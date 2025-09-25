Teatro dell’Opera di Roma, il debutto di Diego Ceretta con Brahms e Dvořák

Venerdì 26 settembre alle ore 20 con Marc Bouchkov al violino

Diego Ceretta

debutta al Teatro Costanzi, venerdì 26 settembre (ore 20) con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma in un concerto dedicato a due grandi figure del repertorio ottocentesco, Brahms e Dvořák. Ultima proposta della stagione sinfonica del 2024/2025, il concerto segna il debutto del direttore milanese sul podio capitolino con due celebri brani del repertorio, il Concerto per violino in re maggiore op. 77 di Johannes Brahms, fra i pilastri del repertorio virtuosistico, composto per l’ungherese Joseph Joachim e la Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 di Antonín Dvořák.

Debutto al Costanzi anche per il violinista belga di origine russo-ucraina Marc Bouchkov, solista per Brahms e interprete di toccante poeticità, che, dopo aver vinto diversi concorsi internazionali è stato ospite di diverse realtà musicali, come la Philharmonie di Berlino e il Concertgebouw di Amsterdam.

Diego Ceretta, classe 1996, è fra i direttori più interessanti della sua generazione: Direttore principale dell’Orchestra della Toscana dal 2023, ha già diretto importanti dal Teatro Regio di Torino al Maggio Musicale Fiorentino all’Arena di Verona.

“ Per un italiano è più facile avere proposte operistiche che sinfoniche, sia in Italia che all’estero, ma di fatto nelle mie stagioni non dirigo tantissima opera, non perché non mi piaccia, ma per mantenere un equilibrio tra i due versanti – commenta il direttore – Mi piaceva l’idea di completare il mio percorso nelle ultime sinfonie di Dvořák e questa in particolare mi sembrava adatta per via dei molteplici rapporti con la musica di Brahms. Ci sono delle stranezze in questo programma. Penso allo stupefacente inizio dell’ultimo movimento della Settima di Dvořák, un lampo che nasce dal niente ed esplode all’improvviso per poi placarsi di nuovo, sembra di stare sulle montagne russe… Anche il monumentale inizio del Concerto è decisamente anomalo, ma la cosa che mi colpisce maggiormente in questo lavoro è l’atmosfera, il clima che Brahms riesce a creare, e questo, secondo me, mitiga anche l’anomalia di un concerto che parla la lingua della sinfonia”.

La Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 di Antonín Dvořák, dalle evidenti tensioni drammatiche, è considerata la più “brahmsiana” delle sinfonie di Dvořák.

Info e dettagli su www.operaroma.it

Fabiana Raponi