Emergenze Coreografiche, la proroga della scadenza

ATCL proroga i termini per partecipare alla seconda edizione del progetto promosso nell’ambito di MetaDanze – nuova rete della danza di Roma e del Lazio

ATCL proroga i termini per partecipare alla seconda edizione del progetto promosso nell’ambito di MetaDanze – nuova rete della danza di Roma e del Lazio

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 25 settembre 2026. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 29 settembre

È stata prorogata al 25 settembre 2026, alle ore 12.00, la scadenza della call per la seconda edizione di “Emergenze Coreografiche”, il progetto dedicato alle nuove generazioni della danza contemporanea promosso da ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio nell’ambito di MetaDanze – nuova rete della danza di Roma e del Lazio, progetto ideato da CRDL – Centro Regionale Danza Lazio e promosso in collaborazione con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

La proroga offre alle artiste e agli artisti under 30, alle coreografe e ai coreografi, ai collettivi e ai gruppi informali interessati un ulteriore tempo per presentare la propria candidatura e partecipare alla selezione.

Restano confermate le caratteristiche della call: sono ammessi progetti coreografici originali e inediti, non ancora presentati al pubblico nella loro forma definitiva, della durata massima di 15 minuti, sia in forma di assolo sia come lavori di gruppo. Possono essere candidati anche studi e lavori in fase di sviluppo, purché consentano di comprendere la ricerca artistica e il linguaggio coreografico proposto. Sono inoltre ammesse forme ibride e contaminazioni con altri ambiti performativi.

La call è rivolta ad artiste e artisti, coreografe e coreografi e gruppi under 30 che operano nell’ambito della danza contemporanea. Il titolare del progetto dovrà avere meno di 30 anni alla data di scadenza della call, ovvero non aver compiuto 31 anni entro il 25 settembre 2026. Ogni artista o formazione potrà presentare un solo progetto.

I progetti selezionati entreranno a far parte del programma della seconda edizione di Emergenze Coreografiche – MetaDanze e avranno la possibilità di presentare il proprio lavoro nell’ambito della manifestazione. Il percorso prevede inoltre incontri con operatori e professionisti del settore, momenti di formazione e informazione, occasioni di confronto con la comunità artistica della rete MetaDanze e la valorizzazione dei progetti attraverso gli strumenti di comunicazione di ATCL e dei partner coinvolti. A ciascun progetto selezionato sarà riconosciuto un gettone di partecipazione di 500 euro.

Alle giovani artiste e ai giovani artisti selezionati sarà inoltre chiesto di condividere una riflessione sulle principali criticità e necessità incontrate nel percorso di crescita artistica e nel passaggio dalla formazione alla professionalizzazione, contribuendo alla costruzione di nuove raccomandazioni e strumenti di sostegno per il sistema della danza.

COME CANDIDARSI

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 25 settembre 2026 esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@atcllazio.it.

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato:

“Candidatura Emergenze Coreografiche – Nome e Cognome / Nome della formazione”

La candidatura dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta dalla call:

scheda di presentazione dell’artista o della formazione;

curriculum artistico aggiornato;

descrizione del progetto coreografico (massimo 2.000 battute, spazi inclusi);

eventuali riferimenti visivi, immagini o materiali utili alla comprensione della ricerca;

link a un video del progetto candidato o ad altro materiale audiovisivo rappresentativo del lavoro.

Nel corpo della mail dovranno inoltre essere indicati il nome e cognome del/della referente del progetto, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e la dichiarazione relativa al possesso del requisito anagrafico previsto dalla call.

Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 29 settembre 2026 attraverso comunicazione diretta ai soggetti interessati.

IL NUOVO CALENDARIO

Pubblicazione della call: 30 luglio 2026

Proroga della scadenza: 9 settembre 2026

Scadenza presentazione candidature: 25 settembre 2026 – ore 12.00

Comunicazione degli esiti della selezione: 29 settembre 2026

Il testo integrale della call, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito di ATCL.

Informazioni:

ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio

Via della Vasca Navale 56/58 – 00146 Roma

Tel. 06 45426982

segreteria@atcllazio.it