con Antonio Bannò, tra i volti più incisivi e promettenti della nuova generazione d’attori, a cui si uniranno per la consegna dei premi due talenti emergenti del Corso di perfezionamento del Teatro di Roma, Manuel Rossi e Chiara Vinci. L’evento andrà in onda in diretta/differita su Rai 1 intorno alla mezzanotte.

Il Premio si conferma così un appuntamento d’eccellenza per celebrare la molteplicità dei linguaggi della scena e della creatività contemporanea: un riconoscimento autorevole che nasce dal dialogo corale tra artisti, critici e professionisti del settore. I riconoscimenti si articolano infatti in tredici categorie, ciascuna definita da una terna scelta a giugno in seduta pubblica da una giuria di qualità, composta quest’anno da Francesco Siciliano (Presidente Fondazione Teatro di Roma), Giulio Baffi (Presidente dell’Associazione Nazionale Critici Italiani e critico La Repubblica Napoli), Caterina Barone (critico del Corriere del Veneto, Rumorscena, Hystrio), Donatella Cataldi (giornalista Tg3-Chi è di scena), Franco Cordelli (critico del Corriere della sera), Elio De Capitani (direttore artistico Teatro Elfo Puccini), Giuseppe Dipasquale (direttore Marche Teatro), Masolino D’Amico (critico de La Stampa), Titti Giuliani Foti (giornalista e critica teatrale), Katia Ippaso (giornalista e critica teatrale del Messaggero e del Venerdì di Repubblica), Tommaso Le Pera (fotografo di scena), Fausto Nicolini (critico teatrale), Laura Novelli (critica teatrale per pac-paneacquaculture.net), Michele Sciancalepore (critico teatrale dell’Avvenire e giornalista di Tv2000), e guidata dal Presidente Gianni Letta. Queste terne sono state poi sottoposte al vaglio di un’assemblea di oltre mille esperti e appassionati — tra operatori culturali e abbonati dei maggiori teatri nazionali — che hanno decretato i vincitori attraverso un sistema di votazione elettronica anonima.

La sfida tra le visioni della scena: è proprio questo lo spirito che anima Le Maschere del Teatro Italiano, mettendo a confronto alcune delle visioni più prestigiose del panorama teatrale contemporanea. Dalle 7 nomination raccolte dall’allestimento di Arturo Cirillo (Le false confidenze), alle candidature per le regie di maestri come Gabriele Lavia e Carlo Sciaccaluga, fino alle menzioni per l’Eduardo diretto da Luca De Fusco (Sabato, domenica e lunedì). La sfida si arricchisce del prestigio internazionale di registi come Robert Carsen e Thomas Ostermeier, accanto alla nuova drammaturgia “under 35” firmata da Leonardo Manzan – Rocco Placidi e Francesca Astrei.

A completare il quadro dei riconoscimenti, si affiancano tre Premi Speciali: il Premio Graziella Lonardi Buontempo, dedicato alla celebre mecenate e collezionista, protagonista dell’arte contemporanea italiana negli anni ‘70 e ‘80, che quest’anno sarà dato a Daniele Cipriani, neo direttore artistico del Festival di Spoleto; il Premio Maurizio Scaparro, regista e critico teatrale, che quest’anno sarà consegnato ad Angeljn Preljocaj, considerato uno dei coreografi più importanti e innovativi della nouvelle danse francese. E, infine, il Premio alla carriera che andrà al grande attore Massimo De Francovich.

I riconoscimenti della serata sono opere d’arte realizzate dal maestro artigiano napoletano Paolo Gambardella. Ad arricchire la cerimonia è la presenza, ormai storica della Maison Alessio Visone, che anche quest’anno vestirà i ragazzi del Corso di formazione del Teatro di Roma che collaborano alla serata, Chiara Vinci e Manuel Rossi, e per la prima volta curerà l’outfit di Antonio Bannò in collaborazione con Eugenio Ravo Sartoria. Infine, nell’ambito di un progetto più ampio di collaborazione con la Fondazione, la Maison Alessio Visone vestirà le componenti dell’Ufficio Stampa. Un progetto a lungo termine che coinvolgerà ogni anno un settore diverso del Teatro.