Le prossime iniziative in programma
Firenze – Palazzo Strozzi e Museo di San Marco. BEATO ANGELICO. Una straordinaria mostra dedicata a Fra Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, artista simbolo dell’arte del Quattrocento a Firenze.
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026. Prevendita biglietti in corso
27 / 28 SETTEMBRE 2025 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO. Le aperture straordinarie e le iniziative dei musei statali e luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi musei autonomi
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025
Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.15. “Virgo et Mater. Intorno alla musica sacra di Giovanni Pierluigi da Palestrina”, direzione di Fabio Lombardo. Prenotazione consigliata
Musica e Danza nei Cenacoli fiorentini. Il pianoforte di Francesco Nicolosi al Cenacolo Andrea del Sarto. Concerto-reading “La musica miracolosa” Storia e leggenda di Wladyslaw Szpilman, il pianista del ghetto di Varsavia
Venerdì 26 settembre 2025, ore 11. Ingresso libero
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Bright Night 2025. “Dialoghi sul patrimonio: tra Anfiteatro, Museo e futuro sostenibile”.
Venerdì 26 settembre 2025, ore 18.00. Ingresso libero
28 settembre, 26 ottobre, 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Firenze – Parco di Villa il Ventaglio. “I lunedì del Ventaglio” – Aperture straordinarie e visite guidate gratuite
Lunedì 29 settembre 2025, ore 8.15-18.30, Visita guidata ore 17, prenotazione obbligatoria.
Visite tematiche, presentazioni e aperture straordinarie nelle Ville e residenze monumentali fiorentine
Fino al 29 settembre 2025.
Arezzo – Basilica di San Francesco. Un’architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco. Giornata di studi sulla facciata a protezione della bifora della Cappella Bacci
Mercoledì 1° ottobre 2025, ore 15:00. Ingresso libero
Fino a martedì 28 ottobre 2025. Spettacoli compresi nel biglietto d’ingresso ai musei
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
Chiusi (SI) – Museo nazionale etrusco. Mostra “In TEMA di emozioni. Arte e sostenibilità”. Diciotto visioni del territorio, quattro professionisti dell’immagine
Fino a sabato 27 settembre 2025. Ingresso compreso nel biglietto del museo.