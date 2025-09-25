Teatro Brancaccio, la stagione 2025/2026

Musical, commedia, stand up comedy e danza nella nuova stagione del teatro: Giovanni Scifoni, Vincenzo Salemme, Lorella Cuccarini fra i protagonisti in scena

B Iconic!

È il claim confermato dal Teatro Brancaccio di Roma per la stagione teatrale 2025/2026: una stagione che conferma la sua vocazione verso il grande pubblico, spaziando fra ritorni e novità, dal musical alla commedia musicale, dalla danza ai comici, dalle stand up comedy alle inchieste dal vivo con oltre 30 proposte.

“Abbiamo utilizzato la pausa estiva, investendo in un importante intervento di ammodernamento, volto a migliorare la sostenibilità degli spazi – conferma il Direttore artistico Alessandro Longobardi – Un passo concreto verso un teatro sempre più accogliente e attento all’ambiente”.

Dopo la magnifica celebrazione lo scorso anno dei 50 anni, Aggiungi un posto a tavola, già acclamato a Roma da circa 60 mila spettatori, torna in scena dall’11 dicembre con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini.

Giovanni Scifoni apre anche la stagione con la ripresa di Fra’ – San Francesco, la superstar del medioevo, spettacolo dedicato al santo più amato, tornano in scena anche Giorgio Panariello con il nuovo show E se domani… e Vincenzo Salemme con una nuova commedia brillante, Ogni promessa è un debito.

Consistente la sezione dedicata al musical e alla commedia musicale con Frida Opera Musical – kolossal sulla vita di Frida Kahlo, il leggendario Rocky Horror Picture Show di Christopher Luscombe, ma anche Anastasia – Il musical con orchestra dal vivo, Cantando sotto la pioggia, il musical tratto dal mitico film di Stanley Donen con la regia di Luciano Cannito, ritorno in scena per La divina commedia opera musical di Andrea Ortis, un viaggio fra Inferno, Purgatorio e Paradiso e per i più piccoli Topo Gigio il Musical con la regia di Maurizio Colombi.

Spazio alla danza internazionale con lo spettacolo di Akran Khan & Manal Aldowayan, Thikra: Night of Remembering in collaborazione con la Romaeuropa Festival, Moving shadows – our world di Stefan Südkamp e Michaela Köhler Schaer ispirato al teatro delle ombre, l’immancabile Schiaccianoci con la coreografia di Alessia Gatta che audacemente fonde classico e contemporaneo, alla musica di Yoko Shimomura, celebre compositrice di colonne sonore di videogiochi, del pianista croato Maksim dallo stile musicale crossover.

Fra gli eventi della stagione il nuovo spettacolo dell’inimitabile Dita Von Teese, la regina del Neo Burlesque e Infinita di Familie Flöz, ma è ricchissima la presenza di spettacoli fra la comicità, la musica e l’intrattenimento, dalla stand-up comedy di Giorgio Montanini alla comicità senza filtri di Angelo Duro, da La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo al nuovo spettacolo di Marco Travaglio, dal Tuttorial di Oblivion ai Bugiardini con Blue il musical completamente improvvisato a Paolo Ruffini con un doppio appuntamento, Din Don Down e Il babysitter

Alessandro Cattelan, Barbascura X, Edoardo Ferrario, Max Angioni, Francesco Cicchella ed Herbert Ballerina sono alcuni fra gli altri protagonisti della stagione. Tornano Le mattine al Brancaccio e la Brancaccio Musical Academy, info e dettagli su www.teatrobrancaccio.it

Fabiana Raponi