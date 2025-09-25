Mostra-Museo

Direzione regionale Musei Nazionali Toscana

26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026. Prevendita biglietti in corso
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025
Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.15. “Virgo et Mater. Intorno alla musica sacra di Giovanni Pierluigi da Palestrina”, direzione di Fabio Lombardo. Prenotazione consigliata
Venerdì 26 settembre 2025, ore 11. Ingresso libero
Venerdì 26 settembre 2025, ore 18.00. Ingresso libero
28 settembre, 26 ottobre, 2 e 30 novembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Lunedì 29 settembre 2025, ore 8.15-18.30, Visita guidata ore 17, prenotazione obbligatoria.
Fino al 29 settembre 2025.
Arezzo – Basilica di San Francesco. Un’architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco. Giornata di studi sulla facciata a protezione della bifora della Cappella Bacci 
 Mercoledì 1° ottobre 2025, ore 15:00. Ingresso libero
Fino a martedì 28 ottobre 2025. Spettacoli compresi nel biglietto d’ingresso ai musei
 
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
 
 
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
 
 
https://museitoscana.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/07/Chiusi-foto-mostra-Mostra-In-TEMA-di-emozioni.jpg-1024x678.jpg
 
Fino a sabato 27 settembre 2025. Ingresso compreso nel biglietto del museo.

